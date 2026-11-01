Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ar-Riyodda o‘tkazilgan professional boks oqshomida Saul «Kanelo»
- Alvares Kristian Mbillini, Xayme Mungiya esa Nikita Zonni ochkolar evaziga mag‘lub etdi.
- Saul Alvares 12 raundlik jang yakunida hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan g‘alaba qozondi.
- WBA kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan Xayme Mungiya endilikda o‘zining navbatdagi jangini majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishi kutilmoqda.
Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod yana bir bor jahon boksi markaziga aylandi. Ko‘p sonli muxlislar nigohi qadalgan katta professional boks oqshomida sobiq mutlaq jahon chempioni Saul «Kanelo» Alvares hamda WBA kamari sohibi Xayme Mungiya o‘zlarining muhim bahslarini o‘tkazib, ishonchli g‘alabalarga erishdi.
Mazkur oqshomdagi natijalar ayniqsa o‘zbekistonlik boks ixlosmandlari uchun katta ahamiyatga ega, boisi ko-meyn event jangi natijasi bevosita hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyevning kelajagiga bog‘liq edi.
Kanelodan mahorat darsi: Mbilli bilan 12 raundlik to‘qnashuv
Oqshomning markaziy jangida sobiq mutlaq jahon chempioni Saul Alvares ikkinchi o‘rta vazn toifasi chempioni Kristian Mbilliga qarshi ringga ko‘tarildi:
Shiddatli qarshilik: Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Mbilli Kaneloga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga urindi, biroq tajriba va aniq zarbalar o‘z so‘zini aytdi;
Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori: To‘liq 12 raund davom etgan to‘qnashuv yakunida yon hakamlar 115-112, 116-111 va 117-110 hisobida g‘alabani Saul Alvaresga taqdim etdi.
Mungiya kamarni saqlab qoldi: Bektemirning navbati keldi!
Musobaqaning ikkinchi asosiy bahsida (Co-main event) meksikalik Xayme Mungiya Nikita Zon bilan to‘qnash keldi:
Ishonchli himoya: Mungiya mazkur bahsda o‘z ustunligini namoyish etib, hakamlarning bir ovozdan bergan baholari (116-112, 117-111, 117-111) evaziga zafar quchdi va WBA kamarini o‘zida saqlab qoldi;
Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashuv muqarrarmi?: Avvalroq erishilgan rasmiy kelishuv va yozma kafolatga ko‘ra, Mungiya — Zon bahsi g‘olibi o‘zining keyingi jangini WBA majburiy da’vogari Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishi belgilab qo‘yilgan. Shunday ekan, navbatdagi da’vogar aynan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi bo‘lishi kutilmoqda.
Janglarning rasmiy hisoblari:
Saul «Kanelo» Alvares — Kristian Mbilli: Ochkolar evaziga g‘alaba (115-112, 116-111, 117-110);
Xayme Mungiya — Nikita Zon: Ochkolar evaziga g‘alaba (116-112, 117-111, 117-111) — WBA kamari muvaffaqiyatli himoya qilindi.
Ar-Riyoddagi g‘alabalardan so‘ng, supero‘rta vazn toifasida katta chempionlik to‘qnashuvlari yanada keskin tus olmoqda.
Izohlar 0
…