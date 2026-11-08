WBA kamariga bir qadam: O‘zbek “Buldozeri” navbatdagi nokautni nishonladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dubayda o‘tgan «MUKA Boxing» turnirida o‘zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo‘ziyev tojikistonlik Karomatullo Sharipovni ikkinchi raundda nokautga uchratdi.
- Meliqo‘ziyev jangning dastlabki soniyalaridanoq agressiv bosim o‘tkazib, raqibini muddatidan avval taslim etishga muvaffaq bo‘ldi.
- Ushbu g‘alaba WBA reytingida majburiy da’vogar bo‘lib turgan hamyurtimizga chempionlik kamari uchun meksikalik Xayme Mungiyaga qarshi ringga chiqish imkoniyatini yaqinlashtirdi.
Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo‘lib o‘tgan nufuzli «MUKA Boxing» (Fury by the Sea) turnirining markaziy jangida o‘zbekistonlik mashhur charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev o‘zining navbatdagi yorqin g‘alabasini tantana qildi.
Ikkinchi o‘rta vazn toifasida faoliyat yuritayotgan hamyurtimiz tojikistonlik tajribali bokschi Karomatullo Sharipovga qarshi ringga ko‘tarilib, bahs taqdirini muddatidan avval — ikkinchi raunddayoq hal qildi.
Tezkor bosim va 2-raunddagi muddatidan oldin nokaut
Nikki Beach maydonchasida ochiq osmon ostida tashkil etilgan bahsda Meliqo‘ziyev dastlabki soniyalardan tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi:
Birinchi raunddagi bosim: Bektemir o‘zining odatiy agressiv va kuchli zarbalar seriyasi bilan raqibini himoyalanishga majbur qildi hamda masofani qisqartirib, kuchli zarbalar berdi;
Hal qiluvchi nokaut: Ikkinchi raundda o‘zbek bokschisining ketma-ket og‘ir hujumlaridan so‘ng Karomatullo Sharipov zarbalarni qabul qilib ololmadi va hakam jangni to‘xtatib, toza nokaut qayd etdi.
Jang tafsilotlari va bokschilar statistikasi
Ko‘rsatkichlar
Tafsilot
Turnir
MUKA Boxing (Fury by the Sea)
O‘tkazilgan sana
2026 yil 6 noyabr
Manzil
Dubay, BAA (Nikki Beach maydonchasi)
Jang natijasi
2-raund (muddatidan oldin nokaut)
Bektemir Meliqo‘ziyev rekordi
18 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat (12 ta nokaut)
Karomatullo Sharipov rekordi
4 g‘alaba, 3 mag‘lubiyat, 1 durang
Keyingi nishon — WBA kamari va Xayme Mungiya
Ushbu g‘alaba hamyurtimiz uchun chempionlik kamari sari katta eshiklarni ochmoqda:
Majburiy da’vogar maqomi: Bektemir Meliqo‘ziyev ayni paytda ikkinchi o‘rta vazn toifasida WBA (Butunjahon boks assotsiatsiyasi) reytingida tashkilotning majburiy da’vogari hisoblanadi;
Xayme Mungiyaga qarshi chempionlik jangi: Bektemirning keyingi bellashuvi ushbu diviziondagi amaldagi WBA jahon chempioni, meksikalik mashhur superyulduz Xayme Mungiyaga qarshi o‘tkazilishi kutilmoqda. Mazkur qarama-qarshilik o‘zbek boksi tarixidagi eng katta chempionlik to‘qnashuvlaridan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…