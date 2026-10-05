Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?

·0·Salomatlik
Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?

Moliyaviy barqarorlik inson hayotiga xotirjamlik olib kelishi sir emas, biroq yaqinda o‘tkazilgan tibbiy-psixologik tadqiqotlar pulning inson organizmiga bevosita biologik ta’siri ham borligini ko‘rsatdi. Olimlarning xulosasiga ko‘ra, qo‘lda naqd pul sanash nafaqat kayfiyatni keskin ko‘taradi, balki insonning immunitet tizimini ham mustahkamlashga yordam beradi.

Bir qarashda oddiy kundalik odatdek tuyulgan bu jarayon orqasida murakkab neyrobiologik va gormonal mexanizmlar yotibdi.

Kayfiyatni ko‘taruvchi omil: Dofamin va stressning kamayishi

Neyrobiologlar va psixologlar naqd pul sanash jarayonida miyada kechadigan o‘zgarishlarni tahlil qilib, bir qancha qiziqarli jihatlarni qayd etishdi:

  • «Qoniqish gormoni»ning ajralishi: Pulni qo‘l bilan ushlab sanash paytida miyadagi rag‘batlantirish markazlari faollashadi va qonga quvonch hamda motivatsiya uchun mas’ul bo‘lgan dofamin gormoni jadal ajrala boshlaydi;

  • Xavotir va stressning chekinishi: Qo‘ldagi moddiy boylik insonda ongosti darajasida xavfsizlik, himoyalanganlik va kelajakka ishonch hissini uyg‘otadi. Bu esa kuchli stress gormoni hisoblangan kortizol miqdorining keskin pasayishiga olib keladi;

  • E’tiborning jamlanishi: Sanash jarayoni o‘ziga xos meditativ ta’sirga ega bo‘lib, insonni kundalik mayda muammolardan chalg‘itadi va asab tizimini tinchlantiradi.

Immunitet bilan bog‘liqlik: Tana nega kuchliroq bo‘ladi?

Tibbiyotda ruhiy holat va immunitet o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik (psixoneyroimunologiya) allaqachon isbotlangan. Pul sanash jarayoni immun tizimiga aynan shu zanjir orqali foyda keltiradi:

  • Immun hujayralari faollashuvi: Stress va surunkali xavotir inson organizmining tabiiy himoya qalqonini zaiflashtiruvchi bosh omil sanaladi. Kortizol darajasi pasayganda, tana infeksiya va viruslarga qarshi kurashuvchi himoya hujayralarini (limfotsitlar va fagotsitlarni) to‘liq kuch bilan ishlab chiqarish imkoniga ega bo‘ladi;

  • Yurak-qon tomir tizimi barqarorligi: Ruhiy yengillik va ijobiy his-tuyg‘ular qon bosimini me’yorlashtiradi, yurak urishini barqarorlashtiradi va umumiy tonusning oshishiga turtki beradi.

Shu tariqa, qo‘lda naqd pul sanash shunchaki hisob-kitob amaliyoti emas, balki miyani xavfsizlik hissi bilan ta’minlab, butun tana salomatligiga ijobiy impuls beruvchi noodatiy psixologik davo sifatida ham e’tirof etilmoqda.

Qo‘lda naqd pul sanashDofamin gormoniKortizol gormoniPsixoneyroimunologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘katHaqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat6 sentabr 18:55«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!20 sentabr 10:22Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?Kecha 23:4940 yoshdan keyin sportzalga soatlab borish shart emas: mutaxassis muqobil usulni aytdi40 yoshdan keyin sportzalga soatlab borish shart emas: mutaxassis muqobil usulni aytdiKecha 20:05Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildiKo‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildiKecha 10:05Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindiOg‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi3 oktabr 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot