Robbie Fowler: Harry Kane Oltin toʻp uchun kurashda asosiy nomzodlardan biri

·93·Sport
Robbie Fowler: Harry Kane Oltin toʻp uchun kurashda asosiy nomzodlardan biri

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Robbie Fowler Harry Kane haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Bavariya hujumchisi 2026-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda gʻolib chiqishi uchun Jahon chempionatida zafar quchishi shart emas. Fowlerning soʻzlariga koʻra, futbolchining klub va terma jamoa miqyosidagi aqlbovar qilmas natijalari uni allaqachon dunyoning eng yaxshilari qatoriga qoʻshgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Harry Kane Bavariya safida oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Myunxen klubi bilan Bundesliga va Germaniya kubogida zafar quchdi. Angliya terma jamoasi safida esa uning gollari soni 78 taga yetdi. Kane Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi 100 talik dovonni zabt etgan afsonalar safiga qoʻshilishni maqsad qilgan.

"Oltin toʻp haqida gap ketganda, Harry Kane albatta tilga olinishi kerak. U Germaniyaga koʻchib oʻtib, koʻpchilikning kutganidan ham aʼlo darajada oʻyin koʻrsatdi. Menimcha, Jahon chempionatidagi gʻalaba yakuniy qarorga taʼsir qilmaydi, chunki u oʻz darajasini allaqachon isbotlab boʻlgan", — deya taʼkidladi Fowler.

Hozirda Harry Kane Angliya terma jamoasi safida 125 ta oʻyin oʻtkazgan holda rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Kelayotgan yirik turnirlarda u nafaqat jamoaviy sovrinlar, balki shaxsiy yutuqlar, xususan, navbatdagi "Oltin butsa" uchun ham asosiy daʼvogar hisoblanadi. Uning barqaror oʻyini uni Lamine Yamal va Ousmane Dembele kabi yulduzlar bilan bir qatorda eng kuchli nomzodlar safiga olib chiqmoqda.

Harry KaneBavariyaOltin ToʻpAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiSkaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiBugun, 07:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi