Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildi

·56·Salomatlik
Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uyquga ketishdagi qiyinchiliklarning asosiy sabablaridan biri oyoqlarning sovuq bo‘lishi bo‘lib, uxlashdan oldin paypoq kiyish bu muammoni bartaraf etishga yordam beradi.
  • Oyoqlarning isishi qon tomirlarining kengayishiga va tana haroratining pasayishiga olib kelib, miyaga uyqu vaqti kelganligi haqida signal yuboradi.
  • Ushbu usul samara berishi uchun toza, tabiiy matodan tayyorlangan va oyoqni siqmaydigan paypoqlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Ko‘pchilik kechalari to‘shakda uzoq vaqt u yoqdan-bu yoqqa ag‘darilib, ko‘zi ilinmasligidan shikoyat qiladi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, uyqusizlikning eng keng tarqalgan, ammo kamdan-kam e’tibor qaratiladigan sabablaridan biri — oyoqlarning sovuq bo‘lishidir.

Tibbiy izlanishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, uxlashdan oldin paypoq kiyish organizmda tabiiy biologik mexanizmlarni ishga tushirib, insonning tez va chuqur uyquga ketishiga yordam beradi.

Biologik sir: Tomirlar kengayishi va tana harorati

Oyoqlarni issiq tutish organizmning markaziy asab tizimiga bevosita signal yuboradi:

  • Qon tomirlari kengayadi: Oyoqlar isiganda tomirlar kengayadi (vazodilatatsiya jarayoni), bu esa tanadagi ichki qon aylanishini yaxshilaydi;

  • Issiqlikning tashqariga chiqishi: Qon tomirlari orqali tana markazidagi ortiqcha issiqlik chetki a’zolarga (oyoq-qo‘llarga) tarqalib, tashqariga ajralib chiqa boshlaydi;

  • Tananing tabiiy sovishi: Inson tezroq uyquga ketishi uchun tananing ichki asosiy harorati biroz pasayishi kerak. Oyoqlarning isishi aynan shu sovish jarayonini tezlashtiradi va miyaga «uyqu vaqti keldi» degan signalni beradi.

Paypoqni to‘g‘ri tanlash bo‘yicha muhim tavsiyalar

Bu usul haqiqatdan ham foyda berishi uchun quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilish muhim:

  • Faqat toza va tabiiy mato: To‘shakka yotishdan oldin kunduzi kiyilgan emas, balki alohida toza, yumshoq va nafas oladigan (paxta yoki bambuk) paypoq kiyish lozim;

  • Siqmaydigan rezinka: Paypoqning rezinkasi oyoqni siqib qo‘ymasligi shart, aks holda qon aylanishi yomonlashib, teskari natija berishi mumkin;

  • Qizib ketishga yo‘l qo‘ymang: Juda qalin yoki sintetik paypoqlar oyoqning me’yordan ortiq qizib ketishi va terlashiga sabab bo‘ladi, bu esa uyqu sifatini buzadi.

Ba’zida sifatli va tiniqib uxlash uchun qimmatbaho dori-darmonlar yoki sedativ vositalar emas, bir juft qulay paypoqning o‘zi eng yaxshi tabiiy yechimga aylanishi mumkin.

uyqusizliksog‘lom turmush tarziuyqu gigiyenasivazodilatatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari28 oktabr 14:18Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi4 noyabr 18:09Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?6 noyabr 12:21Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?1 noyabr 20:31Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiQaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun 00:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?