Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?

·69·Sport
Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • WBA yo‘nalishida super o‘rta vazn toifasi chempioni Xayme Mungiya navbatdagi jangini o‘zbekistonlik Bektemir Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazish niyatini bildirdi.
  • Meliqo‘ziyev ayni vaqtda WBA reytingida birinchi o‘rinda turibdi va tashkilot tomonidan chempionlik kamari uchun rasmiy majburiy da’vogar sifatida tasdiqlangan.
  • Mungiyaning chempionlik unvonini saqlab qolishi uchun o‘zbekistonlik bokschi bilan ringga chiqishi shart hisoblanadi.

Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida kechgan navbatdagi katta professional boks oqshomi o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ixlosmandlari uchun kutilmagan va hayajonli yangilik bilan yakunlandi.

Super o‘rta vazn toifasida WBA versiyasi bo‘yicha amaldagi jahon chempioni, meksikalik mashhur yulduz Xayme Mungiya (47-2, 35 KO) o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilganidan so‘ng, navbatdagi jangini hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyevga (17-1, 11 KO) qarshi o‘tkazish niyatida ekanini ochiq-oydin ma’lum qildi.

Ar-Riyoddagi g‘alaba va ringdan turib yo‘llangan da’vat

Mungiya navbatdagi himoya jangida rossiyalik yengilmas da’vogar Nikita Zonyaga (12-1-1, 10 KO) qarshi ringga ko‘tarildi. Shiddatli kechgan to‘qnashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan chempion, bellashuv yakunlanishi bilanoq barchaning e’tiborini o‘zbek bokschisiga qaratdi:

— Endi nima bo‘ladi? Keyingi raqibing kim bo‘lishi mumkin?

Xayme Mungiya: «Hali aniq emas, lekin menimcha, bu Meliqo‘ziyev bo‘ladi. Sen navbatdagi raqibsan, do‘stim!»

Mungiya – Meliqo‘ziyev jangi nega muqarrar?

Ushbu to‘qnashuvning tashkil etilish ehtimoli shunchaki og‘zaki chaqiriq emas, balki rasmiy majburiyatlarga asoslangan:

  • WBA reytingida 1-o‘rin: Bektemir Meliqo‘ziyev super o‘rta vazn toifasida (168 funt) WBA tashkilotining rasmiy reytingida peshqadamlik qilmoqda;

  • Majburiy da’vogar maqomi: Tashkilot Meliqo‘ziyevni chempionlik kamari uchun rasmiy va majburiy da’vogar sifatida tasdiqlagan. Bu esa Mungiyaning kamarni saqlab qolish uchun o‘zbekistonlik nokautchiga qarshi jangga kirishi shartligini anglatadi;

  • Yilning eng intrigali to‘qnashuvlaridan biri: Ikki kuchli zarba egasi va bosimga asoslangan hujumkor bokschining o‘zaro to‘qnashuvi xalqaro promouterlar va Saudiya Arabistoni sport tashkilotchilari uchun ham katta daromadli superjang hisoblanadi.

Agar tomonlar muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlasa, yaqin oylarda professional boks olamida o‘zbek boksi tarixi uchun ulkan ahamiyatga ega chempionlik jangi guvohiga aylanishimiz mumkin.

Bektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaWBAProfessional boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiAlvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiKecha 19:50Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi9 oktabr 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi