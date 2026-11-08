Kuniga 2 dona tuxum oqi: Ortiqcha vazndan xalos bo‘lishning eng oddiy va xavfsiz siri
Ortiqcha vazndan xalos bo‘lishni maqsad qilganlar orasida 2 dona tuxum oqini kundalik taomnoma kiritish eng samarali va xavfsiz usullardan biri sanaladi.
Tuxum oqi deyarli sof oqsil manbai bo‘lib, uning tarkibida yog‘lar va uglevodlar deyarli yo‘q. Bu esa organizmni zarur quvvat bilan ta’minlab, mushak to‘qimalarini saqlagan holda ortiqcha yog‘ qatlamlarini parchalashga xizmat qiladi.
Nima uchun aynan tuxum oqi? 3 ta asosiy sabab
Parhezshunoslar ozish jarayonida ushbu mahsulotga ustuvorlik berishi bejiz emas:
Minimal kaloriya: 2 dona o‘rtacha hajmdagi tuxum oqi bor-yo‘g‘i 30–35 kkal energiya beradi, bu esa kunlik kaloriya chegarasidan chiqib ketmaslikni kafolatlaydi;
Yuqori sifatli toza oqsil: Tarkibidagi 7–8 gramm sof va tez hazm bo‘luvchi oqsil ozish paytida mushaklar erib ketmasligi uchun tabiiy qurilish materiali bo‘lib xizmat qiladi;
Uzoq muddatli to‘qlik hissi: Oqsil hazm bo‘lish jarayonida organizmdan ko‘proq vaqt va energiya talab etadi. Natijada qondagi shakar miqdori barqaror saqlanib, kuchli ochlik xurujlari keskin kamayadi.
Tuxum oqini qachon va qanday iste’mol qilgan ma’qul?
Kutilgan natijaga erishish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq:
Servitamin nonushta omleti: Faqat tuxum oqining o‘zini iste’mol qilish tez me’daga tegishi mumkin. Shu sababli 2 dona tuxum oqini ozgina zaytun moyida ismaloq, pomidor yoki shirin bulg‘or qalampiri bilan qo‘shib omlet ko‘rinishida tayyorlang. Yoniga 1 bo‘lak qora kepakli non qo‘shish kun bo‘yi barqaror quvvat beradi;
Kechki payt yengil tamaddi: Agar uxlashdan 2–3 soat oldin kuchli ochlik bezovta qilsa, 2 dona qaynatilgan tuxum oqi eng mukammal yechimdir. U oshqozonni zo‘riqtirmaydi, sifatli uyquni ta’minlaydi va ortiqcha vaznga aylanmaydi;
Sarig‘ini batamom chiqarib tashlamang: Sog‘lig‘ingizda, xususan xolesterin darajasida cheklovlar bo‘lmasa, kuniga 1 dona butun tuxumni (sarig‘i bilan) yeyish maqsadga muvofiq. Tuxum sarig‘i tarkibida sog‘lom yog‘lar hamda zarur D va B guruhi vitaminlari mujassam. Masalan, taomni «1 ta butun tuxum + 1 ta tuxum oqi» formulasida tayyorlash eng optimal balansdir.
Ozishning oltin qoidasi
Ozishning bosh omili — sarflanayotgan energiya miqdori qabul qilinayotgan kaloriyadan ko‘proq bo‘lishi (kaloriya defitsiti) hisoblanadi. Tuxum oqi bu balansni qiynalmasdan va och qolmasdan ushlab turishga yordam beradi. Biroq buning yoniga kunlik yetarli miqdorda suv ichish, yangi sabzavotlar va me’yoriy jismoniy faollikni ham qo‘shish lozim.
Izohlar 0
…