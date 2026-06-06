Startap asoschilari venchur investorlar bilan bogʻliq dahshatli hikoyalarni boʻlishdi

·37·Texno
Startap asoschilari venchur investorlar bilan bogʻliq dahshatli hikoyalarni boʻlishdi

Texnologik startap asoschilari uchun venchur kapitalistlardan (VC) investitsiya soʻrash oʻziga xos sinov hisoblanadi. Biroq, bu jarayon koʻpincha kutilmagan va gʻalati vaziyatlar bilan yakunlanadi. Shu haftada X ijtimoiy tarmogʻida Greg Isenberg tomonidan boshlangan muhokama minglab foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Isenberg oʻzining eng nufuzli venchur kompaniyalaridan biridagi uchrashuvda bosh hamkorlardan biri 30 daqiqa davomida uxlab qolgani, ammo hech kim buni sezmagandek uchrashuvni davom ettirganini soʻzlab berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qizigʻi shundaki, uxlab qolish har doim ham rad javobini anglatmaydi. Zynga asoschisi Mark Pincus va First Round Capital hamkori Liz Wessel kabi tadbirkorlar uchrashuv vaqtida uxlab qolgan investorlardan keyinchalik sarmoya takliflarini (term sheet) olganliklarini maʼlum qilishdi. Wessel hatto oʻsha vaqtda mashhur "Midas" roʻyxatiga kirgan investorning taklifini rad etganini, bu esa venchur kapitalistni hayratda qoldirganini taʼkidladi.

Muhokamalarda nafaqat uyqu bilan bogʻliq, balki moliyaviy axloqqa zid holatlar ham tilga olindi. Baʼzi asoschilar investorlar oxirgi pallada kelishuvdan voz kechgani yoki pulni oʻtkazmasdan gʻoyib boʻlgani (ghosting) haqida yozishgan. Eng hayratlanarlisi, ayrim investorlar sarmoya kiritmagan boʻlsa-da, keyinchalik kompaniyadan hisobotlar talab qilishda davom etishgan yoki sotuvdan tushgan foydadan ulush soʻrashgan.

Uber asoschilaridan biri Travis Kalanick ham oʻzining qatʼiyatliligi bilan bogʻliq hikoyasini ulashdi. U uchrashuvdan qochib ketmoqchi boʻlgan investorning ortidan avtomobiligacha borib, pitch-taqdimotini mashinaning yoʻlovchi oʻrindigʻida oʻtirgan holda yakunlaganini soʻzlab berdi. Bu kabi hikoyalar Silikon vodiysidagi investitsiya muhitining naqadar murakkab va baʼzan absurd ekanligini koʻrsatmoqda.

StartapVenchurInvestitsiyaSilikon VodiysiX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus