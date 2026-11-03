Osiyo kubogi–2027 bir yilga qoldirildi: OFK ushbu turnirni nega 11,5 oyga kechiktirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo futbol konfederatsiyasi Saudiya Arabistonida o‘tishi rejalashtirilgan 2027 yilgi Osiyo kubogi muddatini 11,5 oyga kechiktirdi.
- Turnir endilikda 2027 yil 23 dekabrdan 2028 yil 21 yanvargacha bo‘lgan davrda tashkil etiladi.
- Ushbu qarorga Yaqin Sharqdagi harbiy-siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, raketa va dron hujumlari hamda logistika muammolari sabab bo‘ldi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) 2027 yili Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida bo‘lib o‘tishi belgilangan Osiyo kubogining o‘tkazilish muddatini rasman o‘zgartirdi. Qit’aning 24 ta eng kuchli terma jamoasi ishtirok etishi kutilayotgan nufuzli musobaqa qariyb bir yilga — 11,5 oyga kechiktirildi.
Dastlabki rejaga ko‘ra, chempionat 2027 yilning 7 yanvaridan 5 fevraliga qadar o‘tkazilishi lozim edi. Yangi tasdiqlangan taqvim asosida turnir 2027 yil 23 dekabrdan 2028 yil 21 yanvargacha bo‘lgan oraliqda bo‘lib o‘tadi.
Muddat o‘zgarishining asosiy sabablari: Geosiyosiy xavotir va xavfsizlik
OFK rahbariyati ushbu favqulodda qarorni qabul qilishda bir qator jiddiy omillarni inobatga olganini ma’lum qildi:
Harbiy-siyosiy vaziyatning keskinlashuvi: Yaqin Sharq mintaqasidagi beqaror vaziyat va xavfsizlik bilan bog‘liq yuqori xatarlar xalqaro toifadagi musobaqani xavf ostiga qo‘ymoqda;
Raketa va dron hujumlari: So‘nggi haftalarda Saudiya Arabistoni hududiga uyushtirilgan raketa hamda uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar (dronlar) hujumlari ishtirokchi davlatlar, sportchilar va muxlislar xavfsizligi bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi;
Transport va logistika muammolari: Mintaqadagi havo hududining vaqti-vaqti bilan yopilishi va xalqaro qatnovlarda kuzatilayotgan uzilishlar 24 ta milliy terma jamoaning logistikasini tashkil qilishni murakkablashtirib yubordi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va musobaqa rejalariga ta’siri
Sanalarning 2027 yil oxiriga ko‘chirilishi qit’a terma jamoalari, shu jumladan O‘zbekiston milliy terma jamoasining ham strategik rejalariga o‘zgartirish kiritishni taqozo etadi:
Tayyorgarlik uchun qo‘shimcha vaqt: Musobaqaning bir yil keyinga surilishi jamoalarga uzoq muddatli tayyorgarlik ko‘rish va tarkibni yanada kuchaytirish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi;
Jahon chempionati saralashi bilan uyg‘unlik: Saralash bosqichlari va xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari taqvimi endilikda yangi muddatga moslashtiriladi.
OFK va Saudiya Arabistoni tashkiliy qo‘mitasi 2027 yil oxiriga borib mintaqadagi xavfsizlik kafolatlari to‘liq tiklanishiga va musobaqa yuqori saviyada tashkil etilishiga umid bildirmoqda.
Izohlar 0
…