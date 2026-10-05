Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?
Moliyaviy barqarorlik inson hayotiga xotirjamlik olib kelishi sir emas, biroq yaqinda o‘tkazilgan tibbiy-psixologik tadqiqotlar pulning inson organizmiga bevosita biologik ta’siri ham borligini ko‘rsatdi. Olimlarning xulosasiga ko‘ra, qo‘lda naqd pul sanash nafaqat kayfiyatni keskin ko‘taradi, balki insonning immunitet tizimini ham mustahkamlashga yordam beradi.
Bir qarashda oddiy kundalik odatdek tuyulgan bu jarayon orqasida murakkab neyrobiologik va gormonal mexanizmlar yotibdi.
Kayfiyatni ko‘taruvchi omil: Dofamin va stressning kamayishi
Neyrobiologlar va psixologlar naqd pul sanash jarayonida miyada kechadigan o‘zgarishlarni tahlil qilib, bir qancha qiziqarli jihatlarni qayd etishdi:
«Qoniqish gormoni»ning ajralishi: Pulni qo‘l bilan ushlab sanash paytida miyadagi rag‘batlantirish markazlari faollashadi va qonga quvonch hamda motivatsiya uchun mas’ul bo‘lgan dofamin gormoni jadal ajrala boshlaydi;
Xavotir va stressning chekinishi: Qo‘ldagi moddiy boylik insonda ongosti darajasida xavfsizlik, himoyalanganlik va kelajakka ishonch hissini uyg‘otadi. Bu esa kuchli stress gormoni hisoblangan kortizol miqdorining keskin pasayishiga olib keladi;
E’tiborning jamlanishi: Sanash jarayoni o‘ziga xos meditativ ta’sirga ega bo‘lib, insonni kundalik mayda muammolardan chalg‘itadi va asab tizimini tinchlantiradi.
Immunitet bilan bog‘liqlik: Tana nega kuchliroq bo‘ladi?
Tibbiyotda ruhiy holat va immunitet o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik (psixoneyroimunologiya) allaqachon isbotlangan. Pul sanash jarayoni immun tizimiga aynan shu zanjir orqali foyda keltiradi:
Immun hujayralari faollashuvi: Stress va surunkali xavotir inson organizmining tabiiy himoya qalqonini zaiflashtiruvchi bosh omil sanaladi. Kortizol darajasi pasayganda, tana infeksiya va viruslarga qarshi kurashuvchi himoya hujayralarini (limfotsitlar va fagotsitlarni) to‘liq kuch bilan ishlab chiqarish imkoniga ega bo‘ladi;
Yurak-qon tomir tizimi barqarorligi: Ruhiy yengillik va ijobiy his-tuyg‘ular qon bosimini me’yorlashtiradi, yurak urishini barqarorlashtiradi va umumiy tonusning oshishiga turtki beradi.
Shu tariqa, qo‘lda naqd pul sanash shunchaki hisob-kitob amaliyoti emas, balki miyani xavfsizlik hissi bilan ta’minlab, butun tana salomatligiga ijobiy impuls beruvchi noodatiy psixologik davo sifatida ham e’tirof etilmoqda.
Izohlar 0
…