Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsiloti

·61·Sport
Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ar-Riyodda o‘tkazilgan professional boks oqshomida Saul «Kanelo»
  • Alvares Kristian Mbillini, Xayme Mungiya esa Nikita Zonni ochkolar evaziga mag‘lub etdi.
  • Saul Alvares 12 raundlik jang yakunida hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan g‘alaba qozondi.
  • WBA kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan Xayme Mungiya endilikda o‘zining navbatdagi jangini majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishi kutilmoqda.

Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod yana bir bor jahon boksi markaziga aylandi. Ko‘p sonli muxlislar nigohi qadalgan katta professional boks oqshomida sobiq mutlaq jahon chempioni Saul «Kanelo» Alvares hamda WBA kamari sohibi Xayme Mungiya o‘zlarining muhim bahslarini o‘tkazib, ishonchli g‘alabalarga erishdi.

Mazkur oqshomdagi natijalar ayniqsa o‘zbekistonlik boks ixlosmandlari uchun katta ahamiyatga ega, boisi ko-meyn event jangi natijasi bevosita hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyevning kelajagiga bog‘liq edi.

Kanelodan mahorat darsi: Mbilli bilan 12 raundlik to‘qnashuv

Oqshomning markaziy jangida sobiq mutlaq jahon chempioni Saul Alvares ikkinchi o‘rta vazn toifasi chempioni Kristian Mbilliga qarshi ringga ko‘tarildi:

  • Shiddatli qarshilik: Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Mbilli Kaneloga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga urindi, biroq tajriba va aniq zarbalar o‘z so‘zini aytdi;

  • Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori: To‘liq 12 raund davom etgan to‘qnashuv yakunida yon hakamlar 115-112, 116-111 va 117-110 hisobida g‘alabani Saul Alvaresga taqdim etdi.

Mungiya kamarni saqlab qoldi: Bektemirning navbati keldi!

Musobaqaning ikkinchi asosiy bahsida (Co-main event) meksikalik Xayme Mungiya Nikita Zon bilan to‘qnash keldi:

  • Ishonchli himoya: Mungiya mazkur bahsda o‘z ustunligini namoyish etib, hakamlarning bir ovozdan bergan baholari (116-112, 117-111, 117-111) evaziga zafar quchdi va WBA kamarini o‘zida saqlab qoldi;

  • Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashuv muqarrarmi?: Avvalroq erishilgan rasmiy kelishuv va yozma kafolatga ko‘ra, Mungiya — Zon bahsi g‘olibi o‘zining keyingi jangini WBA majburiy da’vogari Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishi belgilab qo‘yilgan. Shunday ekan, navbatdagi da’vogar aynan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi bo‘lishi kutilmoqda.

Janglarning rasmiy hisoblari:

  • Saul «Kanelo» Alvares — Kristian Mbilli: Ochkolar evaziga g‘alaba (115-112, 116-111, 117-110);

  • Xayme Mungiya — Nikita Zon: Ochkolar evaziga g‘alaba (116-112, 117-111, 117-111) — WBA kamari muvaffaqiyatli himoya qilindi.

Ar-Riyoddagi g‘alabalardan so‘ng, supero‘rta vazn toifasida katta chempionlik to‘qnashuvlari yanada keskin tus olmoqda.

Saul AlvaresBektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaWBA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdiBektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdiBugun 19:43Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi9 oktabr 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi