Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni: iPhone 18 Ultra dizayni va xususiyatlari
Apple korporatsiyasi oʻzining ilk buklama smartfoni ustida ish olib borayotgani haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Tarmoqlarda iPhone 18 Ultra (yoki iPhone 18 Fold) deb nomlanishi kutilayotgan qurilmaning ilk maket tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu yangilik Apple muxlislari uchun uzoq kutilgan burilish nuqtasi boʻlishi mumkin, chunki kompaniya buklama qurilmalar bozoriga raqobatchilaridan ancha kech kirib kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma qora rangda namoyish etilgan boʻlib, uning tashqi koʻrinishi Huawei Pura X Max modelini eslatuvchi keng buklama ekranga ega boʻladi. Qurilmaning ixchamligi va qalinligi asosiy eʼtibor markazida boʻlib, u yigʻilgan holatda Samsung Galaxy Z Fold7 bilan raqobatlasha oladi. Ochiq holatda esa smartfonning qalinligi bor-yoʻgʻi 4,5 mm ni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa uni bozordagi eng yupqa gadjetlardan biriga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va displey oʻlchamlariiPhone 18 Ultra nafaqat dizayni, balki texnik quvvati bilan ham hayratlantirishi kutilmoqda. Taxminlarga koʻra, smartfon quyidagi xususiyatlarga ega boʻladi:
- Ichki asosiy displey diagonali — 7,76 dyuym;
- Tashqi yordamchi ekran — 5,49 dyuym;
- Apple A20 Pro chipi va 12 GB tezkor xotira;
- Oval shaklidagi blokda joylashgan qoʻsh kamera tizimi;
- Yangi Camera Control tugmasi.
Taqdimot sanasi va bozorga chiqish istiqbollariApple oʻzining ushbu inqilobiy mahsulotini 2026-yilning 8-sentabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bilan bir qatorda namoyish etishi taxmin qilinmoqda. Bu strategiya kompaniyaning premium segmentdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham buklama smartfonlarga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsak, iPhone 18 Ultra mahalliy gadjet ishqibozlari uchun eng kutilgan yangiliklardan biriga aylanadi.
Shuni taʼkidlash joizki, iPhone 18 turkumining standart va budjetli variantlari (iPhone 18e) biroz kechroq — 2027-yilning bahorida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Apple kompaniyasining buklama qurilmalar bozoriga kirishi Samsung va boshqa Xitoy brendlari oʻrtasidagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
…