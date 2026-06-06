Estevao Chelsi safida Eden Hazard va Arjen Robben darajasiga chiqa oladimi?

·112·Sport
Estevao Chelsi safida Eden Hazard va Arjen Robben darajasiga chiqa oladimi?

Chelsi muxlislari braziliyalik iqtidor egalari borasida katta umidlar bogʻlashmoqda. Sobiq himoyachi Gary Cahill GOAL nashriga bergan intervyusida nima uchun Estevao Eden Hazard va Arjen Robben kabi qanot sehrgarlari darajasiga koʻtarila olishini tushuntirib berdi. Stamford Bridge ahli allaqachon ushbu yosh yulduzning oʻyinlaridan zavq olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Palmeiras safida porlab chiqqan Estevao Yevropaning koʻplab grand klublari eʼtiborini tortgan edi. Yakunda Chelsi ushbu poygada gʻolib chiqdi va transfer uchun umumiy hisobda 50 million funt sterling sarfladi. 2025-yilning yozida London klubiga kelib qoʻshilgan janubiy amerikalik futbolchi tezda asosiy tarkibga moslashib ketdi.

2025-26-yilgi mavsumda Chelsi barqarorlik borasida muammolarga duch kelgan boʻlsa-da, bu Estevao uchun oʻzini koʻrsatishga imkoniyat yaratdi. Yosh iqtidor barcha musobaqalarda 36 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Afsuski, tizzasidagi jarohat uning mavsumini va Braziliya terma jamoasi bilan Jahon chempionatiga borish orzularini vaqtincha toʻxtatib qoʻydi.

Gary Cahillning taʼkidlashicha, Estevao muxlislarni hayajonga soladigan kam sonli futbolchilardan biridir. "Men bu mavsumda bir necha bor stadionda boʻldim va muxlislar uning oʻyinidan toʻymayotganini koʻrdim. U toʻpni egallaganida hamma nimanidir kutib, oʻrnidan turib ketadi. Mening davrimda Hazard, Pedro va Willian shunday edi. U kutilmagan vaziyatda oʻyin taqdirini hal qila oladigan noyob isteʼdod egasidir", — dedi sobiq himoyachi.

Estevaoning yoshini hisobga olsak, u hali yanada kuchayishi kutilmoqda. Jarohat futbolning bir qismi boʻlsa-da, uning qaytishi Chelsi uchun katta kuch boʻlishi shubhasiz. Londonliklar ushbu braziliyalik vunderkind atrofida jamoaning kelajakdagi hujum chizigʻini qurishni rejalashtirmoqda.

ChelsiEstevaoAngliya Premer-ligasiTransferBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiSkaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiBugun, 07:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi