Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi

·16·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaga qarshi titul jangidan chetlatildi.
  • Meksikalik chempion o‘zbek bokschisi o‘rniga reytingda 9-o‘rinda turgan rossiyalik Nikita Zonyaga qarshi ixtiyoriy himoya jangini o‘tkazadi.
  • Mungiya jamoasi Bektemirga da’vogarlik navbatini bo‘shatish uchun pul taklif qilgan, biroq Meliqo‘ziyev buni rad etib, hatto Toshkentda bepul jang o‘tkazishni ham taklif qilgan.

Professional boksning ikkinchi o‘rta vazn toifasida kutilmagan va ochiqdan-ochiq bahsli qaror qabul qilindi. WBA yo‘nalishi bo‘yicha 1-raqamli rasmiy majburiy da’vogar bo‘lib kelayotgan hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyev amaldagi jahon chempioni Xayme Mungiyaga qarshi titul bahsidan rasman mahrum etildi.

DAZN Boxing bergan rasmiy xabarga ko‘ra, meksikalik chempion o‘zbek bokschisi bilan majburiy himoya jangini o‘tkazish o‘rniga, kamarini mutlaqo boshqa raqibga qarshi ixtiyoriy himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Ar-Riyoddagi katta kard: Kanelo va Mungiyaning yangi raqibi

Saudiya Arabistonida rejalashtirilgan navbatdagi ulkan boks oqshomi tarkibi e’lon qilindi:

  • 31 oktyabrdagi supershou: Riyadh Season promouterlari Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tadigan turnirning to‘liq kardini taqdim etdi;

  • Bosh to‘qnashuv: Kechaning markaziy jangida sobiq mutlaq chempion Saul «Kanelo» Alvares mag‘lubiyatsiz faoliyat yuritayotgan Kristian Mbilliga qarshi WBC kamari uchun ringga ko‘tariladi;

  • Mungiyaning qulay tanlovi: Kechaning anderkardida Xayme Mungiya WBA chempionlik unvonini ixtiyoriy himoya qiladi. Unga raqib sifatida reytingda atigi 9-o‘rinda borayotgan rossiyalik Nikita Zonya tanlandi.

Muddat va reglament toptaldi: 21 oktyabr nega kutilmadi?

WBA tashkilotining o‘zi chiqargan qaroriga zid ravishda harakat qilgani boks jamoatchiligida jiddiy shubhalarni uyg‘otdi:

  • Bir yillik da’vogar maqomi: Bektemir Meliqo‘ziyev bir yildan ko‘proq vaqt davomida reytingda 1-pog‘onani saqlab, chempionlik jangini halol kutib kelayotgan edi;

  • Buzilgan dedlayn: Sentyabr oyida tashkilot majburiy jang bo‘yicha ko‘rsatma berib, tomonlarga muzokaralarni yakunlash uchun 21 oktyabrgacha rasmiy muhlat tayinlagan edi;

  • Kutilmagan burilish: Belgilangan vaqt tugashiga hali qariyb ikki hafta borligiga qaramay, assotsiatsiya chempionga reytingning pastki qismidagi bokschi bilan jang o‘tkazishga ruxsat berdi.

Rad etilgan pullar, bepul jang va Toshkent chorlovi

Muzokaralar davomida Mungiya jamoasi Bektemir bilan to‘qnashuvdan oyoq tortish uchun barcha yo‘llarni ishga soldi:

  • «Step-aside» hiylasi: Meksikaliklar Meliqo‘ziyevga da’vogarlik navbatini vaqtincha bo‘shatib, kutib turishi uchun maxsus pullik kompensatsiya taklif etgan;

  • Mardonavor pozitsiya: Hamyurtimiz pulni keskin rad etib: «Sport qoidalari hurmat qilinishi shart, men kamar uchun hatto bepul (gonorarsiz) va testlarsiz ham urishishga tayyorman», deya ochiq aytgan edi;

  • Moliyaviy taklif: Bektemir agar muammo gonorarda bo‘lsa, jangni O‘zbekistonda o‘tkazish va Mungiyaga qo‘shimcha haq to‘lab berishni taklif qilgan, biroq chempion bu chaqiriqlarni mutlaqo javobsiz qoldirgan.

Ko‘plab mustaqil sport ekspertlari meksikalik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyevning halokatli zarbalaridan xavfsirab, o‘z kamarini saqlab qolish maqsadida Saudiya promouterlari ko‘magida ushbu murosasiz to‘qnashuvni chetlab o‘tganini ta’kidlamoqda. WBA tashkilotining majburiy da’vogar manfaatlarini ochiqdan-ochiq poymol qilgani esa xalqaro boks tashkilotlaridagi shaffoflik masalasini yana bir bor so‘roq ostida qoldirdi.

Bektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaWBAAr-Riyod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiKecha 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiBektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiKecha 21:42Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarKecha 21:55Shahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildiShahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildi25 may 12:57Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?