Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangiga yaqinlashmoqda: WBA rasmiy buyruq berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) super o‘rta vazn toifasida amaldagi chempion Xayme Mungiya va majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev o‘rtasida jang o‘tkazish bo‘yicha rasmiy buyruq berdi.
- Tomonlarga shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga erishish uchun 13 dekabrgacha 30 kunlik muhlat ajratildi.
- Agar belgilangan muddatda murosaga kelinmasa, jang huquqi 60/40 nisbatdagi gonorar taqsimoti bilan kimoshdi savdosiga qo‘yiladi.
Professional boks olamida hamyurtimiz ishtirokidagi navbatdagi shov-shuvli jang borasida muhim yangilik e’lon qilindi. Meksikaning nufuzli Izquierdazo nashri WBA Prezidenti Xilberto Mendozaga tayanib xabar berishicha, Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) super o‘rta vazn toifasida chempionlik jangini o‘tkazish bo‘yicha rasmiy buyruq berdi.
30 kunlik muhlat va kim oshdi savdosi xavfi
Manbaning ma’lum qilishicha, amaldagi jahon chempioni meksikalik Xayme Mungiya va majburiy da’vogar sifatida e’tirof etilayotgan hamyurtimiz Bektemir Meliqo‘ziyevning jamoalariga o‘zaro kelishuvga erishish uchun 13 dekabrgacha qariyb 30 kunlik muhlat berilgan.
Agar tomonlar belgilangan muhlat ichida shartnoma shartlari bo‘yicha murosaga kela olmasa, jang huquqi kimoshdi savdosiga (auksionga) qo‘yilishi mumkin. Bunda gonorarlar taqsimoti 60/40 nisbatda amalga oshirilishi belgilangan.
Jang tafsilotlari va shartlar
Ma’lumotlar
Amaldagi chempion
Xayme Mungiya (Meksika, WBA chempioni)
Majburiy da’vogar
Bektemir Meliqo‘ziyev (O‘zbekiston)
Berilgan muhlat
13 dekabrgacha kelishuvga erishish (30 kun)
Taqsimot sharti
Kelishuv bo‘lmasa, 60/40 nisbatda kimoshdi savdosi
Jangning ahamiyati va vazn toifasidagi holat
Xayme Mungiya hozirda super o‘rta vazn toifasida WBA yo‘nalishi bo‘yicha jahon chempioni maqomini saqlab turibdi. O‘zbekistonlik taniqli bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev esa o‘z vazn toifasida yuqori natijalarni qayd etib, mazkur yo‘nalish bo‘yicha kamar uchun rasmiy va majburiy da’vogar maqomini qo‘lga kiritgan edi. Ushbu jangning tashkil etilishi milliy boksimiz tarixida yana bir yangi sahifa ochishi mumkin.
Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev Xayme Mungiyaga qarshi ringga chiqib, chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…