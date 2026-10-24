Xayme Mungiyadan ochiq bayonot: Bektemir Meliqo‘ziyev bilan qachon jang bo‘ladi?

·24·Sport
Xayme Mungiyadan ochiq bayonot: Bektemir Meliqo‘ziyev bilan qachon jang bo‘ladi?

Ikkinchi o‘rta vazn toifasida WBA kamari sohibi, meksikalik charm qo‘lqop ustasi Xayme Mungiya o‘zbekistonlik da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi majburiy titul himoyasi bo‘yicha muhim bayonot berdi.

Mungiya mashhur The Ring nashriga bergan intervyusida 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvdan so‘ng, Meliqo‘ziyevga qarshi oktagon emas, ringga chiqishga to‘liq tayyorligini va ushbu jang 2027 yilning birinchi yarmida tashkil etilishini ma’lum qildi.

«Tayyorgarlik rejasini butkul o‘zgartirish kerak»: Meliqo‘ziyev bilan jang nega kechikmoqda?

Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) tomonidan Xaymega o‘zbekistonlik «Bek Bulli» laqabli nokautchi Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi majburiy himoya jangini belgilashi chempion uchun kutilmagan yangilik bo‘lgan:

  • Kutilmagan buyruq: Mungiya allaqachon Ar-Riyoddagi turnirga uzoq vaqt davomida tayyorgarlik ko‘rib kelayotgani sababli, tashkilot qarori rejalarga to‘g‘ri kelmagan;

  • O‘ziga xos raqib: Meksikalik bokschining ta’kidlashicha, Bektemir Meliqo‘ziyevning kuchli zarbasi va noodatiy uslubi tufayli unga qarshi mashg‘ulotlar lageri va taktikani butunlay yangidan qurish talab etiladi;

  • Aniq muddat: Shu boisdan Mungiya ringga chiqishdan qochmasligini, biroq Meliqo‘ziyevga qarshi himoya bahsini 2027 yilning dastlabki olti oyligida o‘tkazishni rejalashtirganini tasdiqladi.

Ar-Riyoddagi sinov va Kanelo—Mbilli bahsi prognozi

Bektemir bilan jangga qadar Mungiyani 31 oktyabr kuni navbatdagi muhim sinov kutmoqda:

  • Nikita Zonga qarshi bahs: Xayme Ar-Riyodda germaniyalik Nikita Zonga qarshi ringga ko‘tariladi va raqibini muddatidan oldin taslim etmoqchi: «Bu ajoyib jang bo‘ladi va albatta nokaut ham qayd etiladi», — dedi chempion;

  • Kaneloning g‘alabasiga ishonch: Shu boks oqshomining markaziy bahsida meksikalik superyulduz Saul «Kanelo» Alvares hamda WBC chempioni Kristian Mbilli to‘qnashadi. Mungiya ushbu bahsda o‘z hamyurti Kaneloning muddatidan avval — nokaut evaziga g‘alaba qozonishini taxmin qildi.

O‘zbekistonlik boks ixlosmandlari uchun esa endilikda asosiy intriga — 31 oktyabrdagi bahslardan so‘ng Bektemir Meliqo‘ziyev va Xayme Mungiya o‘rtasidagi chempionlik to‘qnashuvining rasmiy manzili va aniq sanasi e’lon qilinishi bo‘ladi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiBektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdi8 oktabr 21:42Bektemir Meliqo‘ziyevning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?Bektemir Meliqo‘ziyevning navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?22 avgust 17:39Meliqo‘ziyevning keyingi jangi kimga qarshi? Menejer aniqlik kiritdiMeliqo‘ziyevning keyingi jangi kimga qarshi? Menejer aniqlik kiritdi23 avgust 19:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi