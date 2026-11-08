Bryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jang san’ati ustasi Bryus Li o‘zining yuqori jismoniy qobiliyati va tinim bilmas energiyasini muntazam ravishda tabiiy ari sutini iste’mol qilishi bilan izohlagan.
- Ushbu mahsulotni organizmga to‘liq singishi uchun uni ertalab och qoringa, 0.5–1 gramm miqdorida til ostida eritib qabul qilish tavsiya etiladi.
- Mazkur biostimulyatorni 10–15 kunlik kurslar bilan qabul qilish kerak bo‘lib, uni tajribali asalarichilardan yoki dorixonalardan xarid qilish mumkin.
Sharq yakkakurashlari afsonasi va kino yulduzi Bryus Li o‘zining chaqqonligi, tinim bilmas mashg‘ulotlari va tuganmas energiyasi bilan butun dunyoni hayratda qoldirgan. Jang san’ati ustasi o‘zidagi ana shu aql bovar qilmas tetiklik va tiklanish qobiliyatini muntazam ravishda tabiiy ari suti (Raw Royal Jelly) iste’mol qilish bilan bog‘lagan.
Asalarichilikning eng qimmatbaho mahsuloti sanalgan ari suti inson organizmi uchun misli ko‘rilmagan biostimulyator bo‘lib, uni to‘g‘ri qabul qilish kun davomida maksimal tetiklik bag‘ishlaydi.
To‘g‘ri iste’mol qilish qoidasi: Eng muhim 3 ta tartib
Ari sutining foydali xususiyatlarini to‘liq saqlab qolish va organizmga tez singishini ta’minlash uchun quyidagi tartibga qat’iy amal qilish lozim:
Qabul qilish vaqti: Ertalab, uyg‘ongandan so‘ng och qoringa — nonushtadan kamida 30 daqiqa oldin iste’mol qilinadi;
Til ostida eritish (muhim qoida): Preparatni darrov yutib yubormaslik kerak. Atigi 0.5–1 gramm miqdorida olib, til ostiga qo‘yiladi va batamom eriguncha so‘riladi. Til ostidagi qon tomirlari orqali shifobaxsh moddalar to‘g‘ridan to‘g‘ri qonga so‘rilib, oshqozon kislotasidan himoyalanadi;
Davomiylik kursi: Organizmni quvvatlantirish maqsadida mahsulot 10–15 kun davomida qabul qilinadi, so‘ngra tanaffus beriladi.
Ari sutini qayerdan topish mumkin?
Tabiiy biostimulyatorni quyidagi manzillardan topish va xarid qilish mumkin:
Tabiiy va toza holda: Bevosita tajribali asalarichilardan hamda ixtisoslashtirilgan asal rastalari va do‘konlaridan (muzlatgichda saqlangan yangi holatida);
Farmatsevtik shaklda: Dorixonalardan qulay va dozalangan kapsula yoki ampula ko‘rinishidagi sifatli biologik faol qo‘shimchalar sifatida xarid qilish mumkin.
Izohlar 0
…