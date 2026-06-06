Estevao Chelsi safida Eden Hazard va Arjen Robben darajasiga chiqa oladimi?
Chelsi muxlislari braziliyalik iqtidor egalari borasida katta umidlar bogʻlashmoqda. Sobiq himoyachi Gary Cahill GOAL nashriga bergan intervyusida nima uchun Estevao Eden Hazard va Arjen Robben kabi qanot sehrgarlari darajasiga koʻtarila olishini tushuntirib berdi. Stamford Bridge ahli allaqachon ushbu yosh yulduzning oʻyinlaridan zavq olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Palmeiras safida porlab chiqqan Estevao Yevropaning koʻplab grand klublari eʼtiborini tortgan edi. Yakunda Chelsi ushbu poygada gʻolib chiqdi va transfer uchun umumiy hisobda 50 million funt sterling sarfladi. 2025-yilning yozida London klubiga kelib qoʻshilgan janubiy amerikalik futbolchi tezda asosiy tarkibga moslashib ketdi.
2025-26-yilgi mavsumda Chelsi barqarorlik borasida muammolarga duch kelgan boʻlsa-da, bu Estevao uchun oʻzini koʻrsatishga imkoniyat yaratdi. Yosh iqtidor barcha musobaqalarda 36 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Afsuski, tizzasidagi jarohat uning mavsumini va Braziliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga borish orzularini vaqtincha toʻxtatib qoʻydi.
Gary Cahillning taʼkidlashicha, Estevao muxlislarni hayajonga soladigan kam sonli futbolchilardan biridir. "Men bu mavsumda bir necha bor stadionda boʻldim va muxlislar uning oʻyinidan toʻymayotganini koʻrdim. U toʻpni egallaganida hamma nimanidir kutib, oʻrnidan turib ketadi. Mening davrimda Hazard, Pedro va Willian shunday edi. U kutilmagan vaziyatda oʻyin taqdirini hal qila oladigan noyob isteʼdod egasidir", — dedi sobiq himoyachi.
Estevaoning yoshini hisobga olsak, u hali yanada kuchayishi kutilmoqda. Jarohat futbolning bir qismi boʻlsa-da, uning qaytishi Chelsi uchun katta kuch boʻlishi shubhasiz. Londonliklar ushbu braziliyalik vunderkind atrofida jamoaning kelajakdagi hujum chizigʻini qurishni rejalashtirmoqda.
…