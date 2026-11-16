Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangiga yaqinlashmoqda: WBA rasmiy buyruq berdi

1 daqiqa o'qish40
Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangiga yaqinlashmoqda: WBA rasmiy buyruq berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) super o‘rta vazn toifasida amaldagi chempion Xayme Mungiya va majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev o‘rtasida jang o‘tkazish bo‘yicha rasmiy buyruq berdi.
  • Tomonlarga shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga erishish uchun 13 dekabrgacha 30 kunlik muhlat ajratildi.
  • Agar belgilangan muddatda murosaga kelinmasa, jang huquqi 60/40 nisbatdagi gonorar taqsimoti bilan kimoshdi savdosiga qo‘yiladi.

Professional boks olamida hamyurtimiz ishtirokidagi navbatdagi shov-shuvli jang borasida muhim yangilik e’lon qilindi. Meksikaning nufuzli Izquierdazo nashri WBA Prezidenti Xilberto Mendozaga tayanib xabar berishicha, Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) super o‘rta vazn toifasida chempionlik jangini o‘tkazish bo‘yicha rasmiy buyruq berdi.

30 kunlik muhlat va kim oshdi savdosi xavfi

Manbaning ma’lum qilishicha, amaldagi jahon chempioni meksikalik Xayme Mungiya va majburiy da’vogar sifatida e’tirof etilayotgan hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyevning jamoalariga o‘zaro kelishuvga erishish uchun 13 dekabrgacha qariyb 30 kunlik muhlat berilgan.

Agar tomonlar belgilangan muhlat ichida shartnoma shartlari bo‘yicha murosaga kela olmasa, jang huquqi kimoshdi savdosiga (auksionga) qo‘yilishi mumkin. Bunda gonorarlar taqsimoti 60/40 nisbatda amalga oshirilishi belgilangan.

Jang tafsilotlari va shartlar

Ma’lumotlar

Amaldagi chempion

Xayme Mungiya (Meksika, WBA chempioni)

Majburiy da’vogar

Bektemir Meliqo‘ziyev (O‘zbekiston)

Berilgan muhlat

13 dekabrgacha kelishuvga erishish (30 kun)

Taqsimot sharti

Kelishuv bo‘lmasa, 60/40 nisbatda kimoshdi savdosi

Jangning ahamiyati va vazn toifasidagi holat

Xayme Mungiya hozirda super o‘rta vazn toifasida WBA yo‘nalishi bo‘yicha jahon chempioni maqomini saqlab turibdi. O‘zbekistonlik taniqli bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev esa o‘z vazn toifasida yuqori natijalarni qayd etib, mazkur yo‘nalish bo‘yicha kamar uchun rasmiy va majburiy da’vogar maqomini qo‘lga kiritgan edi. Ushbu jangning tashkil etilishi milliy boksimiz tarixida yana bir yangi sahifa ochishi mumkin.

Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev Xayme Mungiyaga qarshi ringga chiqib, chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari