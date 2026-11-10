Ko‘z ostidagi mayda oq donachalar nima sababdan paydo bo‘ladi? Ulardan qanday qutulish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ko‘z ostida paydo bo‘ladigan oqish va qattiq donachalar miliya deb atalib, ular teri ostida keratin to‘planishi natijasida hosil bo‘ladigan mayda kistalardir.
- Bu holat quyosh nuri ta’siri, teri jarohatlari, ayrim kosmetik vositalar yoki steroidli kremlar sababli yuzaga kelishi mumkin.
- Miliyalar xavfli emas va ko‘pincha o‘z-o‘zidan yo‘qoladi, biroq ularni uy sharoitida siqish infeksiya va chandiq qolishiga olib kelishi mumkin.
Ko‘z ostida paydo bo‘ladigan mayda, oqish va qattiq donachalar ko‘pchilikni bezovta qiladi. Ayrimlar ularni husnbuzar deb o‘ylab, siqib tashlashga urinadi. Aslida esa bu donachalar ko‘pincha miliya deb ataladigan, teri ostida keratin to‘planishi natijasida hosil bo‘ladigan mayda kistalardir.
Miliyalar odatda 1–2 millimetr kattalikda, oq yoki sarg‘ish rangda bo‘ladi. Ular ko‘proq ko‘z qovoqlari, ko‘z osti, yonoq va peshona atrofida uchraydi. Muhimi, miliya husnbuzar emas, yallig‘lanish bilan bog‘liq bo‘lmagan va odatda og‘riq keltirmaydigan holat hisoblanadi.
Nega paydo bo‘ladi?
Teri doimiy ravishda yangilanib turadi: eski hujayralar ajralib, o‘rniga yangilari hosil bo‘ladi. Ba’zan o‘lgan teri hujayralari teri ostida qolib ketadi. Ulardagi keratin oqsili to‘planib, mayda oq kistachalarni hosil qiladi.
Miliya paydo bo‘lishiga quyidagi omillar sabab bo‘lishi mumkin:
quyosh nuri ta’sirida terining shikastlanishi;
kuyish, toshma yoki boshqa teri jarohatlaridan keyingi tiklanish jarayoni;
ayrim yog‘li va quyuq kosmetik vositalardan foydalanish;
steroidli kremlarni uzoq vaqt qo‘llash.
Biroq miliya har doim ham noto‘g‘ri parvarish yoki gigiyena yetishmasligidan kelib chiqmaydi. U sog‘lom terida ham paydo bo‘lishi mumkin.
Ulardan qanday qutulish mumkin?
Miliyalar odatda xavfli emas va ayrim hollarda o‘z-o‘zidan yo‘qoladi. Ammo kattalarda ular uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Bunday holatda dermatolog maxsus steril asboblar yordamida ularni olib tashlashi yoki terining holatiga qarab boshqa muolajalarni tavsiya qilishi mumkin.
Eng muhimi, oq donachalarni uy sharoitida igna bilan teshib, siqishga urinmang. Ayniqsa, ko‘z atrofi terisi juda nozik bo‘lgani uchun bunday harakat infeksiya, yallig‘lanish va chandiq paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.
Qachon shifokorga murojaat qilish kerak?
Agar donachalar ko‘payib borayotgan, qizarayotgan, og‘riq yoki qichishish keltirib chiqarayotgan bo‘lsa, dermatolog ko‘rigidan o‘tish lozim. Chunki ko‘z ostidagi har qanday oq donacha ham miliya bo‘lavermaydi.
Shunday ekan, ulardan qutulishning eng to‘g‘ri yo‘li — avval sababini aniqlash va teriga zarar yetkazmaydigan usulni tanlashdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…