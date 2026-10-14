Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi

·51·Sport
Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • WBA tashkiloti Xayme Mungiyaning Nikita Zon bilan ikkinchi o‘rta vazn toifasida kamar himoyasi jangini e’lon qildi, garchi ushbu vaznning rasmiy majburiy da’vogari Bektemir Meliqo‘ziyev ekanligini avvalroq bildirgan bo‘lsa-da.
  • Jang 2026 yil 31 oktyabr kuni Ar-Riyodda bo‘lib o‘tadi va DAZN orqali jonli efirga uzatiladi.

Ikkinchi o‘rta vazn toifasida Jahon boks assotsiatsiyasi (WBA) atrofida kutilmagan va bahsli vaziyat yuzaga keldi. Avvalroq tashkilot o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev ushbu vaznning rasmiy majburiy da’vogari ekanini bildirib, chempion Xayme Mungiyaning boshqa raqib bilan jang o‘tkazishini tasdiqlamasligini ma’lum qilgan edi. Biroq barcha e’tirozlarga qaramay, WBA rasmiy resurslarida Mungiyaning rossiyalik Nikita Zonga qarshi kamar himoyasi jangi bo‘lib o‘tishi e’lon qilindi.

Muxlislar va mutaxassislar orasida savollar tug‘dirayotgan mazkur qaror bo‘yicha tashkilot hozircha rasmiy qo‘shimcha izoh berganicha yo‘q.

Ar-Riyoddagi oqshom: Rasmiy afisha ma’lumotlari

E’lon qilingan rasmiy posterga ko‘ra, WBA jahon chempionlik kamari uchun bahsning tafsilotlari quyidagicha:

  • Sana va manzil: Jang 2026 yil 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Vazn toifasi: Ikkinchi o‘rta vazn (WBA World Super Middleweight);

  • Translyatsiya huquqi: Mazkur boks kechasi xalqaro DAZN striming platformasi orqali butun dunyoga jonli uzatiladi.

Ikki bokschi solishtirmasi: Raqamlar va ko‘rsatkichlar

WBA taqdim etgan qiyosiy statistika har ikki sportchining imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi:

  • Xayme Mungiya (Meksika):

    • Bo‘yi: 183 sm (6' 0");

    • Rekordi: 45 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat (45-2-0);

    • Nokautlar: 35 ta nokaut (nokaut foizi — 74,47%);

    • Maqomi: Tajribali meksikalik charm qo‘lqop ustasi va divizion chempioni.

  • Nikita Zon (Rossiya):

    • Bo‘yi: 187 sm (6' 1½") — chempiondan bo‘y borasida biroz ustunlikka ega;

    • Rekordi: 11 g‘alaba, mag‘lubiyatsiz, 1 durang (11-0-1);

    • Nokautlar: 9 ta nokaut (nokaut foizi — 75%);

    • Maqomi: Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan, zarba kuchi yuqori raqib.

Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi

Bektemir Meliqo‘ziyev masalasi ochiq qolmoqda

WBA chempionlik bahsini ma’qullagandek ko‘rinsa-da, o‘zbekistonlik bokschining qonuniy huquqi borasidagi noaniqlik saqlanib turibdi:

  • Rasmiy da’vogar maqomi: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA talqiniga ko‘ra ikkinchi o‘rta vazn toifasida rasmiy 1-raqamli da’vogar hisoblanadi va aynan u Mungiya bilan chempionlik bahsiga chiqishi kerak edi;

  • Tashkilotning oldingi pozitsiyasi: WBA rahbariyati Mungiyaning Zon bilan jangi e’lon qilinganda vaziyatni o‘rganishini va Meliqo‘ziyevning majburiy da’vogarlik huquqi ustuvor ekanini aytgan edi;

  • Keyingi bosqich: Agar ushbu jang rasman amalga oshsa, katta ehtimol bilan g‘olib bokschi o‘z navbatida kamarini Bektemir Meliqo‘ziyevdan himoya qilishga majbur bo‘ladi, aks holda tashkilot chempionlik maqomini qaytarib olishi mumkin.

Hozircha o‘zbek boks jamoatchiligi va promouterlar WBA tomonidan Meliqo‘ziyevning da’vogarlik taqdiri bo‘yicha beriladigan yakuniy qarorni kutmoqda.

WBABektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaNikita Zon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi9 oktabr 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladi7 oktabr 07:51Bektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdiBektemir Meliqo‘ziyev WBA chempioni Xayme Mungiyaning pullik taklifini rad etdi8 oktabr 21:42Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlarDo‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar8 oktabr 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi