Osiyo kubogi–2027: O‘zbekiston milliy jamoasining guruh o‘yinlari sanasi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo futbol konfederatsiyasi 2027-yil 7-yanvardan 5-fevralga qadar Saudiya Arabistonida o‘tadigan qit’a chempionatining yakuniy taqvimini tasdiqladi.
- «B» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy jamoasi pley-off yo‘llanmasi uchun Iordaniya, KXDR hamda Bahrayn terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
- Vakillarimiz guruh bosqichidagi o‘yinlarini 8-yanvar kuni Iordaniyaga, 13-yanvar kuni KXDRga va 17-yanvar kuni Bahraynga qarshi Jidda hamda Ar-Riyod shaharlarida o‘tkazadi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi (AFC) hamda Saudiya Arabistonidagi mahalliy tashkiliy qo‘mita 2027 yil boshida o‘tkaziladigan qit’a birinchiligining yakuniy taqvimini rasman tasdiqladi.
Musobaqaning «B» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy jamoasi pley-off yo‘llanmasi uchun Iordaniya, KXDR hamda Bahrayn milliy terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Turnir 2027 yilning 7 yanvaridan 5 fevraliga qadar davom etadi va unda jami 24 ta milliy jamoa qit’a chempionligi uchun kurash olib boradi.
O‘zbekiston milliy jamoasining guruhdagi yo‘li va raqiblar
Milliy jamoamiz guruh bosqichi bahslarini Saudiya Arabistonining ikki yirik shahri — Jidda va Ar-Riyodda o‘tkazadi:
Ilk sinov — Iordaniyaga qarshi: Vakillarimiz turnirdagi yurishini 8 yanvar kuni Jiddadagi muhtasham stadionda qit’aning kuchli jamoalaridan biri Iordaniyaga qarshi boshlaydi;
Ikkinchi tur — KXDR bilan bahs: 13 yanvar kuni futbolchilarimiz poytaxt Ar-Riyodga safar qilib, jismonan kuchli va intizomli o‘yini bilan ajralib turuvchi Shimoliy Koreya (KXDR) bilan kuch sinashadi;
Hal qiluvchi tur — Bahrayn qarshiligi: Guruh bosqichining final uchrashuvi 17 yanvar kuni yana Jidda shahrida Bahraynga qarshi o‘tkaziladi.
Osiyo kubogi–2027: «B» guruhi o‘yinlari taqvimi
(Barcha uchrashuvlarning boshlanish vaqti Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan)
Tur
O‘yin
Sana
Vaqt
Stadion
Shahar
1-tur
O‘zbekiston — Iordaniya
8 yanvar, 2027
22:30
King Abdullah Sports City
Jidda
2-tur
O‘zbekiston — KXDR
13 yanvar, 2027
18:30
Kingdom Arena
Ar-Riyod
3-tur
O‘zbekiston — Bahrayn
17 yanvar, 2027
18:30
Prince Abdullah Al Faisal
Jidda
Qit’aning eng nufuzli turniri boshlanishiga qadar O‘zbekiston milliy jamoasi uchun taqvimning aniq bo‘lishi tayyorgarlik va mashg‘ulot rejalarini puxta tuzish imkonini beradi.
Izohlar 0
…