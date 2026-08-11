Sunʼiy intellekt monopoliyasiga qarshi: Mark Zuckerberg manifesti

·51·Texno
Sunʼiy intellekt monopoliyasiga qarshi: Mark Zuckerberg manifesti
Qisqacha

Meta rahbari Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt ustidan nazorat bir nechta yirik tuzilma yoki hukumat qoʻlida toʻplanishiga qarshi chiqib, ochiq modellarni rivojlantirish tashabbusini ilgari surdi. U «Kelajak barchaniki: ijobiy sunʼiy intellekt kelajagiga yoʻl» manifestida shaxslar imkoniyatlarini kengaytirish, ixtirochilikni ragʻbatlantirish va kuchlar muvozanati orqali xavfsizlikni taʼminlashni asosiy tamoyillar sifatida belgiladi.

Meta rahbari Mark Zuckerberg kelajakdagi sunʼiy intellekt texnologiyalari ustidan nazorat bir nechta yirik tuzilmalar yoki hukumatlar qoʻlida toʻplanib qolishiga qarshi chiqib, yangi manifestini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur hujjat orqali korporatsiya sunʼiy intellekt sohasidagi ochiqlik tarafdori ekanini qatʼiy taʼkidlab, sunʼiy intellekt modellarini erkin tarqatish tashabbusini ilgari surdi hamda bir milliard dollarlik maxsus fond taʼsis etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Kelajak barchaniki: ijobiy sunʼiy intellekt kelajagiga yoʻl» deb nomlangan manifestda insoniyat aql-zakovatidan ustun kelishi kutilayotgan sunʼiy intellekt — AGI texnologiyalarini rivojlantirishning uchta asosiy tamoyili belgilab berildi. Bular har bir shaxsning imkoniyatlarini kengaytirish, ixtirochilikni asosiy maqsad etib belgilash hamda xavfsizlik kafolati sifatida kuchlar muvozanatini saqlashdan iborat. Zuckerberg foydalanuvchilar markazlashgan cheklovlarga boʻysunishi emas, balki oʻz harakatlari uchun oʻzlari masʼul boʻlishi lozimligini qayd etdi.

Xavfsizlik choralari va modellar erkinligi

Kompaniya rahbari yirik va qudratli algoritmlar javoblari asosida kichikroq neyron tarmoqlarni oʻqitish jarayoni boʻlgan modellar distillatsiyasini himoya qildi. Uning fikricha, dasturchilar kuzatiladigan natijalar asosida bilim olish huquqiga ega boʻlishi kerak. Xavfsizlikni nazorat qilish maqsadida Meta relizlarni maʼqullash tizimiga direktorlar kengashini kiritdi. Endilikda model vaznlarini chiqarish toʻgʻrisidagi qarorlar kengash tomonidan tasdiqlangan mezonlarga asosan qabul qilinadi.

Shuningdek, davlat tomonidan tartibga solish masalasiga toʻxtalib, kompaniya rahbari sunʼiy intellekt laboratoriyalari va hukumatlar oʻrtasida qatʼiy muddatlarga ega byurokratik tekshiruvlar oʻrniga erta va faol hamkorlikni yoʻlga qoʻyishga chaqirdi. Meta ochiq kodli modellarni chiqarishni qayta tiklashini va kompaniyaning maʼlumotlar markazlari yaqinidagi jamoalarni qoʻllab-quvvatlash uchun «Kelajak barchaniki» jamgʻarmasiga bir milliard dollar yoʻnaltirilishini eʼlon qildi.

Tarmoqdagi muhokamalar va yondashuvlar ziddiyati

Mazkur nashr tarmoqda va ixtisoslashgan nashrlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. 404 Media va Gizmodo nashrlari modellar erkin tarqatilish konsepsiyasi avtonom agentlarni suiisteʼmol qilish xavflariga yetarli javob bermasligini taʼkidlab, bu qadam Meta kompaniyasining ochiq vaznlarni tarqatish boʻyicha biznes modelini himoya qilishga xizmat qilishini qayd etishdi.

Neyron tarmoqlarning vaznlariga ochiq kirish imkoniyati mahalliy darajada ishga tushirish, sozlash va mustaqil mutaxassislar tomonidan audit qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq dastlabki parametrlarning hammaga ochiqligi xavfli funksiyalarni qaytarib olish hamda texnologiya foydalanuvchi qurilmasiga yuklangach uning qoʻllanilishini nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Eʼlon qilingan manifest tarmoqda qatʼiy markazlashtirilgan nazoratga ega yopiq ekotizimlar hamda masʼuliyatni oxirgi foydalanuvchiga yuklaydigan ochiq model oʻrtasidagi toʻgʻridan-toʻgʻri ziddiyatni yaqqol koʻrsatib berdi.

MetaMark ZuckerbergSunʼiy intellektAGITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi