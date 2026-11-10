Ko‘z ostidagi mayda oq donachalar nima sababdan paydo bo‘ladi? Ulardan qanday qutulish mumkin?

1 daqiqa o'qish42
Ko‘z ostidagi mayda oq donachalar nima sababdan paydo bo‘ladi? Ulardan qanday qutulish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ko‘z ostida paydo bo‘ladigan oqish va qattiq donachalar miliya deb atalib, ular teri ostida keratin to‘planishi natijasida hosil bo‘ladigan mayda kistalardir.
  • Bu holat quyosh nuri ta’siri, teri jarohatlari, ayrim kosmetik vositalar yoki steroidli kremlar sababli yuzaga kelishi mumkin.
  • Miliyalar xavfli emas va ko‘pincha o‘z-o‘zidan yo‘qoladi, biroq ularni uy sharoitida siqish infeksiya va chandiq qolishiga olib kelishi mumkin.

Ko‘z ostida paydo bo‘ladigan mayda, oqish va qattiq donachalar ko‘pchilikni bezovta qiladi. Ayrimlar ularni husnbuzar deb o‘ylab, siqib tashlashga urinadi. Aslida esa bu donachalar ko‘pincha miliya deb ataladigan, teri ostida keratin to‘planishi natijasida hosil bo‘ladigan mayda kistalardir.

Miliyalar odatda 1–2 millimetr kattalikda, oq yoki sarg‘ish rangda bo‘ladi. Ular ko‘proq ko‘z qovoqlari, ko‘z osti, yonoq va peshona atrofida uchraydi. Muhimi, miliya husnbuzar emas, yallig‘lanish bilan bog‘liq bo‘lmagan va odatda og‘riq keltirmaydigan holat hisoblanadi.

Nega paydo bo‘ladi?

Teri doimiy ravishda yangilanib turadi: eski hujayralar ajralib, o‘rniga yangilari hosil bo‘ladi. Ba’zan o‘lgan teri hujayralari teri ostida qolib ketadi. Ulardagi keratin oqsili to‘planib, mayda oq kistachalarni hosil qiladi.

Miliya paydo bo‘lishiga quyidagi omillar sabab bo‘lishi mumkin:

  • quyosh nuri ta’sirida terining shikastlanishi;

  • kuyish, toshma yoki boshqa teri jarohatlaridan keyingi tiklanish jarayoni;

  • ayrim yog‘li va quyuq kosmetik vositalardan foydalanish;

  • steroidli kremlarni uzoq vaqt qo‘llash.

Biroq miliya har doim ham noto‘g‘ri parvarish yoki gigiyena yetishmasligidan kelib chiqmaydi. U sog‘lom terida ham paydo bo‘lishi mumkin.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqning burun qismidagi mayda oq milia toshmalari.

Ulardan qanday qutulish mumkin?

Miliyalar odatda xavfli emas va ayrim hollarda o‘z-o‘zidan yo‘qoladi. Ammo kattalarda ular uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Bunday holatda dermatolog maxsus steril asboblar yordamida ularni olib tashlashi yoki terining holatiga qarab boshqa muolajalarni tavsiya qilishi mumkin.

Eng muhimi, oq donachalarni uy sharoitida igna bilan teshib, siqishga urinmang. Ayniqsa, ko‘z atrofi terisi juda nozik bo‘lgani uchun bunday harakat infeksiya, yallig‘lanish va chandiq paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Qachon shifokorga murojaat qilish kerak?

Agar donachalar ko‘payib borayotgan, qizarayotgan, og‘riq yoki qichishish keltirib chiqarayotgan bo‘lsa, dermatolog ko‘rigidan o‘tish lozim. Chunki ko‘z ostidagi har qanday oq donacha ham miliya bo‘lavermaydi.

Shunday ekan, ulardan qutulishning eng to‘g‘ri yo‘li — avval sababini aniqlash va teriga zarar yetkazmaydigan usulni tanlashdir.

Ko‘z ostidagi terida ko‘plab mayda, oq rangli milium donachalari yaqqol ko‘rinib turibdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari