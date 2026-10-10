WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA)
- Xayme Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi ikkinchi o‘rta vazn toifasidagi chempionlik jangini rasman tasdiqlamadi.
- Tashkilot o‘zbekistonlik Bektemir Meliqo‘ziyev mazkur vazn toifasida WBA kamarining rasmiy da’vogari maqomida qolayotganini ta’kidladi.
- WBA qoidalariga ko‘ra, amaldagi chempion rasmiy majburiy da’vogar bilan jang o‘tkazishi shart, aks holda kamar vakant qoldirilishi mumkin.
Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) ikkinchi o‘rta vazn toifasida kutilayotgan navbatdagi bahslar bo‘yicha muhim rasmiy bayonot bilan chiqdi. Tashkilot meksikalik yulduz Xayme Mungiya hamda germaniyalik Nikita Zon o‘rtasidagi jangni hozircha rasman tasdiqlamaganini ma’lum qildi.
Eng asosiysi, assotsiatsiya o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev mazkur vazn toifasida WBA kamarining rasmiy da’vogari (mandatory challenger) maqomida qolayotganini qat’iy ta’kidladi.
Nizoli vaziyat: Zon bilan jang nega ma’qullanmadi?
So‘nggi kunlarda xalqaro boks olamida Xayme Mungiya va Nikita Zon o‘rtasida WBA chempionlik kamari uchun to‘qnashuv o‘tkazilishi haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Biroq assotsiatsiya rahbariyati bunga rasmiy ruxsat berilmaganini bildirdi:
Maqomning buzilishi xavfi: Tashkilot qoidalariga ko‘ra, amaldagi chempion yoki vaqtinchalik kamar sohibi rasmiy majburiy da’vogar bilan jang o‘tkazishi kerak;
Vaziyat nazorat ostida: WBA bayonotida qayd etilishicha, assotsiatsiya rahbariyati Mungiya – Zon jangi bilan bog‘liq holat va tartib-qoidalarni alohida ko‘rib chiqishini ma’lum qilgan;
Rasmiy ruxsatning yo‘qligi: Shu sababli Nikita Zonning Xayme Mungiyaga qarshi chempionlik jangi tashkilot tomonidan hozircha rasman ma’qullanmagan.
Meliqo‘ziyevning chempionlik imkoniyati saqlab qolindi
O‘zbekistonlik nokautchi Bektemir «Beliq» Meliqo‘ziyev uchun mazkur yangilik muhim ahamiyatga ega:
Birinchi raqamli da’vogar: WBA rasmiy reytingida peshqadamlik qilayotgan Meliqo‘ziyev kamar uchun bevosita jang qilish huquqiga ega bo‘lib turibdi;
Navbatning sun’iy aylanib o‘tilishiga yo‘l qo‘yilmaydi: Agar tashkilot Mungiya – Zon jangiga rozilik bermasa, Mungiya o‘z kamarini himoya qilish uchun aynan Bektemirga qarshi ringga ko‘tarilishi yoki kamarni vakant qoldirishi kerak bo‘ladi.
WBA rahbariyati tomonidan mazkur vazn toifasidagi majburiy himoya jangi bo‘yicha yakuniy qaror yaqin kunlarda rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…