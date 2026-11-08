WBA kamariga bir qadam: O‘zbek “Buldozeri” navbatdagi nokautni nishonladi (video)

·13·Sport
WBA kamariga bir qadam: O‘zbek “Buldozeri” navbatdagi nokautni nishonladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dubayda o‘tgan «MUKA Boxing» turnirida o‘zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev tojikistonlik Karomatullo Sharipovni ikkinchi raundda nokautga uchratdi.
  • Meliqo‘ziyev jangning dastlabki soniyalaridanoq agressiv bosim o‘tkazib, raqibini muddatidan avval taslim etishga muvaffaq bo‘ldi.
  • Ushbu g‘alaba WBA reytingida majburiy da’vogar bo‘lib turgan hamyurtimizga chempionlik kamari uchun meksikalik Xayme Mungiyaga qarshi ringga chiqish imkoniyatini yaqinlashtirdi.

Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli «MUKA Boxing» (Fury by the Sea) turnirining markaziy jangida o‘zbekistonlik mashhur charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev o‘zining navbatdagi yorqin g‘alabasini tantana qildi.

Ikkinchi o‘rta vazn toifasida faoliyat yuritayotgan hamyurtimiz tojikistonlik tajribali bokschi Karomatullo Sharipovga qarshi ringga ko‘tarilib, bahs taqdirini muddatidan avval — ikkinchi raunddayoq hal qildi.

Tezkor bosim va 2-raunddagi muddatidan oldin nokaut

Nikki Beach maydonchasida ochiq osmon ostida tashkil etilgan bahsda Meliqo‘ziyev dastlabki soniyalardan tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi:

  • Birinchi raunddagi bosim: Bektemir o‘zining odatiy agressiv va kuchli zarbalar seriyasi bilan raqibini himoyalanishga majbur qildi hamda masofani qisqartirib, kuchli zarbalar berdi;

  • Hal qiluvchi nokaut: Ikkinchi raundda o‘zbek bokschisining ketma-ket og‘ir hujumlaridan so‘ng Karomatullo Sharipov zarbalarni qabul qilib ololmadi va hakam jangni to‘xtatib, toza nokaut qayd etdi.

Jang tafsilotlari va bokschilar statistikasi

Ko‘rsatkichlar

Tafsilot

Turnir

MUKA Boxing (Fury by the Sea)

O‘tkazilgan sana

2026 yil 6 noyabr

Manzil

Dubay, BAA (Nikki Beach maydonchasi)

Jang natijasi

2-raund (muddatidan oldin nokaut)

Bektemir Meliqo‘ziyev rekordi

18 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat (12 ta nokaut)

Karomatullo Sharipov rekordi

4 g‘alaba, 3 mag‘lubiyat, 1 durang

Keyingi nishon — WBA kamari va Xayme Mungiya

Ushbu g‘alaba hamyurtimiz uchun chempionlik kamari sari katta eshiklarni ochmoqda:

  • Majburiy da’vogar maqomi: Bektemir Meliqo‘ziyev ayni paytda ikkinchi o‘rta vazn toifasida WBA (Butunjahon boks assotsiatsiyasi) reytingida tashkilotning majburiy da’vogari hisoblanadi;

  • Xayme Mungiyaga qarshi chempionlik jangi: Bektemirning keyingi bellashuvi ushbu diviziondagi amaldagi WBA jahon chempioni, meksikalik mashhur superyulduz Xayme Mungiyaga qarshi o‘tkazilishi kutilmoqda. Mazkur qarama-qarshilik o‘zbek boksi tarixidagi eng katta chempionlik to‘qnashuvlaridan biriga aylanishi mumkin.

Bektemir Meliqo‘ziyevMUKA BoxingXayme MungiyaWBA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlariTitul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlari31 oktabr 17:55Bektemir Meliqo‘ziyev Dubayda tojikistonlik raqibini 2-raunddayoq nokautga uchratdiBektemir Meliqo‘ziyev Dubayda tojikistonlik raqibini 2-raunddayoq nokautga uchratdiKecha 15:31Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?2 noyabr 07:30Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiAlvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsiloti1 noyabr 19:50Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi