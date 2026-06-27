Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdi
Apple korporatsiyasining eng muhim loyihalaridan biri boʻlgan Vision Pro qurilmasi ustida ishlagan vitse-prezident Pol Mid kutilmaganda kompaniyani tark etdi. Bloomberg nashri tahlilchisi Mark Gurmanning xabar berishicha, tajribali muhandis endilikda OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti (hardware) boʻlimida faoliyat yuritadi. Bu transfer texnologiya olamidagi ikki yirik gigant oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Pol Mid nafaqat Vision Pro garniturasi, balki Apple kelasi yili taqdim etishni rejalashtirayotgan sunʼiy intellekt asosidagi aqlli koʻzoynaklar ustida ham ishlagan edi. Uning ketishi kupertinoliklar uchun sezilarli yoʻqotish hisoblanadi, chunki Mid kompaniyaning eng murakkab muhandislik yechimlari uchun masʼul shaxslardan biri edi. Endilikda u OpenAI tarkibida yangi avlod sunʼiy intellekt qurilmalarini yaratishga koʻmaklashadi.
Kadrlar almashinuvi va ichki islohotlarEkspertlarning fikricha, ushbu isteʼfoga Apple rahbariyatidagi kutilayotgan oʻzgarishlar sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning apparat taʼminoti boʻyicha rahbari Jon Ternus yaqin kelajakda Tim Kukning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Ternus tomonidan amalga oshirilayotgan tarkibiy oʻzgarishlar va jamoani qayta shakllantirish jarayoni ayrim yuqori lavozimli rahbarlarning noroziligiga sabab boʻlgan va bu ularni boshqa kompaniyalardan ish qidirishga majbur qilgan.
Apple Vision Pro qurilmasi texnik jihatdan mukammal boʻlsa-da, uning oʻta yuqori narxi va foydalanishdagi noqulayliklar sababli bozorda kutilgan muvaffaqiyatga erisha olmadi. Kompaniya hozirda Meta bilan raqobatlashish uchun arzonroq va ixchamroq aqlli koʻzoynaklar ustida ishlamoqda. Pol Midning aynan shu loyiha boshida turgani hisobga olinsa, uning ketishi loyiha muddatlariga taʼsir qilishi mumkin.
OpenAI va apparat taʼminoti ambitsiyalariOpenAI kompaniyasi ham faqat dasturiy taʼminot bilan cheklanib qolmoqchi emas. Sam Altman boshchiligidagi startap allaqachon Apple sobiq dizayneri Joni Ayv bilan hamkorlikda yangi turdagi qurilma ustida ish boshlagan. Sam Altmanning soʻzlariga koʻra, ushbu gadjet iPhone kabi inson eʼtiborini doimiy band qilmaydigan, balki "xotirjamroq va sokinroq" foydalanish tajribasini taqdim etadigan vosita boʻladi.
Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Apple mahsulotlari mamlakatimizda katta nufuzga ega boʻlsa-da, Vision Pro kabi qimmatbaho qurilmalar ommalashmadi. Agar OpenAI va Pol Mid hamkorligida arzonroq va kundalik hayotga moslashgan sunʼiy intellekt gadjetlari ishlab chiqarilsa, bu mahalliy foydalanuvchilar orasida ham katta qiziqish uygʻotishi tayin.
Hozircha Apple ham, OpenAI ham ushbu kadrlar almashinuvi boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi. Biroq, soha mutaxassislari Pol Midning tajribasi OpenAI uchun apparat taʼminoti bozoriga kirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishini taʼkidlamoqda.
…