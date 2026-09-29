Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Kubogi-2027 turnirining rasmiy to‘pi KHUZAMA taqdim etildi, u Saudiya Arabistonining milliy madaniyati va an’analarini o‘zida aks ettiradi.
- To‘pga Saudiya hududida o‘sadigan yovvoyi lavanda — khuzama nomi berilgan bo‘lib, uning binafsharang rangi mahalliy urf-odatlarda mehmondo‘stlik va hurmat ramzi hisoblanadi.
Osiyo Kubogi-2027 hali boshlanmagan bo‘lsa-da, turnirning muhim ramzlaridan biri allaqachon futbol muxlislariga namoyish etildi. Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) va KELME kompaniyasi Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan qit’a chempionatining rasmiy to‘pi — KHUZAMAni taqdim qildi.
U nafaqat maydondagi o‘yin uchun mo‘ljallangan sport anjomi, balki mezbon mamlakatning milliy madaniyati va an’analarini o‘zida aks ettirgan maxsus dizaynga ega.
To‘pga nega «KHUZAMA» nomi berildi?
Turnirning rasmiy to‘piga Saudiya Arabistoni hududida o‘sadigan yovvoyi lavanda — khuzama nomi berilgan.
Mazkur o‘simlikning binafsharang tusi to‘p dizaynining asosiy g‘oyalaridan biriga aylangan.
Saudiya Arabistonida binafsharang mahalliy urf-odatlarda mehmondo‘stlik va hurmat ramzi sifatida qaraladi. Shu sababli to‘p nomi va uning tashqi ko‘rinishi mezbon mamlakatning madaniy xususiyatlari bilan uyg‘unlashtirilgan.
Dizaynda Saudiya me’morchiligi aks etgan
KHUZAMA to‘pining yana bir e’tiborli jihati — undagi geometrik naqshlar.
Ular Saudiya Arabistonidagi an’anaviy Najd me’morchiligi eshiklaridan ilhomlanib yaratilgan.
To‘p dizaynida turnirning rasmiy ranglari — to‘q binafsha, yashil va qumrang uyg‘unlashtirilgan.
Shu tariqa, KHUZAMA oddiy futbol to‘pi emas, balki Osiyo Kubogi-2027 o‘tkaziladigan mamlakatning madaniy qiyofasini maydonga olib chiqadigan turnir ramzlaridan biriga aylanadi.
To‘pning ko‘rinishi emas, o‘yindagi xususiyatlari ham muhim
KHUZAMA dizaynida estetika bilan bir qatorda futbolchilar uchun amaliy jihatlar ham hisobga olingan.
Oq va to‘q binafsharang o‘rtasidagi yuqori kontrast to‘pni kunduzgi yorug‘likda ham, stadionning sun’iy yoritishida ham aniq ko‘rish imkonini oshiradi.
To‘pning aerodinamik tuzilishi esa uning havodagi harakatida barqarorlikni ta’minlash va futbolchilarga nazoratni yengillashtirishga moslashtirilgan.
Demak, KHUZAMAning asosiy maqsadi faqat chiroyli ko‘rinish emas. U yuqori darajadagi xalqaro musobaqa talablariga mos ravishda yaratilgan.
O‘zbekistonni Saudiya Arabistonida katta sinovlar kutmoqda
Osiyo Kubogi-2027 2027 yil 7 yanvardan 5 fevralga qadar Saudiya Arabistonida bo‘lib o‘tadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi musobaqaning «B» guruhidan joy olgan.
Vakillarimiz guruh bosqichida:
Bahrayn;
KXDR;
Iordaniya
terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.
Bu guruhdagi har bir uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasi uchun qit’a chempionatidagi navbatdagi muhim sinov bo‘ladi.
Endi KHUZAMA maydonlarda ko‘rinadi
Osiyo Kubogi boshlanishiga hali vaqt bor. Ammo turnir muhiti asta-sekin shakllanmoqda.
Mezbon mamlakatning ramzlarini o‘zida mujassam etgan KHUZAMA ham ana shu jarayonning muhim qismi.
To‘pdagi binafsharang lavanda, an’anaviy me’morchilik naqshlari va Saudiya madaniyatiga xos ranglar bir dizaynga jamlangan.
Endi esa futbol muxlislarini qiziqtiradigan asosiy savol boshqa: KHUZAMA O‘zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o‘yinlarda qanday tarixga guvoh bo‘ladi?
2027 yil yanvar oyida bu savolga javob maydonda beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa yangi to‘p bilan birga yangi Osiyo Kubogi sahifasi ham ochiladi.
Izohlar 0
…