Saudiya Arabistonida 2034-yilgi mundial uchun stadion qurilishi toʻxtatildi

·55·Sport
Saudiya Arabistonida 2034-yilgi mundial uchun stadion qurilishi toʻxtatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonida 2034-yilgi jahon chempionati uchun qiymati 2,5 milliard dollarlik futuristik Neom shahridagi stadion qurilishi vaqtincha toʻxtatildi.
  • Bu qurilishning ortga surilishi Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning Vision 2030 bosh rejasi doirasida davlat xarajatlarini qayta muvozanatlash jarayoniga toʻgʻri kelmoqda.

Saudiya Arabistonining 2034-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayoni jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Kelgusida oʻtkaziladigan yirik musobaqaning asosiy markazlaridan biri boʻlishi kutilgan futuristik Neom shahridagi qiymati 2,5 milliard dollarlik stadion loyihasi vaqtincha toʻxtatildi. Bu holat mamlakatning yagona davlat tomonidan mezbonlik qilinadigan ilk 48 jamoali turnir infratuzilmasini oʻz vaqtida topshirish borasidagi rejalariga qisman soya solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com va Reuters xabar berishicha, qurilish razvedkasi platformasi boʻlgan MEED Projects maʼlumotiga koʻra, sigʻimi 46 000 tomoshabinga moʻljallangan mazkur arena hozirda aniq yakunlanish muddati koʻrsatilmagan holda «muzlatilgan» obyektlar sirasiga kiritilgan. Dastlabki rejalarga koʻra, ushbu oʻziga xos inshoot The Line megagach loyihasi doirasida yer sathidan 350 metr balandlikda qad koʻtarishi kerak edi.

Moliyaviy ustuvorliklarning oʻzgarishi

Mazkur stadion qurilishining ortga surilishi Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning Vision 2030 bosh rejasi doirasida davlat xarajatlarini qayta muvozanatlash jarayoniga toʻgʻri kelmoqda. Aprel oyida Ommaviy investitsiyalar jamgʻarmasi (PIF) boshqaruvchisi Yasir Al-Rumayyan The Line loyihasi 2030-yilgacha birinchi darajali ustuvor vazifa emasligini taʼkidlagan edi. Neomdagi shunday kechikishlar va Ar-riyoddagi The Mukaab osmonoʻpar binosi loyihasining toʻxtatilishiga qaramay, rasmiylar turnirga tayyorgarlik rejaga muvofiq davom etayotganini taʼkidlamoqda.

Saudiya Arabistonining 2034-yilgi Jahon chempionatini mezbonlik qilish Oliy qoʻmitasi turnir infratuzilmasini «sezilarli darajada yetkazib berish» ishlari allaqachon boshlab yuborilganini bildirdi. Xalqaro futbol federatsiyasi — FIFA avvalroq qirollikning musobaqa uchun taqdim etgan taklifini «mutlaqo ajoyib» deb baholagan edi. Shunga qaramay, yirik obyektlar atrofidagi oʻzgarishlar futbol jamoatchiligi eʼtiborini oʻziga qaratmoqda.

Iqtisodiy bosim va xalqaro miqyos

Maʼlum boʻlishicha, Saudiya Arabistoni Moliya vazirligi neft tushumlarining kamayishi fonida real YaIMning 3,6 foizga pasayishi bilan birga budjet taqchilligini bashorat qilgani sababli ortib borayotgan iqtisodiy bosimga duch kelmoqda. Bu holat energiya eksportidagi mintaqaviy uzilishlar hamda Yamanning husiylar guruhi tomonidan Ar-riyoddagi Aramco obyekti yaqiniga uyushtirilgan xavfsizlik tahdidlari bilan yanada murakkablashdi.

Shunga qaramay, Saudiya Arabistoni rahbariyati uchun 2034-yilgi jahon chempionatini yuqori saviyada oʻtkazish mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlari va xalqaro nufuzini yanada yuksaltirishda hal qiluvchi ustun boʻlib qolmoqda. Mutasaddilar barcha qiyinchiliklarga qaramay, belgilangan muddatga qadar zarur sport majmualari tayyor boʻlishiga ishonch bildirmoqda.

Jahon chempionatiSaudiya ArabistoniNeomfutbolsport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?10 sentabr 09:32Frimpong «Liverpul»ning sovrinsiz mavsumini muvaffaqiyatsizlik deb hisoblamadiFrimpong «Liverpul»ning sovrinsiz mavsumini muvaffaqiyatsizlik deb hisoblamadi28 aprel 17:33"Real Madrid" yarim himoyachisi Federiko Valverde faoliyatining ilk davridagi qiyinchiliklar haqida so'zlab berdi"Real Madrid" yarim himoyachisi Federiko Valverde faoliyatining ilk davridagi qiyinchiliklar haqida so'zlab berdi28 aprel 15:35Toni Kroos futbolga qaytish haqidagi mish-mishlarni rad etdiToni Kroos futbolga qaytish haqidagi mish-mishlarni rad etdi28 aprel 14:35Gavi fevral oyida "Barselona" safiga qaytishni rejalashtirmoqdaGavi fevral oyida "Barselona" safiga qaytishni rejalashtirmoqda28 aprel 14:33"Inter" jamoasi "Komo" ustidan irodali g'alaba qozonib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi"Inter" jamoasi "Komo" ustidan irodali g'alaba qozonib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi28 aprel 03:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi