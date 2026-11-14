5 ta gol va shiddatli o‘yin: Saudiya Arabistoni Janubiy Koreyani qanday taslim etdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Janubiy Koreyani 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Mezbonlar safida As Sahafiy, Kanno va Al Amri gol urgan bo‘lsa, koreyaliklardan O Hyon Gyu hamda Li o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
- FIFA kunlari doirasida o‘tkazilgan boshqa bahslarda BAA Gondurasni 3:1 hisobida yengdi, Avstraliya esa Qatarni 3:0 hisobida taslim qildi.
FIFA kunlari doirasida Osiyoning yetakchi terma jamoalari o‘z maydonlarida navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazishdi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutgan bahslarda shiddatli kurashlar va ko‘plab gollar kuzatildi.
Saudiya Arabistoni Janubiy Koreyani taslim etdi
Turning eng markaziy o‘yinlaridan biri Saudiya Arabistoni va Janubiy Koreya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. O‘z maydonida harakat qilgan saudiyaliklar kuchli raqibga qarshi murosasiz o‘yin ko‘rsatib, 3:2 hisobida zafar quchishdi. Mezbonlar safida As Sahafiy, Kanno va Al Amri o‘z nomiga gol yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, koreyaliklardan O Hyon Gyu hamda Li javob gollariga mualliflik qilishdi.
Eslatib o‘tamiz, Saudiya Arabistoni 17 noyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi.
Uchrashuvlar
Hisob
Gol mualliflari
Saudiya Arabistoni — Janubiy Koreya
3:2
As Sahafiy (45+1'), O Hyon Gyu (47'), Kanno (56'), Al Amri (59'), Li (68')
BAA — Honduras
3:1
Hammadi (33'), Konseysau (48'), Toro (52'), Mansuri (87')
Qatar — Avstraliya
0:3
Makgri (5'), Yengi (32'), Irankunda (40')
BAA va Avstraliyaning ishonchli g‘alabalari
Kun doirasida o‘tkazilgan boshqa uchrashuvlarda ham qit’a vakillari o‘z kuchlarini sinovdan o‘tkazishdi. BAA terma jamoasi Honduros bilan bellashib, raqibidan 3:1 hisobida ustun keldi. Mazkur bahsda Hammadi, Konseysau va Mansuri gol urib, jamoasiga g‘alaba olib keldi.
Shuningdek, Qatar o‘z maydonida Avstraliyani qabul qilib, «kengurular»ga yirik hisobda imkoniyat qoldirdi — 0:3. Avstraliya safida Makgri, Yengi va Irankunda raqib darvozasini ishg‘ol qilishdi.
Sizningcha, Saudiya Arabistonining Janubiy Koreya ustidan qozongan bunday g‘alabasi O‘zbekistonga qarshi o‘yin oldidan ularga qanchalik ruhiy ustunlik beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…