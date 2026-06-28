Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdi
AQSHning yirik aviatashuvchilaridan biri Delta Air Lines oʻz parkidagi Boeing 737-800 va 737-900ER rusumli samolyotlarini modernizatsiya qilish boʻyicha ulkan loyihani boshladi. Kompaniya dvigatellarni almashtirmasdan turib, aerodinamikani yaxshilash orqali yoqilgʻi sarfini 1,2 foizga kamaytirishga erishmoqchi. Bu kichik koʻrsatkich boʻlib tuyulsa-da, yuzlab samolyotlar miqyosida millionlab litr aviakerosinni tejash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida jami 240 ta layner maxsus aerodinamik elementlar — finletlar bilan jihozlanadi. Ushbu texnologiya ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, aviakompaniya tarixidagi eng yirik aerodinamik yangilanish hisoblanadi. Delta Air Lines mutaxassislari ushbu qarorni qabul qilishdan avval 22 ta samolyotda real parvoz sharoitlarida uzoq muddatli sinovlar oʻtkazib, kutilgan natijaga toʻliq amin boʻlishgan.
Kichik detallarning katta samarasiFinletlar — bu fyuzelyajning dum qismiga oʻrnatiladigan, uzunligi 64 sm va balandligi 6,4 sm boʻlgan kichik vertikal aerodinamik qirralardir. Ular havo oqimining samolyot korpusi boʻylab silliq oʻtishini taʼminlaydi, qarshilikni kamaytiradi va dum qismidagi turbulentlikni pasaytiradi. Har bir laynerga toʻrtta shunday element oʻrnatiladi: chap tomonga uchta va oʻng tomonga bitta.
Qiziqarli jihati shundaki, oʻng tomonda faqat bitta finlet oʻrnatilishiga sabab, u yerdagi aerodinamik holat yordamchi kuch qurilmasining havo soʻrgichi tufayli qisman oʻzgarganidir. Ushbu texnologiya nafaqat yoqilgʻini tejaydi, balki samolyotning dum qismidagi tebranishlarni (vibratsiya) ham kamaytirib, konstruksiyaning chidamliligini oshirishga xizmat qiladi.
Harbiy muhandislarning ishlanmasiUshbu innovatsion yechim Vortex Control Technologies (VCT) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Eʼtiborli jihati, mazkur kompaniyaga Lockheed Martin korporatsiyasining sobiq muhandislari asos solgan. Ular oʻz vaqtida C-130 Hercules va C-17 Globemaster III kabi mashhur harbiy-transport samolyotlari ustida ishlagan tajribali mutaxassislardir.
Yangi tizimning afzalliklari faqat yoqilgʻi tejash bilan cheklanib qolmaydi:
- Kiel va gorizontal stabilizator orasidagi shtatli uyurma generatorlaridan voz kechish imkoniyati tugʻiladi;
- Havoning umumiy qarshiligi pasayadi;
- Atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdori kamayadi;
- Samolyotning parvoz barqarorligi yaxshilanadi.
Loyiha yakunlangach, Delta Air Lines har yili oʻn millionlab dollar mablagʻni tejab qolishni rejalashtirmoqda. Bu esa aviatsiya sanoatida hatto eng kichik aerodinamik oʻzgarishlar ham global miqyosda qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.
…