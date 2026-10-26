Osiyo kubogi–2027: O‘zbekiston milliy jamoasining guruh o‘yinlari sanasi ma’lum bo‘ldi

·64·Sport
Osiyo kubogi–2027: O‘zbekiston milliy jamoasining guruh o‘yinlari sanasi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo futbol konfederatsiyasi 2027-yil 7-yanvardan 5-fevralga qadar Saudiya Arabistonida o‘tadigan qit’a chempionatining yakuniy taqvimini tasdiqladi.
  • «B» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy jamoasi pley-off yo‘llanmasi uchun Iordaniya, KXDR hamda Bahrayn terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
  • Vakillarimiz guruh bosqichidagi o‘yinlarini 8-yanvar kuni Iordaniyaga, 13-yanvar kuni KXDRga va 17-yanvar kuni Bahraynga qarshi Jidda hamda Ar-Riyod shaharlarida o‘tkazadi.

Osiyo futbol konfederatsiyasi (AFC) hamda Saudiya Arabistonidagi mahalliy tashkiliy qo‘mita 2027 yil boshida o‘tkaziladigan qit’a birinchiligining yakuniy taqvimini rasman tasdiqladi.

Musobaqaning «B» guruhidan joy olgan O‘zbekiston milliy jamoasi pley-off yo‘llanmasi uchun Iordaniya, KXDR hamda Bahrayn milliy terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Turnir 2027 yilning 7 yanvaridan 5 fevraliga qadar davom etadi va unda jami 24 ta milliy jamoa qit’a chempionligi uchun kurash olib boradi.

O‘zbekiston milliy jamoasining guruhdagi yo‘li va raqiblar

Milliy jamoamiz guruh bosqichi bahslarini Saudiya Arabistonining ikki yirik shahri — Jidda va Ar-Riyodda o‘tkazadi:

  • Ilk sinov — Iordaniyaga qarshi: Vakillarimiz turnirdagi yurishini 8 yanvar kuni Jiddadagi muhtasham stadionda qit’aning kuchli jamoalaridan biri Iordaniyaga qarshi boshlaydi;

  • Ikkinchi tur — KXDR bilan bahs: 13 yanvar kuni futbolchilarimiz poytaxt Ar-Riyodga safar qilib, jismonan kuchli va intizomli o‘yini bilan ajralib turuvchi Shimoliy Koreya (KXDR) bilan kuch sinashadi;

  • Hal qiluvchi tur — Bahrayn qarshiligi: Guruh bosqichining final uchrashuvi 17 yanvar kuni yana Jidda shahrida Bahraynga qarshi o‘tkaziladi.

Osiyo kubogi–2027: «B» guruhi o‘yinlari taqvimi

(Barcha uchrashuvlarning boshlanish vaqti Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan)

Tur

O‘yin

Sana

Vaqt

Stadion

Shahar

1-tur

O‘zbekiston — Iordaniya

8 yanvar, 2027

22:30

King Abdullah Sports City

Jidda

2-tur

O‘zbekiston — KXDR

13 yanvar, 2027

18:30

Kingdom Arena

Ar-Riyod

3-tur

O‘zbekiston — Bahrayn

17 yanvar, 2027

18:30

Prince Abdullah Al Faisal

Jidda

Qit’aning eng nufuzli turniri boshlanishiga qadar O‘zbekiston milliy jamoasi uchun taqvimning aniq bo‘lishi tayyorgarlik va mashg‘ulot rejalarini puxta tuzish imkonini beradi.

Osiyo kubogi-2027O‘zbekiston milliy jamoasiOFKSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...8 oktabr 18:10Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida26 sentabr 22:49O‘zbekiston shaxmatchilari uchun 2 ta yo‘llanma: Jahon kubogiga kimlar boradi?O‘zbekiston shaxmatchilari uchun 2 ta yo‘llanma: Jahon kubogiga kimlar boradi?18 oktabr 20:08Abdukaimovning katta rejalari: Qirg‘iziston Osiyo Kubogiga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda?Abdukaimovning katta rejalari: Qirg‘iziston Osiyo Kubogiga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda?14 oktabr 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi