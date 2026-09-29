Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi

·53·Sport
Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Kubogi-2027 turnirining rasmiy to‘pi KHUZAMA taqdim etildi, u Saudiya Arabistonining milliy madaniyati va an’analarini o‘zida aks ettiradi.
  • To‘pga Saudiya hududida o‘sadigan yovvoyi lavanda — khuzama nomi berilgan bo‘lib, uning binafsharang rangi mahalliy urf-odatlarda mehmondo‘stlik va hurmat ramzi hisoblanadi.

Osiyo Kubogi-2027 hali boshlanmagan bo‘lsa-da, turnirning muhim ramzlaridan biri allaqachon futbol muxlislariga namoyish etildi. Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) va KELME kompaniyasi Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan qit’a chempionatining rasmiy to‘pi — KHUZAMAni taqdim qildi.

U nafaqat maydondagi o‘yin uchun mo‘ljallangan sport anjomi, balki mezbon mamlakatning milliy madaniyati va an’analarini o‘zida aks ettirgan maxsus dizaynga ega.

To‘pga nega «KHUZAMA» nomi berildi?

Turnirning rasmiy to‘piga Saudiya Arabistoni hududida o‘sadigan yovvoyi lavanda — khuzama nomi berilgan.

Mazkur o‘simlikning binafsharang tusi to‘p dizaynining asosiy g‘oyalaridan biriga aylangan.

Saudiya Arabistonida binafsharang mahalliy urf-odatlarda mehmondo‘stlik va hurmat ramzi sifatida qaraladi. Shu sababli to‘p nomi va uning tashqi ko‘rinishi mezbon mamlakatning madaniy xususiyatlari bilan uyg‘unlashtirilgan.

Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi

Dizaynda Saudiya me’morchiligi aks etgan

KHUZAMA to‘pining yana bir e’tiborli jihati — undagi geometrik naqshlar.

Ular Saudiya Arabistonidagi an’anaviy Najd me’morchiligi eshiklaridan ilhomlanib yaratilgan.

To‘p dizaynida turnirning rasmiy ranglari — to‘q binafsha, yashil va qumrang uyg‘unlashtirilgan.

Shu tariqa, KHUZAMA oddiy futbol to‘pi emas, balki Osiyo Kubogi-2027 o‘tkaziladigan mamlakatning madaniy qiyofasini maydonga olib chiqadigan turnir ramzlaridan biriga aylanadi.

Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi

To‘pning ko‘rinishi emas, o‘yindagi xususiyatlari ham muhim

KHUZAMA dizaynida estetika bilan bir qatorda futbolchilar uchun amaliy jihatlar ham hisobga olingan.

Oq va to‘q binafsharang o‘rtasidagi yuqori kontrast to‘pni kunduzgi yorug‘likda ham, stadionning sun’iy yoritishida ham aniq ko‘rish imkonini oshiradi.

To‘pning aerodinamik tuzilishi esa uning havodagi harakatida barqarorlikni ta’minlash va futbolchilarga nazoratni yengillashtirishga moslashtirilgan.

Demak, KHUZAMAning asosiy maqsadi faqat chiroyli ko‘rinish emas. U yuqori darajadagi xalqaro musobaqa talablariga mos ravishda yaratilgan.

Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi

O‘zbekistonni Saudiya Arabistonida katta sinovlar kutmoqda

Osiyo Kubogi-2027 2027 yil 7 yanvardan 5 fevralga qadar Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi musobaqaning «B» guruhidan joy olgan.

Vakillarimiz guruh bosqichida:

  • Bahrayn;

  • KXDR;

  • Iordaniya

terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.

Bu guruhdagi har bir uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasi uchun qit’a chempionatidagi navbatdagi muhim sinov bo‘ladi.

Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi

Endi KHUZAMA maydonlarda ko‘rinadi

Osiyo Kubogi boshlanishiga hali vaqt bor. Ammo turnir muhiti asta-sekin shakllanmoqda.

Mezbon mamlakatning ramzlarini o‘zida mujassam etgan KHUZAMA ham ana shu jarayonning muhim qismi.

To‘pdagi binafsharang lavanda, an’anaviy me’morchilik naqshlari va Saudiya madaniyatiga xos ranglar bir dizaynga jamlangan.

Endi esa futbol muxlislarini qiziqtiradigan asosiy savol boshqa: KHUZAMA O‘zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o‘yinlarda qanday tarixga guvoh bo‘ladi?

2027 yil yanvar oyida bu savolga javob maydonda beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa yangi to‘p bilan birga yangi Osiyo Kubogi sahifasi ham ochiladi.

Osiyo Kubogi-2027KHUZAMAOsiyo futbol konfederatsiyasiSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar10 avgust 15:35Kannavaro keskin qaror qildi: endi nom emas, forma hal qiladiKannavaro keskin qaror qildi: endi nom emas, forma hal qiladi5 avgust 16:39Jahon chempionatining rasmiy to‘pi hakamlarga ko‘makchi bo‘ladiJahon chempionatining rasmiy to‘pi hakamlarga ko‘makchi bo‘ladi2 iyun 15:18Gvardiolaning xonasi ochildi: bir to‘pga 3 ming yevro berishdiGvardiolaning xonasi ochildi: bir to‘pga 3 ming yevro berishdi21 iyul 12:47Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...14 iyun 15:13Erling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdiErling Xoland VAR qaroridan gʻazabda: Norvegiya Jaxon chempionati bilan xayrlashdi12 iyul 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi