Xayme Mungiyadan ochiq bayonot: Bektemir Meliqo‘ziyev bilan qachon jang bo‘ladi?
Ikkinchi o‘rta vazn toifasida WBA kamari sohibi, meksikalik charm qo‘lqop ustasi Xayme Mungiya o‘zbekistonlik da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi majburiy titul himoyasi bo‘yicha muhim bayonot berdi.
Mungiya mashhur The Ring nashriga bergan intervyusida 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvdan so‘ng, Meliqo‘ziyevga qarshi oktagon emas, ringga chiqishga to‘liq tayyorligini va ushbu jang 2027 yilning birinchi yarmida tashkil etilishini ma’lum qildi.
«Tayyorgarlik rejasini butkul o‘zgartirish kerak»: Meliqo‘ziyev bilan jang nega kechikmoqda?
Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) tomonidan Xaymega o‘zbekistonlik «Bek Bulli» laqabli nokautchi Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi majburiy himoya jangini belgilashi chempion uchun kutilmagan yangilik bo‘lgan:
Kutilmagan buyruq: Mungiya allaqachon Ar-Riyoddagi turnirga uzoq vaqt davomida tayyorgarlik ko‘rib kelayotgani sababli, tashkilot qarori rejalarga to‘g‘ri kelmagan;
O‘ziga xos raqib: Meksikalik bokschining ta’kidlashicha, Bektemir Meliqo‘ziyevning kuchli zarbasi va noodatiy uslubi tufayli unga qarshi mashg‘ulotlar lageri va taktikani butunlay yangidan qurish talab etiladi;
Aniq muddat: Shu boisdan Mungiya ringga chiqishdan qochmasligini, biroq Meliqo‘ziyevga qarshi himoya bahsini 2027 yilning dastlabki olti oyligida o‘tkazishni rejalashtirganini tasdiqladi.
Ar-Riyoddagi sinov va Kanelo—Mbilli bahsi prognozi
Bektemir bilan jangga qadar Mungiyani 31 oktyabr kuni navbatdagi muhim sinov kutmoqda:
Nikita Zonga qarshi bahs: Xayme Ar-Riyodda germaniyalik Nikita Zonga qarshi ringga ko‘tariladi va raqibini muddatidan oldin taslim etmoqchi: «Bu ajoyib jang bo‘ladi va albatta nokaut ham qayd etiladi», — dedi chempion;
Kaneloning g‘alabasiga ishonch: Shu boks oqshomining markaziy bahsida meksikalik superyulduz Saul «Kanelo» Alvares hamda WBC chempioni Kristian Mbilli to‘qnashadi. Mungiya ushbu bahsda o‘z hamyurti Kaneloning muddatidan avval — nokaut evaziga g‘alaba qozonishini taxmin qildi.
O‘zbekistonlik boks ixlosmandlari uchun esa endilikda asosiy intriga — 31 oktyabrdagi bahslardan so‘ng Bektemir Meliqo‘ziyev va Xayme Mungiya o‘rtasidagi chempionlik to‘qnashuvining rasmiy manzili va aniq sanasi e’lon qilinishi bo‘ladi.
Izohlar 0
…