Robbie Fowler: Harry Kane Oltin toʻp uchun kurashda asosiy nomzodlardan biri
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Robbie Fowler Harry Kane haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Bavariya hujumchisi 2026-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda gʻolib chiqishi uchun Jahon chempionatida zafar quchishi shart emas. Fowlerning soʻzlariga koʻra, futbolchining klub va terma jamoa miqyosidagi aqlbovar qilmas natijalari uni allaqachon dunyoning eng yaxshilari qatoriga qoʻshgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Harry Kane Bavariya safida oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Myunxen klubi bilan Bundesliga va Germaniya kubogida zafar quchdi. Angliya terma jamoasi safida esa uning gollari soni 78 taga yetdi. Kane Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi 100 talik dovonni zabt etgan afsonalar safiga qoʻshilishni maqsad qilgan.
"Oltin toʻp haqida gap ketganda, Harry Kane albatta tilga olinishi kerak. U Germaniyaga koʻchib oʻtib, koʻpchilikning kutganidan ham aʼlo darajada oʻyin koʻrsatdi. Menimcha, Jahon chempionatidagi gʻalaba yakuniy qarorga taʼsir qilmaydi, chunki u oʻz darajasini allaqachon isbotlab boʻlgan", — deya taʼkidladi Fowler.
Hozirda Harry Kane Angliya terma jamoasi safida 125 ta oʻyin oʻtkazgan holda rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Kelayotgan yirik turnirlarda u nafaqat jamoaviy sovrinlar, balki shaxsiy yutuqlar, xususan, navbatdagi "Oltin butsa" uchun ham asosiy daʼvogar hisoblanadi. Uning barqaror oʻyini uni Lamine Yamal va Ousmane Dembele kabi yulduzlar bilan bir qatorda eng kuchli nomzodlar safiga olib chiqmoqda.
…