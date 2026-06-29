Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni: iPhone 18 Ultra dizayni va xususiyatlari

·0·Texno
Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni: iPhone 18 Ultra dizayni va xususiyatlari

Apple korporatsiyasi oʻzining ilk buklama smartfoni ustida ish olib borayotgani haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Tarmoqlarda iPhone 18 Ultra (yoki iPhone 18 Fold) deb nomlanishi kutilayotgan qurilmaning ilk maket tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu yangilik Apple muxlislari uchun uzoq kutilgan burilish nuqtasi boʻlishi mumkin, chunki kompaniya buklama qurilmalar bozoriga raqobatchilaridan ancha kech kirib kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma qora rangda namoyish etilgan boʻlib, uning tashqi koʻrinishi Huawei Pura X Max modelini eslatuvchi keng buklama ekranga ega boʻladi. Qurilmaning ixchamligi va qalinligi asosiy eʼtibor markazida boʻlib, u yigʻilgan holatda Samsung Galaxy Z Fold7 bilan raqobatlasha oladi. Ochiq holatda esa smartfonning qalinligi bor-yoʻgʻi 4,5 mm ni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa uni bozordagi eng yupqa gadjetlardan biriga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va displey oʻlchamlari

iPhone 18 Ultra nafaqat dizayni, balki texnik quvvati bilan ham hayratlantirishi kutilmoqda. Taxminlarga koʻra, smartfon quyidagi xususiyatlarga ega boʻladi:

  • Ichki asosiy displey diagonali — 7,76 dyuym;
  • Tashqi yordamchi ekran — 5,49 dyuym;
  • Apple A20 Pro chipi va 12 GB tezkor xotira;
  • Oval shaklidagi blokda joylashgan qoʻsh kamera tizimi;
  • Yangi Camera Control tugmasi.
Qurilmaning ichki ekrani uchun moʻljallangan frontal kamera yuqori chap burchakda, tashqi ekrandagi kamera esa markazda joylashishi maket tasvirlarida oʻz aksini topgan. Shuningdek, korpusning yon tomonida standart quvvat va ovoz tugmalaridan tashqari, suratlarni tezkor boshqarish uchun maxsus Camera Control tugmasi ham mavjud.

Taqdimot sanasi va bozorga chiqish istiqbollari

Apple oʻzining ushbu inqilobiy mahsulotini 2026-yilning 8-sentabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bilan bir qatorda namoyish etishi taxmin qilinmoqda. Bu strategiya kompaniyaning premium segmentdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham buklama smartfonlarga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsak, iPhone 18 Ultra mahalliy gadjet ishqibozlari uchun eng kutilgan yangiliklardan biriga aylanadi.

Shuni taʼkidlash joizki, iPhone 18 turkumining standart va budjetli variantlari (iPhone 18e) biroz kechroq — 2027-yilning bahorida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Apple kompaniyasining buklama qurilmalar bozoriga kirishi Samsung va boshqa Xitoy brendlari oʻrtasidagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

AppleiPhone 18 UltraBuklama smartfonTexnologiyaiPhone 18 Fold
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiInson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiBugun, 16:30Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBlue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBugun, 15:57Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiVolkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiBugun, 15:20Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiKoinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiBugun, 14:52Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiYer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiBugun, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi