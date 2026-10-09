Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaga qarshi titul jangidan chetlatildi.
- Meksikalik chempion o‘zbek bokschisi o‘rniga reytingda 9-o‘rinda turgan rossiyalik Nikita Zonyaga qarshi ixtiyoriy himoya jangini o‘tkazadi.
- Mungiya jamoasi Bektemirga da’vogarlik navbatini bo‘shatish uchun pul taklif qilgan, biroq Meliqo‘ziyev buni rad etib, hatto Toshkentda bepul jang o‘tkazishni ham taklif qilgan.
Professional boksning ikkinchi o‘rta vazn toifasida kutilmagan va ochiqdan-ochiq bahsli qaror qabul qilindi. WBA yo‘nalishi bo‘yicha 1-raqamli rasmiy majburiy da’vogar bo‘lib kelayotgan hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyev amaldagi jahon chempioni Xayme Mungiyaga qarshi titul bahsidan rasman mahrum etildi.
DAZN Boxing bergan rasmiy xabarga ko‘ra, meksikalik chempion o‘zbek bokschisi bilan majburiy himoya jangini o‘tkazish o‘rniga, kamarini mutlaqo boshqa raqibga qarshi ixtiyoriy himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Ar-Riyoddagi katta kard: Kanelo va Mungiyaning yangi raqibi
Saudiya Arabistonida rejalashtirilgan navbatdagi ulkan boks oqshomi tarkibi e’lon qilindi:
31 oktyabrdagi supershou: Riyadh Season promouterlari Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tadigan turnirning to‘liq kardini taqdim etdi;
Bosh to‘qnashuv: Kechaning markaziy jangida sobiq mutlaq chempion Saul «Kanelo» Alvares mag‘lubiyatsiz faoliyat yuritayotgan Kristian Mbilliga qarshi WBC kamari uchun ringga ko‘tariladi;
Mungiyaning qulay tanlovi: Kechaning anderkardida Xayme Mungiya WBA chempionlik unvonini ixtiyoriy himoya qiladi. Unga raqib sifatida reytingda atigi 9-o‘rinda borayotgan rossiyalik Nikita Zonya tanlandi.
Muddat va reglament toptaldi: 21 oktyabr nega kutilmadi?
WBA tashkilotining o‘zi chiqargan qaroriga zid ravishda harakat qilgani boks jamoatchiligida jiddiy shubhalarni uyg‘otdi:
Bir yillik da’vogar maqomi: Bektemir Meliqo‘ziyev bir yildan ko‘proq vaqt davomida reytingda 1-pog‘onani saqlab, chempionlik jangini halol kutib kelayotgan edi;
Buzilgan dedlayn: Sentyabr oyida tashkilot majburiy jang bo‘yicha ko‘rsatma berib, tomonlarga muzokaralarni yakunlash uchun 21 oktyabrgacha rasmiy muhlat tayinlagan edi;
Kutilmagan burilish: Belgilangan vaqt tugashiga hali qariyb ikki hafta borligiga qaramay, assotsiatsiya chempionga reytingning pastki qismidagi bokschi bilan jang o‘tkazishga ruxsat berdi.
Rad etilgan pullar, bepul jang va Toshkent chorlovi
Muzokaralar davomida Mungiya jamoasi Bektemir bilan to‘qnashuvdan oyoq tortish uchun barcha yo‘llarni ishga soldi:
«Step-aside» hiylasi: Meksikaliklar Meliqo‘ziyevga da’vogarlik navbatini vaqtincha bo‘shatib, kutib turishi uchun maxsus pullik kompensatsiya taklif etgan;
Mardonavor pozitsiya: Hamyurtimiz pulni keskin rad etib: «Sport qoidalari hurmat qilinishi shart, men kamar uchun hatto bepul (gonorarsiz) va testlarsiz ham urishishga tayyorman», deya ochiq aytgan edi;
Moliyaviy taklif: Bektemir agar muammo gonorarda bo‘lsa, jangni O‘zbekistonda o‘tkazish va Mungiyaga qo‘shimcha haq to‘lab berishni taklif qilgan, biroq chempion bu chaqiriqlarni mutlaqo javobsiz qoldirgan.
Ko‘plab mustaqil sport ekspertlari meksikalik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyevning halokatli zarbalaridan xavfsirab, o‘z kamarini saqlab qolish maqsadida Saudiya promouterlari ko‘magida ushbu murosasiz to‘qnashuvni chetlab o‘tganini ta’kidlamoqda. WBA tashkilotining majburiy da’vogar manfaatlarini ochiqdan-ochiq poymol qilgani esa xalqaro boks tashkilotlaridagi shaffoflik masalasini yana bir bor so‘roq ostida qoldirdi.
Izohlar 0
…