Saudiya Arabistonida 2034-yilgi mundial uchun stadion qurilishi toʻxtatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonida 2034-yilgi jahon chempionati uchun qiymati 2,5 milliard dollarlik futuristik Neom shahridagi stadion qurilishi vaqtincha toʻxtatildi.
- Bu qurilishning ortga surilishi Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning Vision 2030 bosh rejasi doirasida davlat xarajatlarini qayta muvozanatlash jarayoniga toʻgʻri kelmoqda.
Saudiya Arabistonining 2034-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayoni jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Kelgusida oʻtkaziladigan yirik musobaqaning asosiy markazlaridan biri boʻlishi kutilgan futuristik Neom shahridagi qiymati 2,5 milliard dollarlik stadion loyihasi vaqtincha toʻxtatildi. Bu holat mamlakatning yagona davlat tomonidan mezbonlik qilinadigan ilk 48 jamoali turnir infratuzilmasini oʻz vaqtida topshirish borasidagi rejalariga qisman soya solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com va Reuters xabar berishicha, qurilish razvedkasi platformasi boʻlgan MEED Projects maʼlumotiga koʻra, sigʻimi 46 000 tomoshabinga moʻljallangan mazkur arena hozirda aniq yakunlanish muddati koʻrsatilmagan holda «muzlatilgan» obyektlar sirasiga kiritilgan. Dastlabki rejalarga koʻra, ushbu oʻziga xos inshoot The Line megagach loyihasi doirasida yer sathidan 350 metr balandlikda qad koʻtarishi kerak edi.
Moliyaviy ustuvorliklarning oʻzgarishiMazkur stadion qurilishining ortga surilishi Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning Vision 2030 bosh rejasi doirasida davlat xarajatlarini qayta muvozanatlash jarayoniga toʻgʻri kelmoqda. Aprel oyida Ommaviy investitsiyalar jamgʻarmasi (PIF) boshqaruvchisi Yasir Al-Rumayyan The Line loyihasi 2030-yilgacha birinchi darajali ustuvor vazifa emasligini taʼkidlagan edi. Neomdagi shunday kechikishlar va Ar-riyoddagi The Mukaab osmonoʻpar binosi loyihasining toʻxtatilishiga qaramay, rasmiylar turnirga tayyorgarlik rejaga muvofiq davom etayotganini taʼkidlamoqda.
Saudiya Arabistonining 2034-yilgi Jahon chempionatini mezbonlik qilish Oliy qoʻmitasi turnir infratuzilmasini «sezilarli darajada yetkazib berish» ishlari allaqachon boshlab yuborilganini bildirdi. Xalqaro futbol federatsiyasi — FIFA avvalroq qirollikning musobaqa uchun taqdim etgan taklifini «mutlaqo ajoyib» deb baholagan edi. Shunga qaramay, yirik obyektlar atrofidagi oʻzgarishlar futbol jamoatchiligi eʼtiborini oʻziga qaratmoqda.
Iqtisodiy bosim va xalqaro miqyosMaʼlum boʻlishicha, Saudiya Arabistoni Moliya vazirligi neft tushumlarining kamayishi fonida real YaIMning 3,6 foizga pasayishi bilan birga budjet taqchilligini bashorat qilgani sababli ortib borayotgan iqtisodiy bosimga duch kelmoqda. Bu holat energiya eksportidagi mintaqaviy uzilishlar hamda Yamanning husiylar guruhi tomonidan Ar-riyoddagi Aramco obyekti yaqiniga uyushtirilgan xavfsizlik tahdidlari bilan yanada murakkablashdi.
Shunga qaramay, Saudiya Arabistoni rahbariyati uchun 2034-yilgi jahon chempionatini yuqori saviyada oʻtkazish mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlari va xalqaro nufuzini yanada yuksaltirishda hal qiluvchi ustun boʻlib qolmoqda. Mutasaddilar barcha qiyinchiliklarga qaramay, belgilangan muddatga qadar zarur sport majmualari tayyor boʻlishiga ishonch bildirmoqda.
Izohlar 0
…