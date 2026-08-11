OpenAI bosh direktori oʻrinbosari Brad Lightcap kompaniyani tark etdi
OpenAI kompaniyasining uzoq muddat faoliyat yuritgan rahbarlaridan biri Brad Lightcap lavozimini tark etib, yangi venchur loyihasini boshlashini e'lon qildi. U OpenAI'ga 2018-yilda qo'shilgan, dastlab to'rt yil bosh moliyaviy direktor, 2022-yildan esa bosh operatsion direktor lavozimida ishlagan. Lightcap kompaniyaning missiyasiga ishonchi o'zgarmasligini bildirgan.
Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasining eng uzoq muddat faoliyat yuritgan yuqori martabali rahbarlaridan biri Brad Lightcap oʻz lavozimini tark etib, yangi loyiha boshlashini eʼlon qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya jamoasiga seshanba kuni eʼlon qilingan ichki xabarga koʻra, Brad Lightcap uchun bu qadam «achchiq-shirin» kechganini bildirgan. U oʻzining yangi tashabbust ustida ishlashni boshlashini taʼkidlab, OpenAI missiyasiga boʻlgan ishonchi oʻzgarmasligini qayd etgan.
Kompaniyadagi uzoq yillik faoliyat2018-yilda OpenAI safiga qoʻshilgan Brad Lightcap dastlab toʻrt yil davomida bosh moliyaviy direktor lavozimida ishlagan. Shundan soʻng u 2022-yilda bosh operatsion direktor lavozimiga koʻtarilgan va joriy yil boshigacha shu lavozimda faoliyat yuritgan.
Kompaniyadagi soʻnggi rahbariyat oʻzgarishlari fonida u maxsus loyihalarni boshqarishga oʻtgan edi. OpenAIʼga kelishidan oldin u Y Combinator venchur fondida bosh direktori Sam Altman bilan birga ishlagan tajribaga ham ega.
Oʻzining xayrlashuv xatida Lightcap shunday deb yozgan: «Moliya, yuridik, kadrlar, hamkorlik va boshqa yoʻnalishdagi ilk operatsion hamda biznes jamoalarini shakllantirish sharafiga muyassar boʻldim. Bu yoʻldagi eng quvonchli jihatlardan biri har bir jamoaning yorqin yetakchilar qoʻl ostida ulgʻayganini kuzatish boʻldi».
Kelajakdagi rejalar va kadrlar oʻzgarishiBrad Lightcap oʻz xatida kelgusi rejalari haqida qisqacha toʻxtalib, yangi venchur loyihasi ustida ish boshlayotganini ishora qildi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi oylarda u navbatdagi bosqich va missiya muvaffaqiyatiga nima toʻsqinlik qilishi mumkinligi ustida bosh qotirgan.
Sunʼiy intellekt olamida muhim ahamiyat kasb etuvchi IPO (aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish) jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan OpenAI soʻnggi paytlarda bir qator yuqori darajadagi rahbarlar almashinuvini boshdan kechirmoqda. Jumladan, iyul oyida sunʼiy umumiy intellekt (AGI) rivojlanishiga rahbarlik qilgan Fidji Simo ham oʻz lavozimidan ketishini maʼlum qilgan edi.
Shuningdek, Sora video generatorining sobiq rahbari Bill Pibls va kompaniyaning fan yoʻnalishi vitse-prezidenti Kevin Veyl kabi masʼullar ham yaqinda kompaniyani tark etgan mutaxassislar qatoridan joy oldi.
…