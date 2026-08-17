Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladi
WBO amaldagi chempion Xamza Shirazga Janibek Alimxanuliga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish bo'yicha buyruq berdi. Tomonlarga jang shartlari, manzil va gonorarlarni kelishib olish uchun bir necha haftalik rasmiy muzokara muddati berildi. WBO Janibek Alimxanuli taqdim etgan tibbiy hujjat va dalillarni ko'rib chiqib, uning tashkilot qoidalarini buzmaganini e'lon qildi.
Professional boksning super o‘rta vazn toifasida navbatdagi katta megajangga rasman start berilmoqda. Nufuzli WBO (Butunjahon boks tashkiloti) amaldagi chempion britanlik Xamza Shirazga qozog‘istonlik yulduz bokschi Janibek Alimxanuliga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri buyruq chiqardi.
Dunyoga mashhur ESPN nashrining ma’lum qilishicha, tomonlarga jang shartlari, manzil va gonorarlarni kelishib olish uchun bir necha haftalik rasmiy muzokara muddati berilgan.
Doping mojarosi va WBO‘ning oqlov qarori
Janibek Alimxanuli atrofidagi noaniqliklar nihoyat rasman barham topdi. O‘tgan yili uning qonida taqiqlangan modda aniqlangani sababli uzoq muddatli diskvalifikatsiya xavfi paydo bo‘lgan edi. Biroq bokschi o‘z vaqtida tashkilotga zarur tibbiy asoslar va dalillarni taqdim etishga muvaffaq bo‘ldi:
«Alimxanulida o‘tgan yili doping aniqlangan edi. Biroq uzoq muddatga chetlatilishidan oldin Janibek WBO tashkilotiga kerakli barcha tibbiy hujjatlar va rasmiy ma’lumotlarni taqdim etdi. Qo‘mita mazkur dalillarni ko‘rib chiqib, yakunda qozog‘istonlik bokschi WBO qoidalarini buzmagan deb topdi», — deyiladi tashkilotning rasmiy bayonotida.
Shu tariqa, barcha shubhalardan to‘liq oqlangan Alimxanuli super o‘rta vazn toifasi chempioni Xamza Shirazga qarshi da’vogar maqomini saqlab qoldi.
Diviziondagi holat: Bektemir Meliqo‘ziyev top-10 talikda
Ushbu vazn toifasida yuz berayotgan keskin kurashlar o‘zbekistonlik boks ixlosmandlari uchun ham nihoyatda qiziq:
Bektemir Meliqo‘ziyev reytingda 7-o‘rinda: O‘zbekistonlik mahoratli charm qo‘lqop ustasi, «Bek Bulli» laqabi bilan tanilgan Bektemir Meliqo‘ziyev WBO‘ning super o‘rta vazn toifasi rasmiy reytingida 7-pog‘onani egallab turibdi;
Kamar uchun kurash istiqboli: Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasidagi jang ushbu divizionda chempionlik navbatini kutayotgan Bektemir Meliqo‘ziyev kabi top-jangchilarning kelajakdagi titul imkoniyatlarini ham aniqlab beradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…