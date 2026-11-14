5 ta gol va shiddatli o‘yin: Saudiya Arabistoni Janubiy Koreyani qanday taslim etdi?

1 daqiqa o'qish53
5 ta gol va shiddatli o‘yin: Saudiya Arabistoni Janubiy Koreyani qanday taslim etdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Janubiy Koreyani 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mezbonlar safida As Sahafiy, Kanno va Al Amri gol urgan bo‘lsa, koreyaliklardan O Hyon Gyu hamda Li o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
  • FIFA kunlari doirasida o‘tkazilgan boshqa bahslarda BAA Gondurasni 3:1 hisobida yengdi, Avstraliya esa Qatarni 3:0 hisobida taslim qildi.

FIFA kunlari doirasida Osiyoning yetakchi terma jamoalari o‘z maydonlarida navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazishdi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutgan bahslarda shiddatli kurashlar va ko‘plab gollar kuzatildi.

Saudiya Arabistoni Janubiy Koreyani taslim etdi

Turning eng markaziy o‘yinlaridan biri Saudiya Arabistoni va Janubiy Koreya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. O‘z maydonida harakat qilgan saudiyaliklar kuchli raqibga qarshi murosasiz o‘yin ko‘rsatib, 3:2 hisobida zafar quchishdi. Mezbonlar safida As Sahafiy, Kanno va Al Amri o‘z nomiga gol yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, koreyaliklardan O Hyon Gyu hamda Li javob gollariga mualliflik qilishdi.

Eslatib o‘tamiz, Saudiya Arabistoni 17 noyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi.

Uchrashuvlar

Hisob

Gol mualliflari

Saudiya Arabistoni — Janubiy Koreya

3:2

As Sahafiy (45+1'), O Hyon Gyu (47'), Kanno (56'), Al Amri (59'), Li (68')

BAA — Honduras

3:1

Hammadi (33'), Konseysau (48'), Toro (52'), Mansuri (87')

Qatar — Avstraliya

0:3

Makgri (5'), Yengi (32'), Irankunda (40')

BAA va Avstraliyaning ishonchli g‘alabalari

Kun doirasida o‘tkazilgan boshqa uchrashuvlarda ham qit’a vakillari o‘z kuchlarini sinovdan o‘tkazishdi. BAA terma jamoasi Honduros bilan bellashib, raqibidan 3:1 hisobida ustun keldi. Mazkur bahsda Hammadi, Konseysau va Mansuri gol urib, jamoasiga g‘alaba olib keldi.

Shuningdek, Qatar o‘z maydonida Avstraliyani qabul qilib, «kengurular»ga yirik hisobda imkoniyat qoldirdi — 0:3. Avstraliya safida Makgri, Yengi va Irankunda raqib darvozasini ishg‘ol qilishdi.

Sizningcha, Saudiya Arabistonining Janubiy Koreya ustidan qozongan bunday g‘alabasi O‘zbekistonga qarshi o‘yin oldidan ularga qanchalik ruhiy ustunlik beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari