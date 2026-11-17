O‘zbekiston Saudiya Arabistonini safarda mag‘lub etdi: Sherzod Esanovdan dubl (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi Doha shahrida o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Saudiya Arabistoni ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvning bosh qahramoni bo‘lgan Sherzod Esanov 19 va 35-daqiqalarda raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, dubl qayd etdi.
- Saudiya Arabistoni safida Firas Al-Buraykan bitta gol urgan bo‘lsa, 50-daqiqada Ali Lajami qizil kartochka olib, jamoasini bir kishi kam bo‘lib qolishiga sababchi bo‘ldi.
O‘zbekiston milliy jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida muhim g‘alabaga erishdi. Qatar poytaxti Doha shahrida o‘tgan bahsda vakillarimiz 2:1 hisobida zafar quchdi. Uchrashuvning bosh qahramoni esa ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Sherzod Esanov bo‘ldi.
Bu g‘alabaning e’tiborli jihati shundaki, O‘zbekiston terma jamoasi birinchi bo‘limning o‘zida ikki marta gol urib, ustunlikni qo‘lga kiritdi. Saudiyaliklar bitta gol bilan javob qaytargan bo‘lsa-da, hisobni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘la olmadi.
Sherzod Esanovdan ikki gol: O‘zbekiston birinchi bo‘limdayoq ustunlikni ta’minladi
17 noyabr kuni «Jassim bin Hamad» stadionida o‘tkazilgan Saudiya Arabistoni – O‘zbekiston uchrashuvi vakillarimizning faol harakatlari bilan boshlandi.
Hisob 19-daqiqada ochildi. Sherzod Esanov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, O‘zbekistonni oldinga olib chiqdi. Biroq saudiyaliklar oradan ko‘p vaqt o‘tmay, 23-daqiqada Firas Al-Buraykanning goli orqali muvozanatni tikladi.
Shundan keyin ham o‘zbekistonlik futbolchilar hujumkor o‘yinni davom ettirdi. 35-daqiqada yana Sherzod Esanov o‘zini ko‘rsatib, ikkinchi golini urdi. Natijada birinchi bo‘lim O‘zbekistonning 2:1 hisobidagi ustunligi bilan yakunlandi.
Ikkinchi bo‘limda qizil kartochka: Saudiya Arabistoni bir kishi kam bo‘lib qoldi
Tanaffusdan keyin Saudiya Arabistoni murabbiylari bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Biroq raqib jamoa safidagi futbolchilardan biri 50-daqiqada maydonni erta tark etishga majbur bo‘ldi.
Saudiyalik Ali Lajami hakam tomonidan qizil kartochka bilan jazolandi. Shundan so‘ng Saudiya Arabistoni milliy jamoasi uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.
O‘zbekiston terma jamoasi ham ikkinchi bo‘lim davomida tarkibda o‘zgarishlarni amalga oshirdi. 54-daqiqada Abbos Fayzullayev o‘rniga Aziz Amonov maydonga tushdi. Keyinchalik Umarali Rahmonaliyev va Husayn Norchayev ham almashtirildi.
Bahsning so‘nggi qismida bir nechta futbolchi ogohlantirildi. Jumladan, Rustam Ashurmatov, Sherzod Esanov va Jahongir O‘rozov hakamdan sariq kartochka oldi.
Saudiya Arabistoni – O‘zbekiston: uchrashuv statistikasi
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Uchrashuv
Saudiya Arabistoni – O‘zbekiston
Musobaqa
Xalqaro o‘rtoqlik bahsi
Stadion
«Jassim bin Hamad»
Shahar
Doha, Qatar
Hisob
1:2
Gollar
Esanov (19, 35), Al-Buraykan (23)
Qizil kartochka
Ali Lajami (50)
O‘zbekiston terma jamoasining g‘alabasi
Ushbu uchrashuvda Sherzod Esanovning dubl qayd etishi O‘zbekiston g‘alabasining hal qiluvchi omili bo‘ldi. Saudiya Arabistonining ikkinchi bo‘limda bir kishi kam bo‘lib qolishi ham bahs rivojiga ta’sir ko‘rsatdi.
Shu tariqa, O‘zbekiston milliy jamoasi Doha shahrida Saudiya Arabistonini 2:1 hisobida mag‘lub etib, xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini g‘alaba bilan yakunladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…