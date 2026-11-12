4 oylik kuzatuv va to‘liq sog‘ayish: «Neoonkovak» vaksinasi sinovdan qanday o‘tdi?

2 daqiqa o'qish60
4 oylik kuzatuv va to‘liq sog‘ayish: «Neoonkovak» vaksinasi sinovdan qanday o‘tdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyada ishlab chiqarilgan «Neoonkovak» shaxsiylashtirilgan onkovaksina kursidan o‘tgan birinchi bemorda metastazlar to‘liq yo‘qoldi.
  • N. F. Gamaleya nomidagi markaz rahbari Aleksandr Ginsburgning ta’kidlashicha, davolash yakunlanganidan buyon o‘tgan to‘rt oy davomida bemorda yangi o‘smalar aniqlanmagan.
  • Hozirda melanoma tashxisi bilan davolangan ushbu bemor uch yil davomida shifokorlar nazoratida bo‘ladi.

Tibbiyot sohasidagi yangi yutuqlar odamzodning eng og‘ir xastaliklariga qarshi kurashish imkoniyatlarini keskin kengaytirmoqda. Xususan, Rossiyada ishlab chiqarilgan yangi shaxsiylashtirilgan «Neoonkovak» onkovaksinasi kursidan o‘tgan birinchi bemor terapiyani muvaffaqiyatli yakunladi. Ma’lum qilinishicha, unda ilgari hosil bo‘lgan metastazlar to‘liq yo‘q bo‘lib ketgan.

Aleksandr Ginsburg bayonoti va davolash natijalari

Mazkur muhim yangilik haqida N. F. Gamaleya nomidagi Milliy epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy-tadqiqot markazi rahbari, akademik RAN Aleksandr Ginsburg «Gazeta.Ru» nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, davolash kursi tugaganidan buyon roppa-rosa to‘rt oy o‘tgan va shifokorlar bemorda hech qanday yangi xavfli o‘smalarni aniqlamayapti.

Hozirda melanoma tashxisi bilan davolangan bu erkak shifokorlarning qat’iy nazorati ostida bo‘lib, inspeksiya jarayoni uch yil davom etadi. Bemorga har oy boshidan oyog‘igacha to‘liq tekshiruvdan o‘tish tavsiya etilgan bo‘lib, bu jarayon o‘ta yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografi orqali amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, limfa tugunlarining holatiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Biroq akademik Ginsburg davolashning uzoq muddatli samaradorligi bo‘yicha qat’iy xulosa chiqarishga hali erta ekanini, kuzatuvlar davom etayotganini ta’kidladi.

Muhim ko‘rsatkichlar va parametrlar

Tafsilotlar

Yaratilgan preparat

«Neoonkovak» personalizirovan onkovaksinasi (mRNK texnologiyasi asosida)

Ilmiy muassasa

N. F. Gamaleya nomidagi markaz (akademik Aleksandr Ginsburg)

Birinchi bemor natijasi

Metastazlar to‘liq yo‘qolgan, yangi o‘smalar aniqlanmagan (4 oylik kuzatuv)

Kelgusi rejalar

Yil oxirigacha yana 20 nafar bemorni davolashga jalb etish

«Preparat mRNK texnologiyasi asosida yaratilgan bo‘lib, har bir bemorning o‘smasiga xos noyob genetik profil asosida qat’iy individual tarzda tayyorlanadi. Vaksinaning asosiy vazifasi — bemorning o‘z immunitetiga xavfli hujayralar va metastazlarni mustaqil tanib, yo‘q qilishni o‘rgatishdir».

Keljakdagi rejalar va keng ko‘lamli sinovlar

Mazkur muvaffaqiyatli qadamdan so‘ng yangi metodika yordamida davolanishni yana besh nafar bemor boshlagani ma’lum qilindi. Shu yilning oxiriga qadar esa jami 20 nafar bemorni ushbu davolash jarayoniga jalb etish rejalashtirilgan.

Mutaxassislarning fikricha, kelgusi uch-olti yil ichida immunoonkoterapiya sohasidagi erishilgan so‘nggi yutuqlar tufayli bir nechta xavfli o‘sma turlarini davolashning o‘ta samarali usullari tibbiyot amaliyotiga keng joriy etilishi mumkin.

Sizningcha, zamonaviy mRNK texnologiyalari va shaxsiylashtirilgan onkovaksinalar tibbiyotda saraton kasalligini butunlay yengib o‘tishga imkon beradigan asr kashfiyotiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari