Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdi

·22·Texno
Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdi

Apple korporatsiyasining eng muhim loyihalaridan biri boʻlgan Vision Pro qurilmasi ustida ishlagan vitse-prezident Pol Mid kutilmaganda kompaniyani tark etdi. Bloomberg nashri tahlilchisi Mark Gurmanning xabar berishicha, tajribali muhandis endilikda OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti (hardware) boʻlimida faoliyat yuritadi. Bu transfer texnologiya olamidagi ikki yirik gigant oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Pol Mid nafaqat Vision Pro garniturasi, balki Apple kelasi yili taqdim etishni rejalashtirayotgan sunʼiy intellekt asosidagi aqlli koʻzoynaklar ustida ham ishlagan edi. Uning ketishi kupertinoliklar uchun sezilarli yoʻqotish hisoblanadi, chunki Mid kompaniyaning eng murakkab muhandislik yechimlari uchun masʼul shaxslardan biri edi. Endilikda u OpenAI tarkibida yangi avlod sunʼiy intellekt qurilmalarini yaratishga koʻmaklashadi.

Kadrlar almashinuvi va ichki islohotlar

Ekspertlarning fikricha, ushbu isteʼfoga Apple rahbariyatidagi kutilayotgan oʻzgarishlar sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning apparat taʼminoti boʻyicha rahbari Jon Ternus yaqin kelajakda Tim Kukning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Ternus tomonidan amalga oshirilayotgan tarkibiy oʻzgarishlar va jamoani qayta shakllantirish jarayoni ayrim yuqori lavozimli rahbarlarning noroziligiga sabab boʻlgan va bu ularni boshqa kompaniyalardan ish qidirishga majbur qilgan.

Apple Vision Pro qurilmasi texnik jihatdan mukammal boʻlsa-da, uning oʻta yuqori narxi va foydalanishdagi noqulayliklar sababli bozorda kutilgan muvaffaqiyatga erisha olmadi. Kompaniya hozirda Meta bilan raqobatlashish uchun arzonroq va ixchamroq aqlli koʻzoynaklar ustida ishlamoqda. Pol Midning aynan shu loyiha boshida turgani hisobga olinsa, uning ketishi loyiha muddatlariga taʼsir qilishi mumkin.

OpenAI va apparat taʼminoti ambitsiyalari

OpenAI kompaniyasi ham faqat dasturiy taʼminot bilan cheklanib qolmoqchi emas. Sam Altman boshchiligidagi startap allaqachon Apple sobiq dizayneri Joni Ayv bilan hamkorlikda yangi turdagi qurilma ustida ish boshlagan. Sam Altmanning soʻzlariga koʻra, ushbu gadjet iPhone kabi inson eʼtiborini doimiy band qilmaydigan, balki "xotirjamroq va sokinroq" foydalanish tajribasini taqdim etadigan vosita boʻladi.

Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli. Apple mahsulotlari mamlakatimizda katta nufuzga ega boʻlsa-da, Vision Pro kabi qimmatbaho qurilmalar ommalashmadi. Agar OpenAI va Pol Mid hamkorligida arzonroq va kundalik hayotga moslashgan sunʼiy intellekt gadjetlari ishlab chiqarilsa, bu mahalliy foydalanuvchilar orasida ham katta qiziqish uygʻotishi tayin.

Hozircha Apple ham, OpenAI ham ushbu kadrlar almashinuvi boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi. Biroq, soha mutaxassislari Pol Midning tajribasi OpenAI uchun apparat taʼminoti bozoriga kirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishini taʼkidlamoqda.

AppleOpenAIVision ProSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Bugun, 22:22Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaSmartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaBugun, 21:54Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiBugun, 20:58Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiYer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiBugun, 20:27SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrSpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrBugun, 19:51CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi