O‘zbekiston Osiyo kubogida chempionlik uchun oltita asosiy da’vogar qatoriga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Football Meets Data tahliliy loyihasi 2027 yilgi Osiyo kubogida O‘zbekiston terma jamoasining chempionlik ehtimolini 4,6 foiz deb baholab, uni musobaqaning oltita asosiy favoriti qatoriga kiritdi.
- Milliy jamoamizning g‘oliblik imkoniyati amaldagi chempion Qatar va avvalgi finalchi Iordaniyadan yuqori baholandi.
- Tahlillarga ko‘ra, futbolchilarimizning 1/8 finalga chiqish ehtimoli 90 foizni, chorak finalga yetib borish imkoniyati esa 59,1 foizni tashkil etadi.
2027 yilgi Osiyo kubogida O‘zbekiston terma jamoasining g‘olib chiqish ehtimoli 4,6 foizga tenglashtirildi. Bu ko‘rsatkich jamoamizni qit’a birinchiligining amaldagi chempioni Qatar va avvalgi finalchisi Iordaniyadan yuqori pog‘onaga olib chiqdi.
Football Meets Data tahliliy loyihasi 2027 yilgi Osiyo kubogida ishtirok etadigan terma jamoalarning imkoniyatlarini modellashtirib, musobaqa favoritlari reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi chempionlikka asosiy da’vogar bo‘lgan oltita jamoa qatoriga kirdi.
Tahlil natijalariga qaraganda, futbolchilarimiz pley-off bosqichiga chiqish uchun juda yuqori imkoniyatga ega. Biroq yarim final va finalgacha yetib borish yo‘lida raqobat ancha kuchli bo‘lishi kutilmoqda.
O‘zbekistonning Osiyo kubogidagi imkoniyatlari qancha?
Football Meets Data tomonidan noyabr oyida e’lon qilingan modellashtirish natijalari O‘zbekiston terma jamoasining musobaqadagi istiqbolini quyidagicha baholagan:
Bosqich
O‘zbekistonning imkoniyati
1/8 final
90 foiz
Chorak final
59,1 foiz
Yarim final
24,6 foiz
Final
11,4 foiz
Chempionlik
4,6 foiz
Ko‘rsatkichlardan ko‘rinib turibdiki, tahlilchilar O‘zbekistonning kamida 1/8 finalga chiqishini juda yuqori ehtimol bilan baholamoqda. Chorak finalga yetib borish imkoniyati ham 59,1 foizni tashkil etgan.
Biroq musobaqaning hal qiluvchi bosqichlariga yaqinlashgan sari raqamlar pasayib bormoqda. Shunga qaramay, 4,6 foizlik chempionlik ehtimoli terma jamoamizni qit’adagi eng kuchli da’vogarlar qatorida saqlab turibdi.
Yaponiya — musobaqaning asosiy favoriti
Football Meets Data modellashtirishida Yaponiya terma jamoasi Osiyo kubogining eng asosiy favoriti sifatida ko‘rsatilgan. Yapon futbolchilarining chempion bo‘lish imkoniyati 33,2 foizga tenglashtirilgan.
Keyingi o‘rinlardan Avstraliya, Saudiya Arabistoni, Eron va Janubiy Koreya joy olgan. O‘zbekiston esa ushbu jamoalardan keyingi o‘rinlarda, oltita asosiy da’vogar qatorida qayd etilgan.
O‘rin
Terma jamoa
Chempionlik ehtimoli
1
Yaponiya
33,2 foiz
2
Avstraliya
16,8 foiz
3
Saudiya Arabistoni
13 foiz
4
Eron
11,7 foiz
5
Janubiy Koreya
8,3 foiz
6
O‘zbekiston
4,6 foiz
E’tiborli jihati, 2026 yilgi jahon chempionatida ilk bor ishtirok etgan O‘zbekiston terma jamoasining Osiyo kubogida g‘olib chiqish imkoniyati avvalgi finalchi Iordaniyanikidan ham yuqori baholangan. Iordaniya uchun bu ko‘rsatkich 4 foizni tashkil etgan.
Amaldagi chempion Qatarning g‘oliblik ehtimoli esa atigi 0,7 foizga tenglashtirilgan. Bu esa modelda O‘zbekistonning qit’a birinchiligidagi salohiyati ancha yuqori baholanayotganini ko‘rsatadi.
Tojikiston va Qirg‘izistonning imkoniyatlari qanday?
Markaziy Osiyoning boshqa vakillari — Tojikiston va Qirg‘iziston terma jamoalari uchun tahlilchilarning prognozlari ancha ehtiyotkor.
Tojikiston terma jamoasining 1/8 finalga chiqish ehtimoli 53,3 foiz, chorak finalga yetib borish imkoniyati 13 foiz, yarim finalda o‘ynash ehtimoli esa 2,9 foiz deb baholangan.
Qirg‘iziston uchun bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 45,4, 12,8 va 3 foizni tashkil etadi.
Har ikki jamoaning finalga chiqish ehtimoli 0,6 foizdan, chempion bo‘lish imkoniyati esa 0,1 foizdan baholangan.
O‘zbekiston guruhda kimlarga qarshi o‘ynaydi?
2027 yilgi Osiyo kubogining guruh bosqichida O‘zbekiston terma jamoasi Iordaniya, KXDR va Bahrayn bilan kuch sinashadi.
Markaziy Osiyoning qolgan vakillari esa quyidagi guruhlarda ishtirok etadi:
Qirg‘iziston: Eron, Suriya va Xitoy;
Tojikiston: Avstraliya, Iroq va Singapur.
Tojikiston uchun bo‘lajak musobaqa tarixdagi ikkinchi Osiyo kubogi bo‘ladi. Jamoa avvalgi ishtirokidayoq chorak finalga qadar yetib borgan edi. Qirg‘iziston esa qit’a birinchiligida uchinchi marta qatnashadi.
Osiyo kubogi qachon o‘tkaziladi?
Musobaqa Saudiya Arabistonidagi siyosiy vaziyat bilan bog‘liq holda qariyb bir yilga surilgani xabar qilinmoqda. Yangilangan taqvimga ko‘ra, Osiyo kubogi 2027 yil 23 dekabrdan 2028 yil 21 yanvarga qadar bo‘lib o‘tishi belgilangan.
Albatta, Football Meets Data e’lon qilgan raqamlar musobaqa natijasini kafolatlamaydi. Bu — jamoalarning hozirgi holati va turli omillar asosida hisoblangan ehtimollar. Haqiqiy natija esa maydonda hal bo‘ladi.
Shunga qaramay, O‘zbekistonning Osiyo kubogi g‘olibligi uchun oltita asosiy da’vogar qatoriga kiritilishi quvonarli ko‘rsatkich. Endi terma jamoamizdan ushbu prognozlarni amalda ham oqlash va qit’a futbolidagi eng katta sovrin uchun munosib kurashish kutiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…