Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WBA tashkiloti Xayme Mungiyaning Nikita Zon bilan ikkinchi o‘rta vazn toifasida kamar himoyasi jangini e’lon qildi, garchi ushbu vaznning rasmiy majburiy da’vogari Bektemir Meliqo‘ziyev ekanligini avvalroq bildirgan bo‘lsa-da.
- Jang 2026 yil 31 oktyabr kuni Ar-Riyodda bo‘lib o‘tadi va DAZN orqali jonli efirga uzatiladi.
Ikkinchi o‘rta vazn toifasida Jahon boks assotsiatsiyasi (WBA) atrofida kutilmagan va bahsli vaziyat yuzaga keldi. Avvalroq tashkilot o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev ushbu vaznning rasmiy majburiy da’vogari ekanini bildirib, chempion Xayme Mungiyaning boshqa raqib bilan jang o‘tkazishini tasdiqlamasligini ma’lum qilgan edi. Biroq barcha e’tirozlarga qaramay, WBA rasmiy resurslarida Mungiyaning rossiyalik Nikita Zonga qarshi kamar himoyasi jangi bo‘lib o‘tishi e’lon qilindi.
Muxlislar va mutaxassislar orasida savollar tug‘dirayotgan mazkur qaror bo‘yicha tashkilot hozircha rasmiy qo‘shimcha izoh berganicha yo‘q.
Ar-Riyoddagi oqshom: Rasmiy afisha ma’lumotlari
E’lon qilingan rasmiy posterga ko‘ra, WBA jahon chempionlik kamari uchun bahsning tafsilotlari quyidagicha:
Sana va manzil: Jang 2026 yil 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tadi;
Vazn toifasi: Ikkinchi o‘rta vazn (WBA World Super Middleweight);
Translyatsiya huquqi: Mazkur boks kechasi xalqaro DAZN striming platformasi orqali butun dunyoga jonli uzatiladi.
Ikki bokschi solishtirmasi: Raqamlar va ko‘rsatkichlar
WBA taqdim etgan qiyosiy statistika har ikki sportchining imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi:
Xayme Mungiya (Meksika):
Bo‘yi: 183 sm (6' 0");
Rekordi: 45 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat (45-2-0);
Nokautlar: 35 ta nokaut (nokaut foizi — 74,47%);
Maqomi: Tajribali meksikalik charm qo‘lqop ustasi va divizion chempioni.
Nikita Zon (Rossiya):
Bo‘yi: 187 sm (6' 1½") — chempiondan bo‘y borasida biroz ustunlikka ega;
Rekordi: 11 g‘alaba, mag‘lubiyatsiz, 1 durang (11-0-1);
Nokautlar: 9 ta nokaut (nokaut foizi — 75%);
Maqomi: Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan, zarba kuchi yuqori raqib.
Bektemir Meliqo‘ziyev masalasi ochiq qolmoqda
WBA chempionlik bahsini ma’qullagandek ko‘rinsa-da, o‘zbekistonlik bokschining qonuniy huquqi borasidagi noaniqlik saqlanib turibdi:
Rasmiy da’vogar maqomi: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA talqiniga ko‘ra ikkinchi o‘rta vazn toifasida rasmiy 1-raqamli da’vogar hisoblanadi va aynan u Mungiya bilan chempionlik bahsiga chiqishi kerak edi;
Tashkilotning oldingi pozitsiyasi: WBA rahbariyati Mungiyaning Zon bilan jangi e’lon qilinganda vaziyatni o‘rganishini va Meliqo‘ziyevning majburiy da’vogarlik huquqi ustuvor ekanini aytgan edi;
Keyingi bosqich: Agar ushbu jang rasman amalga oshsa, katta ehtimol bilan g‘olib bokschi o‘z navbatida kamarini Bektemir Meliqo‘ziyevdan himoya qilishga majbur bo‘ladi, aks holda tashkilot chempionlik maqomini qaytarib olishi mumkin.
Hozircha o‘zbek boks jamoatchiligi va promouterlar WBA tomonidan Meliqo‘ziyevning da’vogarlik taqdiri bo‘yicha beriladigan yakuniy qarorni kutmoqda.
Izohlar 0
…