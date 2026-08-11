Sunʼiy intellekt monopoliyasiga qarshi: Mark Zuckerberg manifesti
Meta rahbari Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt ustidan nazorat bir nechta yirik tuzilma yoki hukumat qoʻlida toʻplanishiga qarshi chiqib, ochiq modellarni rivojlantirish tashabbusini ilgari surdi. U «Kelajak barchaniki: ijobiy sunʼiy intellekt kelajagiga yoʻl» manifestida shaxslar imkoniyatlarini kengaytirish, ixtirochilikni ragʻbatlantirish va kuchlar muvozanati orqali xavfsizlikni taʼminlashni asosiy tamoyillar sifatida belgiladi.
Meta rahbari Mark Zuckerberg kelajakdagi sunʼiy intellekt texnologiyalari ustidan nazorat bir nechta yirik tuzilmalar yoki hukumatlar qoʻlida toʻplanib qolishiga qarshi chiqib, yangi manifestini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur hujjat orqali korporatsiya sunʼiy intellekt sohasidagi ochiqlik tarafdori ekanini qatʼiy taʼkidlab, sunʼiy intellekt modellarini erkin tarqatish tashabbusini ilgari surdi hamda bir milliard dollarlik maxsus fond taʼsis etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
«Kelajak barchaniki: ijobiy sunʼiy intellekt kelajagiga yoʻl» deb nomlangan manifestda insoniyat aql-zakovatidan ustun kelishi kutilayotgan sunʼiy intellekt — AGI texnologiyalarini rivojlantirishning uchta asosiy tamoyili belgilab berildi. Bular har bir shaxsning imkoniyatlarini kengaytirish, ixtirochilikni asosiy maqsad etib belgilash hamda xavfsizlik kafolati sifatida kuchlar muvozanatini saqlashdan iborat. Zuckerberg foydalanuvchilar markazlashgan cheklovlarga boʻysunishi emas, balki oʻz harakatlari uchun oʻzlari masʼul boʻlishi lozimligini qayd etdi.
Xavfsizlik choralari va modellar erkinligiKompaniya rahbari yirik va qudratli algoritmlar javoblari asosida kichikroq neyron tarmoqlarni oʻqitish jarayoni boʻlgan modellar distillatsiyasini himoya qildi. Uning fikricha, dasturchilar kuzatiladigan natijalar asosida bilim olish huquqiga ega boʻlishi kerak. Xavfsizlikni nazorat qilish maqsadida Meta relizlarni maʼqullash tizimiga direktorlar kengashini kiritdi. Endilikda model vaznlarini chiqarish toʻgʻrisidagi qarorlar kengash tomonidan tasdiqlangan mezonlarga asosan qabul qilinadi.
Shuningdek, davlat tomonidan tartibga solish masalasiga toʻxtalib, kompaniya rahbari sunʼiy intellekt laboratoriyalari va hukumatlar oʻrtasida qatʼiy muddatlarga ega byurokratik tekshiruvlar oʻrniga erta va faol hamkorlikni yoʻlga qoʻyishga chaqirdi. Meta ochiq kodli modellarni chiqarishni qayta tiklashini va kompaniyaning maʼlumotlar markazlari yaqinidagi jamoalarni qoʻllab-quvvatlash uchun «Kelajak barchaniki» jamgʻarmasiga bir milliard dollar yoʻnaltirilishini eʼlon qildi.
Tarmoqdagi muhokamalar va yondashuvlar ziddiyatiMazkur nashr tarmoqda va ixtisoslashgan nashrlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. 404 Media va Gizmodo nashrlari modellar erkin tarqatilish konsepsiyasi avtonom agentlarni suiisteʼmol qilish xavflariga yetarli javob bermasligini taʼkidlab, bu qadam Meta kompaniyasining ochiq vaznlarni tarqatish boʻyicha biznes modelini himoya qilishga xizmat qilishini qayd etishdi.
Neyron tarmoqlarning vaznlariga ochiq kirish imkoniyati mahalliy darajada ishga tushirish, sozlash va mustaqil mutaxassislar tomonidan audit qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq dastlabki parametrlarning hammaga ochiqligi xavfli funksiyalarni qaytarib olish hamda texnologiya foydalanuvchi qurilmasiga yuklangach uning qoʻllanilishini nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Eʼlon qilingan manifest tarmoqda qatʼiy markazlashtirilgan nazoratga ega yopiq ekotizimlar hamda masʼuliyatni oxirgi foydalanuvchiga yuklaydigan ochiq model oʻrtasidagi toʻgʻridan-toʻgʻri ziddiyatni yaqqol koʻrsatib berdi.
…