Bryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulot

·43·Salomatlik
Bryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jang san’ati ustasi Bryus Li o‘zining yuqori jismoniy qobiliyati va tinim bilmas energiyasini muntazam ravishda tabiiy ari sutini iste’mol qilishi bilan izohlagan.
  • Ushbu mahsulotni organizmga to‘liq singishi uchun uni ertalab och qoringa, 0.5–1 gramm miqdorida til ostida eritib qabul qilish tavsiya etiladi.
  • Mazkur biostimulyatorni 10–15 kunlik kurslar bilan qabul qilish kerak bo‘lib, uni tajribali asalarichilardan yoki dorixonalardan xarid qilish mumkin.

Sharq yakkakurashlari afsonasi va kino yulduzi Bryus Li o‘zining chaqqonligi, tinim bilmas mashg‘ulotlari va tuganmas energiyasi bilan butun dunyoni hayratda qoldirgan. Jang san’ati ustasi o‘zidagi ana shu aql bovar qilmas tetiklik va tiklanish qobiliyatini muntazam ravishda tabiiy ari suti (Raw Royal Jelly) iste’mol qilish bilan bog‘lagan.

Asalarichilikning eng qimmatbaho mahsuloti sanalgan ari suti inson organizmi uchun misli ko‘rilmagan biostimulyator bo‘lib, uni to‘g‘ri qabul qilish kun davomida maksimal tetiklik bag‘ishlaydi.

To‘g‘ri iste’mol qilish qoidasi: Eng muhim 3 ta tartib

Ari sutining foydali xususiyatlarini to‘liq saqlab qolish va organizmga tez singishini ta’minlash uchun quyidagi tartibga qat’iy amal qilish lozim:

  • Qabul qilish vaqti: Ertalab, uyg‘ongandan so‘ng och qoringa — nonushtadan kamida 30 daqiqa oldin iste’mol qilinadi;

  • Til ostida eritish (muhim qoida): Preparatni darrov yutib yubormaslik kerak. Atigi 0.5–1 gramm miqdorida olib, til ostiga qo‘yiladi va batamom eriguncha so‘riladi. Til ostidagi qon tomirlari orqali shifobaxsh moddalar to‘g‘ridan to‘g‘ri qonga so‘rilib, oshqozon kislotasidan himoyalanadi;

  • Davomiylik kursi: Organizmni quvvatlantirish maqsadida mahsulot 10–15 kun davomida qabul qilinadi, so‘ngra tanaffus beriladi.

Ari sutini qayerdan topish mumkin?

Tabiiy biostimulyatorni quyidagi manzillardan topish va xarid qilish mumkin:

  • Tabiiy va toza holda: Bevosita tajribali asalarichilardan hamda ixtisoslashtirilgan asal rastalari va do‘konlaridan (muzlatgichda saqlangan yangi holatida);

  • Farmatsevtik shaklda: Dorixonalardan qulay va dozalangan kapsula yoki ampula ko‘rinishidagi sifatli biologik faol qo‘shimchalar sifatida xarid qilish mumkin.

Bryus LiAri sutiBiostimulyatorAsalarichilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?Makadamiya yong‘og‘ini iste’mol qilishning qanday foydalari bor?22 oktabr 22:41Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...9 avgust 01:14Uyquni yaxshilashga yordam berishi mumkin bo‘lgan 30 ta mahsulotUyquni yaxshilashga yordam berishi mumkin bo‘lgan 30 ta mahsulot29 oktabr 10:04Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulotAnordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulot30 oktabr 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?