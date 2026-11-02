Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WBA yo‘nalishida super o‘rta vazn toifasi chempioni Xayme Mungiya navbatdagi jangini o‘zbekistonlik Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazish niyatini bildirdi.
- Meliqo‘ziyev ayni vaqtda WBA reytingida birinchi o‘rinda turibdi va tashkilot tomonidan chempionlik kamari uchun rasmiy majburiy da’vogar sifatida tasdiqlangan.
- Mungiyaning chempionlik unvonini saqlab qolishi uchun o‘zbekistonlik bokschi bilan ringga chiqishi shart hisoblanadi.
Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida kechgan navbatdagi katta professional boks oqshomi o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ixlosmandlari uchun kutilmagan va hayajonli yangilik bilan yakunlandi.
Super o‘rta vazn toifasida WBA versiyasi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni, meksikalik mashhur yulduz Xayme Mungiya (47-2, 35 KO) o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilganidan so‘ng, navbatdagi jangini hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyevga (17-1, 11 KO) qarshi o‘tkazish niyatida ekanini ochiq-oydin ma’lum qildi.
Ar-Riyoddagi g‘alaba va ringdan turib yo‘llangan da’vat
Mungiya navbatdagi himoya jangida rossiyalik yengilmas da’vogar Nikita Zonyaga (12-1-1, 10 KO) qarshi ringga ko‘tarildi. Shiddatli kechgan to‘qnashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan chempion, bellashuv yakunlanishi bilanoq barchaning e’tiborini o‘zbek bokschisiga qaratdi:
— Endi nima bo‘ladi? Keyingi raqibing kim bo‘lishi mumkin?
Xayme Mungiya: «Hali aniq emas, lekin menimcha, bu Meliqo‘ziyev bo‘ladi. Sen navbatdagi raqibsan, do‘stim!»
Mungiya – Meliqo‘ziyev jangi nega muqarrar?
Ushbu to‘qnashuvning tashkil etilish ehtimoli shunchaki og‘zaki chaqiriq emas, balki rasmiy majburiyatlarga asoslangan:
WBA reytingida 1-o‘rin: Bektemir Meliqo‘ziyev super o‘rta vazn toifasida (168 funt) WBA tashkilotining rasmiy reytingida peshqadamlik qilmoqda;
Majburiy da’vogar maqomi: Tashkilot Meliqo‘ziyevni chempionlik kamari uchun rasmiy va majburiy da’vogar sifatida tasdiqlagan. Bu esa Mungiyaning kamarni saqlab qolish uchun o‘zbekistonlik nokautchiga qarshi jangga kirishi shartligini anglatadi;
Yilning eng intrigali to‘qnashuvlaridan biri: Ikki kuchli zarba egasi va bosimga asoslangan hujumkor bokschining o‘zaro to‘qnashuvi xalqaro promouterlar va Saudiya Arabistoni sport tashkilotchilari uchun ham katta daromadli superjang hisoblanadi.
Agar tomonlar muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlasa, yaqin oylarda professional boks olamida o‘zbek boksi tarixi uchun ulkan ahamiyatga ega chempionlik jangi guvohiga aylanishimiz mumkin.
Izohlar 0
…