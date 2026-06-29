Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi

·0·Texno
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi

Quyoshdagi faollik va geomagnit boʻronlarning Yer atmosferasiga taʼsiri avval taxmin qilinganidan ancha kuchliroq ekani maʼlum boʻldi. Yangi ilmiy tadqiqotlarga koʻra, kuchli magnit boʻronlari sayyoramizning ayrim hududlarida ob-havo sharoitlarini bir sutka ichida oʻnlab darajaga oʻzgartirib yuborish imkoniyatiga ega. Bu kashfiyot kosmik ob-havo va yer usti iqlimi oʻrtasidagi bogʻliqlik haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Geophysical Research Letters jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot 67 yillik meteorologik maʼlumotlar tahliliga asoslangan. Olimlar ERA5 atmosfera reanalizi bazasidan foydalanib, 1950-yillardan buyon kuzatilgan barcha yirik geomagnit tebranishlarni oʻrganib chiqdilar. Natijalar shuni koʻrsatdiki, Quyoshdan kelayotgan plazma oqimlari va chaqnashlar Yer magnitosferasiga urilganda, bu nafaqat aloqa tizimlariga, balki quyi atmosfera qatlamlaridagi harorat va bosimga ham bevosita taʼsir qiladi.

Ob-havo anomal darajada oʻzgarishi mumkin

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, magnit boʻronlari davrida harorat, yogʻingarchilik miqdori va radiatsiya balansida yaqqol ogʻishlar kuzatiladi. Ayniqsa, Shimoliy Amerika mintaqasida, xususan, qish mavsumida bu taʼsir juda yuqori. Ayrim holatlarda havo haroratining oʻzgarishi oʻnlab darajaga yetishi qayd etilgan, bu esa Quyoshning 11 yillik sikli davomida kuzatiladigan oddiy tebranishlardan (darajaning oʻndan bir qismi) bir necha barobar kuchliroqdir.

Ushbu jarayonning mexanizmi "pastga yoʻnaltirilgan" energiya uzatish tamoyili bilan tushuntiriladi. Quyosh boʻronlari energiyasi dastlab ionosfera va atmosferaning yuqori qatlamlariga taʼsir koʻrsatadi. Soʻngra bu energiya stratosferadagi qutb uyurmalari (polar vortex) va kuchli havo oqimlari (jet stream) orqali pastga uzatilib, biz yashaydigan troposferadagi ob-havo xaritasini qayta shakllantiradi.

Prognozlar aniqligi oshadi

Hozirgi vaqtda amaldagi meteorologik va iqlimiy modellar geomagnit boʻronlarning ob-havoga bunday tezkor taʼsirini hisobga olmaydi. Bu esa kutilmagan ekstremal ob-havo hodisalarining bashorat qilinmasligiga sabab boʻlishi mumkin. Olimlarning fikricha, kosmik ob-havo parametrlarini prognoz tizimlariga integratsiya qilish ob-havo maʼlumotlarining aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy qonuniyatlar aniqlangan:

  • Magnit boʻronlarining taʼsiri qish oylarida boshqa mavsumlarga qaraganda kuchliroq namoyon boʻladi;
  • Boʻron qanchalik kuchli boʻlsa, atmosferadagi ogʻishlar shunchalik chiziqli ravishda ortib boradi;
  • Yogʻingarchilik miqdori boʻronlardan soʻng ayrim hududlarda keskin kamayishi kuzatiladi;
  • Effektlar global emas, balki mintaqaviy xarakterga ega boʻlib, asosan yuqori kengliklarda yaqqol seziladi.
Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu ilmiy ish Quyosh faolligi va Yer iqlimi oʻrtasidagi murakkab zanjirni tushunishda yangi qadam boʻldi. Garchi iqlim jarayonlari juda koʻp omillarga bogʻliq boʻlsa-da, endilikda geomagnit omilni inkor etib boʻlmasligi isbotlandi. Bu esa kelajakda tabiiy ofatlarni oldindan aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

QuyoshMagnit BoʻroniOb-havoTadqiqotIqlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiKanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiBugun, 03:24Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiKaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiBugun, 02:54Ob-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiOb-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiBugun, 02:27Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26Kimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKimyo olamida inqilob: Olimlar ilk bor toriy atomlari oʻrtasidagi bogʻlanishni isbotladiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi