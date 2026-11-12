4 oylik kuzatuv va to‘liq sog‘ayish: «Neoonkovak» vaksinasi sinovdan qanday o‘tdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyada ishlab chiqarilgan «Neoonkovak» shaxsiylashtirilgan onkovaksina kursidan o‘tgan birinchi bemorda metastazlar to‘liq yo‘qoldi.
- N. F. Gamaleya nomidagi markaz rahbari Aleksandr Ginsburgning ta’kidlashicha, davolash yakunlanganidan buyon o‘tgan to‘rt oy davomida bemorda yangi o‘smalar aniqlanmagan.
- Hozirda melanoma tashxisi bilan davolangan ushbu bemor uch yil davomida shifokorlar nazoratida bo‘ladi.
Tibbiyot sohasidagi yangi yutuqlar odamzodning eng og‘ir xastaliklariga qarshi kurashish imkoniyatlarini keskin kengaytirmoqda. Xususan, Rossiyada ishlab chiqarilgan yangi shaxsiylashtirilgan «Neoonkovak» onkovaksinasi kursidan o‘tgan birinchi bemor terapiyani muvaffaqiyatli yakunladi. Ma’lum qilinishicha, unda ilgari hosil bo‘lgan metastazlar to‘liq yo‘q bo‘lib ketgan.
Aleksandr Ginsburg bayonoti va davolash natijalari
Mazkur muhim yangilik haqida N. F. Gamaleya nomidagi Milliy epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy-tadqiqot markazi rahbari, akademik RAN Aleksandr Ginsburg «Gazeta.Ru» nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, davolash kursi tugaganidan buyon roppa-rosa to‘rt oy o‘tgan va shifokorlar bemorda hech qanday yangi xavfli o‘smalarni aniqlamayapti.
Hozirda melanoma tashxisi bilan davolangan bu erkak shifokorlarning qat’iy nazorati ostida bo‘lib, inspeksiya jarayoni uch yil davom etadi. Bemorga har oy boshidan oyog‘igacha to‘liq tekshiruvdan o‘tish tavsiya etilgan bo‘lib, bu jarayon o‘ta yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografi orqali amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, limfa tugunlarining holatiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Biroq akademik Ginsburg davolashning uzoq muddatli samaradorligi bo‘yicha qat’iy xulosa chiqarishga hali erta ekanini, kuzatuvlar davom etayotganini ta’kidladi.
Muhim ko‘rsatkichlar va parametrlar
Tafsilotlar
Yaratilgan preparat
«Neoonkovak» personalizirovan onkovaksinasi (mRNK texnologiyasi asosida)
Ilmiy muassasa
N. F. Gamaleya nomidagi markaz (akademik Aleksandr Ginsburg)
Birinchi bemor natijasi
Metastazlar to‘liq yo‘qolgan, yangi o‘smalar aniqlanmagan (4 oylik kuzatuv)
Kelgusi rejalar
Yil oxirigacha yana 20 nafar bemorni davolashga jalb etish
«Preparat mRNK texnologiyasi asosida yaratilgan bo‘lib, har bir bemorning o‘smasiga xos noyob genetik profil asosida qat’iy individual tarzda tayyorlanadi. Vaksinaning asosiy vazifasi — bemorning o‘z immunitetiga xavfli hujayralar va metastazlarni mustaqil tanib, yo‘q qilishni o‘rgatishdir».
Keljakdagi rejalar va keng ko‘lamli sinovlar
Mazkur muvaffaqiyatli qadamdan so‘ng yangi metodika yordamida davolanishni yana besh nafar bemor boshlagani ma’lum qilindi. Shu yilning oxiriga qadar esa jami 20 nafar bemorni ushbu davolash jarayoniga jalb etish rejalashtirilgan.
Mutaxassislarning fikricha, kelgusi uch-olti yil ichida immunoonkoterapiya sohasidagi erishilgan so‘nggi yutuqlar tufayli bir nechta xavfli o‘sma turlarini davolashning o‘ta samarali usullari tibbiyot amaliyotiga keng joriy etilishi mumkin.
Sizningcha, zamonaviy mRNK texnologiyalari va shaxsiylashtirilgan onkovaksinalar tibbiyotda saraton kasalligini butunlay yengib o‘tishga imkon beradigan asr kashfiyotiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…