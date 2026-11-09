Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish tanaga qanday zarba berishi ma’lum qilindi

·73·Salomatlik
Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish tanaga qanday zarba berishi ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tibbiyot mutaxassislari havo harorati +1°C va undan pastga tushganda bosh kiyim kiyishni qat'iy tavsiya qiladi.
  • Sovuq havo soch follikulalaridagi qon aylanishini sekinlashtirib, ularni ozuqa moddalaridan mahrum qiladi va soch tolalarini mo'rtlashtiradi.
  • Bosh kiyimsiz yurish nafaqat soch salomatligiga, balki quloq va asab tolalarining shamollashiga hamda umumiy gipotermiyaga olib kelishi mumkin.

Havo harorati pasayishi bilan ko‘cha-ko‘yda bosh kiyimsiz yuradigan insonlarni ko‘p uchratamiz. Ayniqsa, erkaklar orasida urf bo‘lgan bu odat haqida «sovuqda yursang, kal bo‘lib qolasan» degan qarashlar keng tarqalgan.

Xo‘sh, bu gaplar qanchalik asosli? Tibbiyot mutaxassislari va dermatologlar +1°C va undan past haroratning bosh terisi, soch ildizlari hamda umumiy salomatlikka ta’siri bo‘yicha ilmiy xulosalarini ochiqladi.

Ilmiy haqiqat: Past harorat sochga qanday ta’sir qiladi?

Dermatologlarning ta’kidlashicha, sovuqning o‘zi to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘liq kallikka (alopetsiyaga) olib kelmaydi, biroq soch follikulalari faoliyatini sezilarli darajada zaiflashtiradi:

  • Qon aylanishining sekinlashishi: Harorat +1°C va undan past bo‘lganda, bosh terisidagi mikro-tomirlar keskin torayadi (spazm). Natijada soch follikulalariga kerakli ozuqa moddalari va kislorod yetib borishi vaqtincha bo‘g‘iladi;

  • Quruqlik va mo‘rtlik: Qishgi sovuq va quruq havo soch tolalarini tabiiy namlikdan mahrum qiladi. Oqibatda sochlar o‘z egiluvchanligini yo‘qotib, sinuvchan, xira va jonsiz bo‘lib qoladi;

  • Asosiy sabablar boshqa: Tibbiyotda kallikning bosh omili sovuq emas, balki genetik moyillik (irsiyat), androgen gormonlar muvozanatining buzilishi, surunkali stress hamda muhim vitamin-minerallar tanqisligidir.

Kallikdan ham xavfliroq: Sovuq boshga yana qanday zarba beradi?

Bosh kiyim kiymaslik faqatgina soch ko‘rinishini buzish bilan cheklanmaydi. Butun organizm uchun yanada jiddiyroq oqibatlar kelib chiqishi mumkin:

  • Quloq va asab tolalari shamollashi: Bosh qismi sovuqqa juda sezgir bo‘lib, himoyalanmagan quloqlar o‘tkir otit (quloq yallig‘lanishi) va asab tolalarining sovuq urishiga uchraydi. Bu esa doimiy, qattiq bosh og‘riqlariga sabab bo‘ladi;

  • Tananing keskin sovqotishi: Inson tanasidagi issiqlikning katta qismi aynan bosh orqali chiqib ketadi. Qalpoqsiz yurish butun tananing umumiy sovqotishiga (gipotermiya) va immun tizimining keskin zaiflashishiga olib keladi.

Mutaxassis tavsiyasi: Qachondan boshlab bosh kiyim kiyish shart?

Shifokor-dermatologlar harorat ko‘rsatkichi +1°C ga tushganda va undan past bo‘lgan kunlarda ko‘chaga albatta bosh kiyim bilan chiqishni tavsiya etadi.

Sochlaringizning tabiiy qalinligini, ildizlarining oziqlanishini saqlab qolish va qish mavsumida immunitetni tushirib yubormaslik uchun issiq, ammo teri nafas olishiga xalaqit bermaydigan tabiiy matoli bosh kiyimlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

soch salomatligidermatologiyagipotermiyaalopetsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sababSoch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sabab28 oktabr 22:22Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?6 noyabr 12:21Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?20 oktabr 16:16Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladiErta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladiKecha 23:34Bolalar salomatligiga sezdirmay zarar yetkazadigan 5 turdagi mahsulotBolalar salomatligiga sezdirmay zarar yetkazadigan 5 turdagi mahsulotKecha 20:03Bodomsimon bezlar nima uchun kerak? Tomoqdagi kichik a’zoning katta vazifalariBodomsimon bezlar nima uchun kerak? Tomoqdagi kichik a’zoning katta vazifalariKecha 19:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi