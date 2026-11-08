Kuniga 2 dona tuxum oqi: Ortiqcha vazndan xalos bo‘lishning eng oddiy va xavfsiz siri

·29·Salomatlik
Kuniga 2 dona tuxum oqi: Ortiqcha vazndan xalos bo‘lishning eng oddiy va xavfsiz siri

Ortiqcha vazndan xalos bo‘lishni maqsad qilganlar orasida 2 dona tuxum oqini kundalik taomnoma kiritish eng samarali va xavfsiz usullardan biri sanaladi.

Tuxum oqi deyarli sof oqsil manbai bo‘lib, uning tarkibida yog‘lar va uglevodlar deyarli yo‘q. Bu esa organizmni zarur quvvat bilan ta’minlab, mushak to‘qimalarini saqlagan holda ortiqcha yog‘ qatlamlarini parchalashga xizmat qiladi.

Nima uchun aynan tuxum oqi? 3 ta asosiy sabab

Parhezshunoslar ozish jarayonida ushbu mahsulotga ustuvorlik berishi bejiz emas:

  • Minimal kaloriya: 2 dona o‘rtacha hajmdagi tuxum oqi bor-yo‘g‘i 30–35 kkal energiya beradi, bu esa kunlik kaloriya chegarasidan chiqib ketmaslikni kafolatlaydi;

  • Yuqori sifatli toza oqsil: Tarkibidagi 7–8 gramm sof va tez hazm bo‘luvchi oqsil ozish paytida mushaklar erib ketmasligi uchun tabiiy qurilish materiali bo‘lib xizmat qiladi;

  • Uzoq muddatli to‘qlik hissi: Oqsil hazm bo‘lish jarayonida organizmdan ko‘proq vaqt va energiya talab etadi. Natijada qondagi shakar miqdori barqaror saqlanib, kuchli ochlik xurujlari keskin kamayadi.

Tuxum oqini qachon va qanday iste’mol qilgan ma’qul?

Kutilgan natijaga erishish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq:

  1. Servitamin nonushta omleti: Faqat tuxum oqining o‘zini iste’mol qilish tez me’daga tegishi mumkin. Shu sababli 2 dona tuxum oqini ozgina zaytun moyida ismaloq, pomidor yoki shirin bulg‘or qalampiri bilan qo‘shib omlet ko‘rinishida tayyorlang. Yoniga 1 bo‘lak qora kepakli non qo‘shish kun bo‘yi barqaror quvvat beradi;

  2. Kechki payt yengil tamaddi: Agar uxlashdan 2–3 soat oldin kuchli ochlik bezovta qilsa, 2 dona qaynatilgan tuxum oqi eng mukammal yechimdir. U oshqozonni zo‘riqtirmaydi, sifatli uyquni ta’minlaydi va ortiqcha vaznga aylanmaydi;

  3. Sarig‘ini batamom chiqarib tashlamang: Sog‘lig‘ingizda, xususan xolesterin darajasida cheklovlar bo‘lmasa, kuniga 1 dona butun tuxumni (sarig‘i bilan) yeyish maqsadga muvofiq. Tuxum sarig‘i tarkibida sog‘lom yog‘lar hamda zarur D va B guruhi vitaminlari mujassam. Masalan, taomni «1 ta butun tuxum + 1 ta tuxum oqi» formulasida tayyorlash eng optimal balansdir.

Ozishning oltin qoidasi

Ozishning bosh omili — sarflanayotgan energiya miqdori qabul qilinayotgan kaloriyadan ko‘proq bo‘lishi (kaloriya defitsiti) hisoblanadi. Tuxum oqi bu balansni qiynalmasdan va och qolmasdan ushlab turishga yordam beradi. Biroq buning yoniga kunlik yetarli miqdorda suv ichish, yangi sabzavotlar va me’yoriy jismoniy faollikni ham qo‘shish lozim.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?29 oktabr 10:01Dunyo bo‘ylab tarqalayotgan yangi koronavirus qanday namoyon bo‘lmoqda?Dunyo bo‘ylab tarqalayotgan yangi koronavirus qanday namoyon bo‘lmoqda?Bugun 11:51Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiMiyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiBugun 00:36Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?Bugun 00:24Bryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulotBryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulotBugun 00:09Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiQaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun 00:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?