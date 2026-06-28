SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqda

·27·Texno
SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng yirik raketa tizimi — Starship uchun navbatdagi ulkan infratuzilma obʼyektini barpo etishda yangi bosqichga chiqdi. Floridadagi Kanaveral burnida joylashgan LC-37 start maydonchasida Mechazilla deb nomlanuvchi ulkan minoraning dastlabki uchta sektsiyasi muvaffaqiyatli oʻrnatildi. Ushbu loyiha nafaqat texnik murakkabligi, balki koinotni oʻzlashtirish surʼatlarini tubdan oʻzgartirishi bilan ham strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilish jarayonining yangi tafsilotlari va fotosuratlari taniqli kuzatuvchi Juliya Bergeron tomonidan eʼlon qilindi. Uning maʼlumotlariga koʻra, SpaceX oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan Blue Origin kompaniyasiga qaraganda ancha yuqori surʼatlarni namoyish etmoqda. Masalan, Jeff Bezosga tegishli kompaniyaning Vertical Refurbishment Facility va LC-36 maydonchalaridagi ishlari ancha sekin davom etmoqda va ularning toʻliq ishga tushishi faqat 2026-yilga borib amalga oshishi kutilmoqda.

Dunyoning eng qudratli krani ishga tushdi

Ushbu ulkan inshootni yigʻish uchun dunyodagi eng qudratli gusenitsali kran — Germaniyaning Liebherr LR 13000 texnikasi jalb etilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, mazkur kran 3000 tonnagacha yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlib, u Mechazilla minorasining ogʻir metall konstruktsiyalarini aniqlik bilan oʻrnatishga qodir yagona texnik vositadir. Minoraning balandligi va mustahkamligi Starship raketasini nafaqat uchirish, balki uni qaytib qoʻnganida havoda "tutib olish" vazifasini ham bajarishi kerak.

Qurilish ishlari olib borilayotgan SLC-37 maydonchasi boy tarixga ega. Oʻz vaqtida bu yerda NASAning mashhur Apollo dasturi doirasidagi Saturn IB raketalari, keyinchalik esa Delta IV tashuvchi raketalari uchirilgan. Endilikda ushbu tarixiy maskan zamonaviy kosmonavtika ehtiyojlari uchun toʻliq rekonstruktsiya qilinmoqda va ikkita Starship start maydonchasiga aylantirilmoqda.

Yiliga 76 ta parvoz: Rejalar va maqsadlar

SpaceX rejasiga koʻra, Kanaveral burnidagi yangi kompleks toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, yiliga 76 tagacha parvozni amalga oshirish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich koinotga yuk va yoʻlovchi tashish sohasida inqilobiy natija hisoblanadi. Mazkur loyiha nafaqat tijoriy maqsadlarni, balki AQSH milliy xavfsizligi va NASAning Oyni oʻzlashtirishga qaratilgan Artemis dasturini ham qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda SpaceX barcha zaruriy ruxsatnomalarni qoʻlga kiritgan va qurilish ishlarini jadallashtirgan. Starship tizimi Marsga parvoz qilish va insoniyatni koʻp sayyorali turga aylantirish yoʻlidagi asosiy vosita sifatida koʻrilmoqda. Mechazilla minorasining qurilishi esa ushbu ulugʻvor maqsadning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham bu jarayon qiziqarli, chunki Starship kabi arzon va koʻp marotaba ishlatiladigan tizimlar kelajakda sunʼiy yoʻldoshlar narxining pasayishiga va global internet (Starlink) qamrovining kengayishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Texnologik poyga davom etmoqda va SpaceX hozircha bu borada yaqqol yetakchilikni qoʻldan boy bermayapti.

SpaceXStarshipMechazillaIlon MaskNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiElon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiBugun, 12:53Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiChina Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiBugun, 11:58Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiUgreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 11:23Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi