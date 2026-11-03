Osiyo kubogi–2027 bir yilga qoldirildi: OFK ushbu turnirni nega 11,5 oyga kechiktirdi?

·54·Sport
Osiyo kubogi–2027 bir yilga qoldirildi: OFK ushbu turnirni nega 11,5 oyga kechiktirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo futbol konfederatsiyasi Saudiya Arabistonida o‘tishi rejalashtirilgan 2027 yilgi Osiyo kubogi muddatini 11,5 oyga kechiktirdi.
  • Turnir endilikda 2027 yil 23 dekabrdan 2028 yil 21 yanvargacha bo‘lgan davrda tashkil etiladi.
  • Ushbu qarorga Yaqin Sharqdagi harbiy-siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, raketa va dron hujumlari hamda logistika muammolari sabab bo‘ldi.

Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) 2027 yili Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida bo‘lib o‘tishi belgilangan Osiyo kubogining o‘tkazilish muddatini rasman o‘zgartirdi. Qit’aning 24 ta eng kuchli terma jamoasi ishtirok etishi kutilayotgan nufuzli musobaqa qariyb bir yilga — 11,5 oyga kechiktirildi.

Dastlabki rejaga ko‘ra, chempionat 2027 yilning 7 yanvaridan 5 fevraliga qadar o‘tkazilishi lozim edi. Yangi tasdiqlangan taqvim asosida turnir 2027 yil 23 dekabrdan 2028 yil 21 yanvargacha bo‘lgan oraliqda bo‘lib o‘tadi.

Muddat o‘zgarishining asosiy sabablari: Geosiyosiy xavotir va xavfsizlik

OFK rahbariyati ushbu favqulodda qarorni qabul qilishda bir qator jiddiy omillarni inobatga olganini ma’lum qildi:

  • Harbiy-siyosiy vaziyatning keskinlashuvi: Yaqin Sharq mintaqasidagi beqaror vaziyat va xavfsizlik bilan bog‘liq yuqori xatarlar xalqaro toifadagi musobaqani xavf ostiga qo‘ymoqda;

  • Raketa va dron hujumlari: So‘nggi haftalarda Saudiya Arabistoni hududiga uyushtirilgan raketa hamda uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar (dronlar) hujumlari ishtirokchi davlatlar, sportchilar va muxlislar xavfsizligi bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi;

  • Transport va logistika muammolari: Mintaqadagi havo hududining vaqti-vaqti bilan yopilishi va xalqaro qatnovlarda kuzatilayotgan uzilishlar 24 ta milliy terma jamoaning logistikasini tashkil qilishni murakkablashtirib yubordi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va musobaqa rejalariga ta’siri

Sanalarning 2027 yil oxiriga ko‘chirilishi qit’a terma jamoalari, shu jumladan O‘zbekiston milliy terma jamoasining ham strategik rejalariga o‘zgartirish kiritishni taqozo etadi:

  • Tayyorgarlik uchun qo‘shimcha vaqt: Musobaqaning bir yil keyinga surilishi jamoalarga uzoq muddatli tayyorgarlik ko‘rish va tarkibni yanada kuchaytirish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi;

  • Jahon chempionati saralashi bilan uyg‘unlik: Saralash bosqichlari va xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari taqvimi endilikda yangi muddatga moslashtiriladi.

OFK va Saudiya Arabistoni tashkiliy qo‘mitasi 2027 yil oxiriga borib mintaqadagi xavfsizlik kafolatlari to‘liq tiklanishiga va musobaqa yuqori saviyada tashkil etilishiga umid bildirmoqda.

Osiyo kubogi-2027OFKSaudiya ArabistoniO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo kubogi–2027: O‘zbekiston milliy jamoasining guruh o‘yinlari sanasi ma’lum bo‘ldiOsiyo kubogi–2027: O‘zbekiston milliy jamoasining guruh o‘yinlari sanasi ma’lum bo‘ldi26 oktabr 15:21Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28Toshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdiToshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi17 oktabr 15:38Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladiOsiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladi5 oktabr 11:51Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiToshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha 18:31O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdiO‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdi17 oktabr 06:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi