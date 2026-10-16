Pul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldi

·56·Salomatlik
Pul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pul haqida haddan tashqari ko'p o'ylash surunkali ruhiy zo'riqishni keltirib chiqarib, asab tizimining sinishi, immunitetning pasayishi, yurak-qon tomir xavfining oshishi, uyqu va xotiraning yomonlashuviga olib keladi.
  • Ko'pchilik bu xavfni o'z vaqtida anglamaydi va ichki bezovtalikni kundalik hayotning bir qismi deb hisoblaydi.
  • Moliyaviy maqsadlar muhim bo'lsa-da, sog'liq yo'qotilsa, topilgan mablag'ning hech biri uni qaytara olmasligini unutmaslik lozim.

Zamonaviy dunyoda moddiy barqarorlik haqida qayg‘urish tabiiy holatga aylangan, biroq bu fikrlar surunkali xavotirga aylansa, inson organizmi uchun halokatli zarbaga aylanishi mumkin.

Psixolog va tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, pulni qayerdan topish, xarajatlarni qanday taqsimlash va keyin nima qilish kerakligi haqida to‘xtovsiz bosh qotirish surunkali ruhiy zo‘riqish (stress) keltirib chiqaradi hamda og‘ir asab kasalliklariga poydevor yaratadi.

Surunkali moliyaviy stress organizmni qanday yemiradi?

Moddiy yetishmovchilik yoki boylikni saqlab qolish borasidagi doimiy tashvish inson salomatligining barcha asosiy tizimlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri salbiy ta’sir ko‘rsatadi:

  • Asab tizimining sinishi: Uzluksiz xavotir miyani to‘xtovsiz «himoya» holatida ushlab turadi, natijada asab tolalari va neyron aloqalari zo‘riqib, surunkali depressiya va nevrozga olib keladi;

  • Immunitetning keskin pasayishi: Stress gormoni — kortizolning muttasil yuqori bo‘lishi tabiiy immun himoyasini zaiflashtiradi, oqibatda tana har qanday yuqumli va yallig‘lanish kasalliklariga qarshi kurasha olmay qoladi;

  • Yurak-qon tomir xavfi: Yurak urishining tezlashishi va tomirlarning qisqarishi qon bosimini oshirib, infarkt va insult xavfini bir necha baravarga kuchaytiradi;

  • Uyqu va xotira yomonlashuvi: Tungi vaqtda pul haqidagi tashvishlar uyqu sifatini buzadi, chuqur uyqu fazasi yo‘qoladi, bu esa kunduzgi xotira pasayishi, diqqat tarqoqligi va doimiy kayfiyatsizlikni keltirib chiqaradi.

Yashirin charchoq: Ko‘pchilik tanasi holdan toyganini sezmay qoladi

Mutaxassislarning alohida xavotiriga sabab bo‘layotgan jihat — odamlarning ushbu xavfni o‘z vaqtida anglamasdan yashashidir:

  • Odatiy holga aylangan bezovtalik: Minglab insonlar ichki qaltiroq, xavotir va ruhiy bosimni oddiy kundalik hayot tarzi deb hisoblab, tanalari qanchalik jiddiy holdan toyganini payqamaydi;

  • Muvozanat zarurligi: Moliyaviy maqsadlar muhim, ammo sog‘liq yo‘qotilsa, topilgan mablag‘ning hech biri uni qaytara olmasligini unutmaslik lozim.

Shifokorlar moliyaviy muammolarni hal qilish barobarida miyani ortiqcha fikrlardan dam oldirish, sport, sayr va xotirjam uyquga alohida vaqt ajratishni tavsiya etadi.

moliyaviy stressimmunitetkortizolmoliyaviy barqarorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandiDoimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandiBugun 11:03Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11 sentabr 02:59Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30 iyul 20:29Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?28 sentabr 06:42Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindiOg‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi3 oktabr 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi