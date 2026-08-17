Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladi

·1·Sport
Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladi
Qisqacha

WBO amaldagi chempion Xamza Shirazga Janibek Alimxanuliga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish bo'yicha buyruq berdi. Tomonlarga jang shartlari, manzil va gonorarlarni kelishib olish uchun bir necha haftalik rasmiy muzokara muddati berildi. WBO Janibek Alimxanuli taqdim etgan tibbiy hujjat va dalillarni ko'rib chiqib, uning tashkilot qoidalarini buzmaganini e'lon qildi.

Professional boksning super o‘rta vazn toifasida navbatdagi katta megajangga rasman start berilmoqda. Nufuzli WBO (Butunjahon boks tashkiloti) amaldagi chempion britanlik Xamza Shirazga qozog‘istonlik yulduz bokschi Janibek Alimxanuliga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri buyruq chiqardi.

Dunyoga mashhur ESPN nashrining ma’lum qilishicha, tomonlarga jang shartlari, manzil va gonorarlarni kelishib olish uchun bir necha haftalik rasmiy muzokara muddati berilgan.

Doping mojarosi va WBO‘ning oqlov qarori

Janibek Alimxanuli atrofidagi noaniqliklar nihoyat rasman barham topdi. O‘tgan yili uning qonida taqiqlangan modda aniqlangani sababli uzoq muddatli diskvalifikatsiya xavfi paydo bo‘lgan edi. Biroq bokschi o‘z vaqtida tashkilotga zarur tibbiy asoslar va dalillarni taqdim etishga muvaffaq bo‘ldi:

«Alimxanulida o‘tgan yili doping aniqlangan edi. Biroq uzoq muddatga chetlatilishidan oldin Janibek WBO tashkilotiga kerakli barcha tibbiy hujjatlar va rasmiy ma’lumotlarni taqdim etdi. Qo‘mita mazkur dalillarni ko‘rib chiqib, yakunda qozog‘istonlik bokschi WBO qoidalarini buzmagan deb topdi», — deyiladi tashkilotning rasmiy bayonotida.

Shu tariqa, barcha shubhalardan to‘liq oqlangan Alimxanuli super o‘rta vazn toifasi chempioni Xamza Shirazga qarshi da’vogar maqomini saqlab qoldi.

Diviziondagi holat: Bektemir Meliqo‘ziyev top-10 talikda

Ushbu vazn toifasida yuz berayotgan keskin kurashlar o‘zbekistonlik boks ixlosmandlari uchun ham nihoyatda qiziq:

  • Bektemir Meliqo‘ziyev reytingda 7-o‘rinda: O‘zbekistonlik mahoratli charm qo‘lqop ustasi, «Bek Bulli» laqabi bilan tanilgan Bektemir Meliqo‘ziyev WBO‘ning super o‘rta vazn toifasi rasmiy reytingida 7-pog‘onani egallab turibdi;

  • Kamar uchun kurash istiqboli: Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasidagi jang ushbu divizionda chempionlik navbatini kutayotgan Bektemir Meliqo‘ziyev kabi top-jangchilarning kelajakdagi titul imkoniyatlarini ham aniqlab beradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 21:42Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Bugun, 21:36Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Bugun, 21:28EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiEA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiBugun, 21:16Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi