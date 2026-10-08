Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Noyabr oyida O‘zbekiston milliy jamoasi Saudiya Arabistoni bilan o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi mumkin.
- Saudiya Arabistoni 2027 yilgi Osiyo kubogiga mezbonlik qilayotgani sababli, ushbu o‘yinlar ularning tayyorgarlik jarayonining muhim qismi hisoblanadi.
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi uchun ham bu uchrashuv qit’adagi raqobatbardoshlik darajasini baholash uchun yaxshi imkoniyat bo‘ladi.
O‘zbekiston milliy jamoasini noyabr oyida yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Saudiya Arabistoni milliy jamoasi navbatdagi FIFA kunlari doirasida «oq bo‘rilar» hamda Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
Saudiyaning bunday tanlovi tasodifiy emas. Jamoa 2027 yilgi Osiyo kubogiga mezbon sifatida tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda O‘zbekiston va Janubiy Koreya kabi kuchli Osiyo vakillari bilan o‘ynab, o‘z imkoniyatlarini jiddiy sinovdan o‘tkazmoqchi.
O‘zbekistonga qarshi bahs noyabrda
Saudiyaning «Ar Riyodiya» nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, milliy jamoa 9–17 noyabr kunlari davom etadigan FIFA oynasida ikkita o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.
Rejaga ko‘ra, raqiblar O‘zbekiston va Janubiy Koreya bo‘ladi. Har ikki uchrashuv ham Saudiya poytaxti Ar-Riyoddagi Imam universiteti stadionida o‘tkazilishi kutilmoqda. Stadion maydonini tayyorlash ishlari yakunlanishi mazkur rejaning amalga oshishida muhim omil bo‘ladi.
FIFA taqvimiga ko‘ra, 9–17 noyabr oralig‘i erkaklar milliy jamoalari uchun xalqaro o‘yinlar oynasi hisoblanadi va har bir jamoa bu davrda ikkitagacha uchrashuv o‘tkazishi mumkin.
Saudiya endi Osiyo kubogini o‘ylayapti
Saudiya Arabistonining noyabr oyidagi rejasi 2027 yilgi Osiyo kubogi bilan bevosita bog‘liq.
Navbatdagi qit’a chempionati aynan Saudiya Arabistonida — Ar-Riyod, Jidda va Al-Xobar shaharlarida o‘tkaziladi. Turnir 2027 yil 7 yanvardan 5 fevralga qadar davom etadi.
Mezbonlar guruh bosqichidagi birinchi uchrashuvini 7 yanvar kuni o‘tkazadi. Keyin Saudiya terma jamoasini Ummon va Quvaytga qarshi bahslar kutmoqda.
Shuning uchun O‘zbekiston va Janubiy Koreyaga qarshi o‘yinlar saudiyaliklar uchun oddiy nazorat uchrashuvlaridan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etadi. Jamoa Osiyo kubogi oldidan kuchli raqiblar fonida o‘zining tayyorgarlik darajasini baholash imkoniga ega bo‘ladi.
Kannavaro shogirdlari uchun ham muhim bosqich
O‘zbekiston milliy jamoasi ham so‘nggi xalqaro yig‘inlarda jiddiy raqiblar bilan kuch sinashni davom ettirmoqda.
Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» sentyabr–oktyabr oylaridagi FIFA kunlarida uchta o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. O‘zbekiston Eron va Suriyani mag‘lub etgan bo‘lsa, Janubiy Koreyaga qarshi bahsda imkoniyatni boy berdi.
Endi noyabr oyida Saudiya Arabistoniga qarshi bahs Kannavaro jamoasi uchun yana bir muhim tekshiruv vazifasini o‘tashi mumkin.
Ayniqsa, Janubiy Koreyaga qarshi oktyabr oyidagi o‘yindan keyin yana bir kuchli Osiyo terma jamoasi bilan to‘qnash kelish O‘zbekistonning qit’adagi raqobatbardoshlik darajasini baholash nuqtayi nazaridan qiziqarli bo‘ladi.
Saudiya ham yangi sinov izlamoqda
Qizig‘i shundaki, Saudiya noyabr oyida O‘zbekiston va Janubiy Koreyani tanlashi ortida ikki tomonlama manfaat bor.
Bir tomonda — Osiyo kubogiga mezbonlik qiladigan va o‘z maydonida chempionlik uchun kurashadigan Saudiya terma jamoasi.
Ikkinchi tomonda esa jahon chempionati tajribasiga ega, qit’aning kuchli terma jamoalari bilan tobora ko‘proq kuch sinashayotgan O‘zbekiston bor.
Shu nuqtayi nazardan qaraganda, noyabr oyidagi ehtimoliy bahs har ikki jamoa uchun ham natijadan ko‘ra ko‘proq narsani anglatadi: taktik qarorlarni sinab ko‘rish, futbolchilarning holatini baholash va rasmiy musobaqalar oldidan kuchli raqib fonida o‘z kamchiliklarini aniqlash.
«Oq bo‘rilar»ni yana bir katta o‘yin kutmoqda
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun bunday o‘yinlar ayniqsa muhim. Jamoa xalqaro maydonda o‘z mavqeini mustahkamlashga intilayotgan bir paytda Saudiya va Janubiy Koreya kabi raqiblarga qarshi bahslar futbolchilar uchun katta tajriba beradi.
Hozircha Saudiyaning O‘zbekiston va Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvlari haqidagi ma’lumotlar mahalliy matbuot xabarlariga asoslangan. Shu bois bahslarning aniq sanasi va rasmiy tasdig‘i keyinroq ma’lum bo‘lishi mumkin.
Biroq rejaning o‘ziyoq e’tiborga molik: noyabr oyida O‘zbekistonni yana bir kuchli Osiyo raqibiga qarshi o‘yin kutishi mumkin. Agar bahs rasman tasdiqlansa, Kannavaro shogirdlari uchun bu Osiyo futbolidagi haqiqiy kuch sinovlaridan biriga aylanadi.
Izohlar 0
…