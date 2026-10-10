WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi

·32·Sport
WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA)
  • Xayme Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi ikkinchi o‘rta vazn toifasidagi chempionlik jangini rasman tasdiqlamadi.
  • Tashkilot o‘zbekistonlik Bektemir Meliqo‘ziyev mazkur vazn toifasida WBA kamarining rasmiy da’vogari maqomida qolayotganini ta’kidladi.
  • WBA qoidalariga ko‘ra, amaldagi chempion rasmiy majburiy da’vogar bilan jang o‘tkazishi shart, aks holda kamar vakant qoldirilishi mumkin.

Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) ikkinchi o‘rta vazn toifasida kutilayotgan navbatdagi bahslar bo‘yicha muhim rasmiy bayonot bilan chiqdi. Tashkilot meksikalik yulduz Xayme Mungiya hamda germaniyalik Nikita Zon o‘rtasidagi jangni hozircha rasman tasdiqlamaganini ma’lum qildi.

Eng asosiysi, assotsiatsiya o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev mazkur vazn toifasida WBA kamarining rasmiy da’vogari (mandatory challenger) maqomida qolayotganini qat’iy ta’kidladi.

Nizoli vaziyat: Zon bilan jang nega ma’qullanmadi?

So‘nggi kunlarda xalqaro boks olamida Xayme Mungiya va Nikita Zon o‘rtasida WBA chempionlik kamari uchun to‘qnashuv o‘tkazilishi haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Biroq assotsiatsiya rahbariyati bunga rasmiy ruxsat berilmaganini bildirdi:

  • Maqomning buzilishi xavfi: Tashkilot qoidalariga ko‘ra, amaldagi chempion yoki vaqtinchalik kamar sohibi rasmiy majburiy da’vogar bilan jang o‘tkazishi kerak;

  • Vaziyat nazorat ostida: WBA bayonotida qayd etilishicha, assotsiatsiya rahbariyati Mungiya – Zon jangi bilan bog‘liq holat va tartib-qoidalarni alohida ko‘rib chiqishini ma’lum qilgan;

  • Rasmiy ruxsatning yo‘qligi: Shu sababli Nikita Zonning Xayme Mungiyaga qarshi chempionlik jangi tashkilot tomonidan hozircha rasman ma’qullanmagan.

WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi

Meliqo‘ziyevning chempionlik imkoniyati saqlab qolindi

O‘zbekistonlik nokautchi Bektemir «Beliq» Meliqo‘ziyev uchun mazkur yangilik muhim ahamiyatga ega:

  • Birinchi raqamli da’vogar: WBA rasmiy reytingida peshqadamlik qilayotgan Meliqo‘ziyev kamar uchun bevosita jang qilish huquqiga ega bo‘lib turibdi;

  • Navbatning sun’iy aylanib o‘tilishiga yo‘l qo‘yilmaydi: Agar tashkilot Mungiya – Zon jangiga rozilik bermasa, Mungiya o‘z kamarini himoya qilish uchun aynan Bektemirga qarshi ringga ko‘tarilishi yoki kamarni vakant qoldirishi kerak bo‘ladi.

WBA rahbariyati tomonidan mazkur vazn toifasidagi majburiy himoya jangi bo‘yicha yakuniy qaror yaqin kunlarda rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.

Bektemir Meliqo‘ziyevWBAXayme MungiyaNikita Zon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiKecha 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiBektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdi8 oktabr 21:42Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar8 oktabr 21:55Shahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildiShahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildi25 may 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?