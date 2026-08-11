OpenAI bosh direktori oʻrinbosari Brad Lightcap kompaniyani tark etdi

·43·Texno
OpenAI bosh direktori oʻrinbosari Brad Lightcap kompaniyani tark etdi
Qisqacha

OpenAI kompaniyasining uzoq muddat faoliyat yuritgan rahbarlaridan biri Brad Lightcap lavozimini tark etib, yangi venchur loyihasini boshlashini e'lon qildi. U OpenAI'ga 2018-yilda qo'shilgan, dastlab to'rt yil bosh moliyaviy direktor, 2022-yildan esa bosh operatsion direktor lavozimida ishlagan. Lightcap kompaniyaning missiyasiga ishonchi o'zgarmasligini bildirgan.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasining eng uzoq muddat faoliyat yuritgan yuqori martabali rahbarlaridan biri Brad Lightcap oʻz lavozimini tark etib, yangi loyiha boshlashini eʼlon qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya jamoasiga seshanba kuni eʼlon qilingan ichki xabarga koʻra, Brad Lightcap uchun bu qadam «achchiq-shirin» kechganini bildirgan. U oʻzining yangi tashabbust ustida ishlashni boshlashini taʼkidlab, OpenAI missiyasiga boʻlgan ishonchi oʻzgarmasligini qayd etgan.

Kompaniyadagi uzoq yillik faoliyat

2018-yilda OpenAI safiga qoʻshilgan Brad Lightcap dastlab toʻrt yil davomida bosh moliyaviy direktor lavozimida ishlagan. Shundan soʻng u 2022-yilda bosh operatsion direktor lavozimiga koʻtarilgan va joriy yil boshigacha shu lavozimda faoliyat yuritgan.

Kompaniyadagi soʻnggi rahbariyat oʻzgarishlari fonida u maxsus loyihalarni boshqarishga oʻtgan edi. OpenAIʼga kelishidan oldin u Y Combinator venchur fondida bosh direktori Sam Altman bilan birga ishlagan tajribaga ham ega.

Oʻzining xayrlashuv xatida Lightcap shunday deb yozgan: «Moliya, yuridik, kadrlar, hamkorlik va boshqa yoʻnalishdagi ilk operatsion hamda biznes jamoalarini shakllantirish sharafiga muyassar boʻldim. Bu yoʻldagi eng quvonchli jihatlardan biri har bir jamoaning yorqin yetakchilar qoʻl ostida ulgʻayganini kuzatish boʻldi».

Kelajakdagi rejalar va kadrlar oʻzgarishi

Brad Lightcap oʻz xatida kelgusi rejalari haqida qisqacha toʻxtalib, yangi venchur loyihasi ustida ish boshlayotganini ishora qildi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi oylarda u navbatdagi bosqich va missiya muvaffaqiyatiga nima toʻsqinlik qilishi mumkinligi ustida bosh qotirgan.

Sunʼiy intellekt olamida muhim ahamiyat kasb etuvchi IPO (aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish) jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan OpenAI soʻnggi paytlarda bir qator yuqori darajadagi rahbarlar almashinuvini boshdan kechirmoqda. Jumladan, iyul oyida sunʼiy umumiy intellekt (AGI) rivojlanishiga rahbarlik qilgan Fidji Simo ham oʻz lavozimidan ketishini maʼlum qilgan edi.

Shuningdek, Sora video generatorining sobiq rahbari Bill Pibls va kompaniyaning fan yoʻnalishi vitse-prezidenti Kevin Veyl kabi masʼullar ham yaqinda kompaniyani tark etgan mutaxassislar qatoridan joy oldi.

OpenAIBrad LightcapSunʼiy intellektTexnologiyaYangi loyiha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi