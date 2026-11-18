Pep Gvardiola Saudiya Arabistoni va AQSH terma jamoalari taklifini rad etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xosep Gvardiola AQSH va Saudiya Arabistoni terma jamoalaridan tushgan bosh murabbiylik takliflarini rad etdi.
- Saudiya Arabistoni futbol rahbariyati O‘zbekiston milliy terma jamoasidan uchralgan 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng ispaniyalik mutaxassisni jalb qilishga uringan edi.
- Murabbiyning agenti Jozep Mariya Orobitg Gvardiola hozirgi vaqtda hech qanday taklifni ko‘rib chiqishni istamasligini ma'lum qildi.
«Manchester Siti»ning sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiolaga milliy terma jamoalar tomonidan jiddiy qiziqish va takliflar kelib tushishi davom etmoqda. Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi etib tayinlangach, AQSH futbol federatsiyasi bo‘sh qolgan lavozimni aynan ispaniyalik mutaxassisga taklif qilgan, biroq Gvardiola bunga rad javobini bergan edi. Endilikda Saudiya Arabistoni terma jamoasi ham xuddi shunday javob oldi.
O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng Saudiya Arabistoni Gvardiolaga yuzlandi
Yevropa matbuoti tarqatgan xabarlarga ko‘ra, noyabr oyidagi so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida Qatarda O‘zbekiston milliy terma jamoasiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan Saudiya Arabistoni futbol rahbariyati bosh murabbiylik postiga Xosep Gvardiolani olib kelishga urinib ko‘rgan. Biroq murabbiyning agenti Jozep Mariya Orobitg bu taklif mutlaqo ko‘rib chiqilmasligini ma’lum qildi:
«So‘nggi kunlarda vositachilar orqali Saudiya Arabistonidan taklif oldik. Xosep Gvardiola bu kabi takliflarni ko‘rib chiqishni ham istamayapti.»
— Jozep Mariya Orobitg (Gvardiolaning agenti)
Saudiya Arabistonidagi vaziyat va Osiyo Kubogi-2027 rejalari
Hozirda «arab lochinlari»ni 2026 yil 23 apreldan beri gretsiyalik mutaxassis Yorgos Donis boshqarib kelmoqda. Uning qo‘l ostida jamoa jahon chempionati guruh bosqichida Ispaniya, Kabo-Verde va Urugvay bilan bahslashib, atigi 2 ochko bilan so‘nggi o‘rinni egalladi va pley-offga chiqa olmadi.
Saudiya Arabistoni rahbariyati o‘z maydonida bo‘lib o‘tadigan Osiyo Kubogi-2027 (2027 yil 23 dekabr — 2028 yil 21 yanvar) oldidan terma jamoani jahon darajasidagi murabbiyga topshirishni maqsad qilgan. Uch karra Osiyo chempioni (1984, 1988, 1996) bo‘lgan saudiyaliklar so‘nggi ikki qit’a birinchiligida (2019 va 2023) 1/8 finaldayoq musobaqani tark etishgan edi.
Pep Gvardiola atrofidagi so‘nggi ma’lumotlar va Saudiya Arabistoni holati
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va faktlar
Gvardiolaning so‘nggi klubi
«Manchester Siti» (2026 yil iyun oyida tark etgan)
Hozirgi holati
Futboldan ta’til olgan, takliflarni rad etmoqda
Rad etilgan terma jamoalar
AQSH terma jamoasi, Saudiya Arabistoni terma jamoasi
Saudiya Arabistoni ustozi
Yorgos Donis (2026 yil 23 apreldan buyon)
Saudiyaning so‘nggi natijasi
O‘zbekistonga 1:2 hisobida mag‘lubiyat (Qatardagi o‘rtoqlik o‘yini)
Keyingi yirik turnir
Osiyo Kubogi-2027 (mezbon — Saudiya Arabistoni)
Eslatib o‘tamiz, Xosep Gvardiola 2026 yilning iyun oyida «Manchester Siti» bilan xayrlashganidan buyon hech qaysi jamoada ish boshlamadi va ma’lum vaqt katta futboldan dam olishga qaror qilganini ta’kidlab kelmoqda.
Sizningcha, Pep Gvardiola ta’tildan so‘ng qaysi yo‘nalishni tanlaydi — yana Yevropa top-klublaridan biriga qaytadimi yoki biror kuchli milliy terma jamoani boshqaradimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu qiziqarli xabarni darhol ulashing!
- #Xosep Gvardiola
- #Saudiya Arabistoni terma jamoasi
- #O‘zbekiston milliy terma jamoasi
- #Osiyo Kubogi-2027
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…