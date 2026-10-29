Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir

·35·Salomatlik
Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yolg'on gapirish nafaqat axloqiy muammo, balki insonning jismoniy sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazuvchi xavfli omildir.
  • Nosamimiylik tufayli organizmda kortizol gormoni oshadi, immunitet zaiflashadi va surunkali stress holati yuzaga keladi.
  • Doimiy zo'riqish tashqi ko'rinishning yomonlashishiga, erta ajin tushishiga hamda ortiqcha vazn to'plashga olib keladi.

Ko‘pchilik yolg‘on gapirishni faqat axloqiy yoki ma’naviy kamchilik sifatida qabul qiladi. Biroq tibbiy tadqiqotlar va psixologlarning xulosalariga ko‘ra, nosamimiylik insonning jismoniy sog‘lig‘iga ham jiddiy putur yetkazuvchi xavfli omillardan biridir.

Yolg‘onning ko‘lami qanchalik katta bo‘lsa, uni miyada ushlab turish va to‘qib chiqarilgan voqealarni nazorat qilish uchun organizm shuncha ko‘p ruhiy va jismoniy energiya sarflaydi. Natijada tana doimiy zo‘riqish holatida qoladi va tizimli ravishda zaiflasha boshlaydi.

Yolg‘on organizmga qanday zarar yetkazadi? 3 ta asosiy sabab

Nosamimiy hayot tarzi organizmda quyidagi salbiy o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi:

  • Stress gormoni (kortizol) darajasi keskin oshadi: Har gal yolg‘on gapirilganda va uning fosh bo‘lish xavfi tug‘ilganda miya xavf signalini beradi. Buning oqibatida qonda kortizol va adrenalin miqdori oshib, qon bosimi ko‘tariladi hamda yurak urishi tezlashadi;

  • Immunitet zaiflashadi va kasallanish xavfi ortadi: Doimiy surunkali stress holati immun tizimining tabiiy himoya mexanizmlarini ishdan chiqaradi. Natijada inson turli virusli, yuqumli va yurak-qon tomir xastaliklariga tez chalinuvchan bo‘lib qoladi;

  • Tashqi ko‘rinish tez yomonlashadi: Zo‘riqish, uyqusizlik va toksik asabiy holat yuz terisining oqarib-bo‘zarishiga, erta ajin tushishiga, ko‘z osti shishlariga hamda sochlarning siyraklashishiga olib keladi.

Surunkali charchoq, ortiqcha vazn va qomatning buzilishi

Yolg‘on gapirish mexanizmi faqat asab bilan cheklanmay, kundalik odatlarga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi:

  • Energiyaning tugashi: Haqiqatni yashirish uchun miya ikki karra ko‘proq ishlaydi. To‘qima detallarni unutib qo‘ymaslik va doimiy himoyalanish insonni surunkali charchoqqa va emotsional tushkunlikka yetaklaydi;

  • Ko‘p ovqatlanish (kompulsiv ochlik): Yuqori kortizol darajasi miyani ortiqcha kaloriya, xususan, shirinliklar va yog‘li taomlar talab qilishga majburlaydi. Stressni «yeyish» odati tez orada vazn ortishi va qomatning keskin buzilishiga sabab bo‘ladi.

Ruhiy va jismoniy yengillikni, mustahkam sog‘liq hamda go‘zal ko‘rinishni saqlab qolishning eng tabiiy yo‘li — haqiqatni aytish va samimiy hayot kechirishni odat qilishdir.

psixologiyakortizolstresssog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandiDoimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi16 oktabr 11:03Pul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiPul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldi16 oktabr 10:04Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11 sentabr 02:59Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Bugun 14:45Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Bugun 09:43Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatKecha 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi