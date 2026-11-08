Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uyquga ketishdagi qiyinchiliklarning asosiy sabablaridan biri oyoqlarning sovuq bo‘lishi bo‘lib, uxlashdan oldin paypoq kiyish bu muammoni bartaraf etishga yordam beradi.
- Oyoqlarning isishi qon tomirlarining kengayishiga va tana haroratining pasayishiga olib kelib, miyaga uyqu vaqti kelganligi haqida signal yuboradi.
- Ushbu usul samara berishi uchun toza, tabiiy matodan tayyorlangan va oyoqni siqmaydigan paypoqlardan foydalanish tavsiya etiladi.
Ko‘pchilik kechalari to‘shakda uzoq vaqt u yoqdan-bu yoqqa ag‘darilib, ko‘zi ilinmasligidan shikoyat qiladi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, uyqusizlikning eng keng tarqalgan, ammo kamdan-kam e’tibor qaratiladigan sabablaridan biri — oyoqlarning sovuq bo‘lishidir.
Tibbiy izlanishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, uxlashdan oldin paypoq kiyish organizmda tabiiy biologik mexanizmlarni ishga tushirib, insonning tez va chuqur uyquga ketishiga yordam beradi.
Biologik sir: Tomirlar kengayishi va tana harorati
Oyoqlarni issiq tutish organizmning markaziy asab tizimiga bevosita signal yuboradi:
Qon tomirlari kengayadi: Oyoqlar isiganda tomirlar kengayadi (vazodilatatsiya jarayoni), bu esa tanadagi ichki qon aylanishini yaxshilaydi;
Issiqlikning tashqariga chiqishi: Qon tomirlari orqali tana markazidagi ortiqcha issiqlik chetki a’zolarga (oyoq-qo‘llarga) tarqalib, tashqariga ajralib chiqa boshlaydi;
Tananing tabiiy sovishi: Inson tezroq uyquga ketishi uchun tananing ichki asosiy harorati biroz pasayishi kerak. Oyoqlarning isishi aynan shu sovish jarayonini tezlashtiradi va miyaga «uyqu vaqti keldi» degan signalni beradi.
Paypoqni to‘g‘ri tanlash bo‘yicha muhim tavsiyalar
Bu usul haqiqatdan ham foyda berishi uchun quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilish muhim:
Faqat toza va tabiiy mato: To‘shakka yotishdan oldin kunduzi kiyilgan emas, balki alohida toza, yumshoq va nafas oladigan (paxta yoki bambuk) paypoq kiyish lozim;
Siqmaydigan rezinka: Paypoqning rezinkasi oyoqni siqib qo‘ymasligi shart, aks holda qon aylanishi yomonlashib, teskari natija berishi mumkin;
Qizib ketishga yo‘l qo‘ymang: Juda qalin yoki sintetik paypoqlar oyoqning me’yordan ortiq qizib ketishi va terlashiga sabab bo‘ladi, bu esa uyqu sifatini buzadi.
Ba’zida sifatli va tiniqib uxlash uchun qimmatbaho dori-darmonlar yoki sedativ vositalar emas, bir juft qulay paypoqning o‘zi eng yaxshi tabiiy yechimga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…