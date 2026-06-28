Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdi

·0·Texno
Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdi

AQSHning yirik aviatashuvchilaridan biri Delta Air Lines oʻz parkidagi Boeing 737-800 va 737-900ER rusumli samolyotlarini modernizatsiya qilish boʻyicha ulkan loyihani boshladi. Kompaniya dvigatellarni almashtirmasdan turib, aerodinamikani yaxshilash orqali yoqilgʻi sarfini 1,2 foizga kamaytirishga erishmoqchi. Bu kichik koʻrsatkich boʻlib tuyulsa-da, yuzlab samolyotlar miqyosida millionlab litr aviakerosinni tejash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida jami 240 ta layner maxsus aerodinamik elementlar — finletlar bilan jihozlanadi. Ushbu texnologiya ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, aviakompaniya tarixidagi eng yirik aerodinamik yangilanish hisoblanadi. Delta Air Lines mutaxassislari ushbu qarorni qabul qilishdan avval 22 ta samolyotda real parvoz sharoitlarida uzoq muddatli sinovlar oʻtkazib, kutilgan natijaga toʻliq amin boʻlishgan.

Kichik detallarning katta samarasi

Finletlar — bu fyuzelyajning dum qismiga oʻrnatiladigan, uzunligi 64 sm va balandligi 6,4 sm boʻlgan kichik vertikal aerodinamik qirralardir. Ular havo oqimining samolyot korpusi boʻylab silliq oʻtishini taʼminlaydi, qarshilikni kamaytiradi va dum qismidagi turbulentlikni pasaytiradi. Har bir laynerga toʻrtta shunday element oʻrnatiladi: chap tomonga uchta va oʻng tomonga bitta.

Qiziqarli jihati shundaki, oʻng tomonda faqat bitta finlet oʻrnatilishiga sabab, u yerdagi aerodinamik holat yordamchi kuch qurilmasining havo soʻrgichi tufayli qisman oʻzgarganidir. Ushbu texnologiya nafaqat yoqilgʻini tejaydi, balki samolyotning dum qismidagi tebranishlarni (vibratsiya) ham kamaytirib, konstruksiyaning chidamliligini oshirishga xizmat qiladi.

Harbiy muhandislarning ishlanmasi

Ushbu innovatsion yechim Vortex Control Technologies (VCT) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Eʼtiborli jihati, mazkur kompaniyaga Lockheed Martin korporatsiyasining sobiq muhandislari asos solgan. Ular oʻz vaqtida C-130 Hercules va C-17 Globemaster III kabi mashhur harbiy-transport samolyotlari ustida ishlagan tajribali mutaxassislardir.

Yangi tizimning afzalliklari faqat yoqilgʻi tejash bilan cheklanib qolmaydi:

  • Kiel va gorizontal stabilizator orasidagi shtatli uyurma generatorlaridan voz kechish imkoniyati tugʻiladi;
  • Havoning umumiy qarshiligi pasayadi;
  • Atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdori kamayadi;
  • Samolyotning parvoz barqarorligi yaxshilanadi.
Hozirgi vaqtda finletlar Boeing 737-700, 737-800 va 737-900ER modellarida qoʻllash uchun tegishli sertifikatlarga ega. Oʻzbekiston aviatsiya bozorida ham Boeing 737 oilasiga mansub samolyotlar faol ishlatilishini hisobga olsak, bunday texnologik yechimlar kelajakda mahalliy aviakompaniyalar uchun ham iqtisodiy jihatdan jozibador boʻlishi mumkin.

Loyiha yakunlangach, Delta Air Lines har yili oʻn millionlab dollar mablagʻni tejab qolishni rejalashtirmoqda. Bu esa aviatsiya sanoatida hatto eng kichik aerodinamik oʻzgarishlar ham global miqyosda qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

BoeingAviatsiyaTexnologiyaDelta Air LinesInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Bugun, 16:21Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiKoinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiBugun, 15:54Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaChina Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaBugun, 14:54Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiSamsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiBugun, 14:27Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi