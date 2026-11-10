Uyqusizlik umrni 12 foizga qisqartiradimi? Olimlar yangi uyqu me’yorlarini e’lon qildi

·4·Salomatlik
Uyqusizlik umrni 12 foizga qisqartiradimi? Olimlar yangi uyqu me’yorlarini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro olimlar muntazam ravishda to‘yib uxlamaslik inson umrini 12 foizgacha qisqartirishi mumkinligini aniqladi.
  • Mutaxassislar katta yoshli insonlarga kuniga o‘rtacha 8 soat uxlashni tavsiya etib, uyqu me’yorlarini yosh toifalariga ko‘ra taqsimlab chiqdi.
  • Surunkali uyqu tanqisligi yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi, shuningdek, miya faoliyati va immunitetning pasayishiga olib keladi.

Tibbiyot va sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha izlanish olib borayotgan yetakchi xalqaro olimlar to‘laqonli va sifatli uyqu inson salomatligi, miya faoliyati hamda immunitetning bosh tayanchi ekanini yana bir bor isbotladi.

Mutaxassislar katta yoshli insonlarga kuniga o‘rtacha 8 soat uxlashni qat’iy tavsiya etmoqda. Biroq bu raqam har bir insonning yoshi va organizmining tiklanish ehtiyojlaridan kelib chiqib keskin farq qiladi.

Yosh bo‘yicha sutkalik uyqu me’yorlari

Inson ulg‘aygan sari uning uyquga bo‘lgan biologik talabi o‘zgarib boradi. Olimlar tomonidan ishlab chiqilgan rasmiy taqsimot:

Yosh toifasi

Tavsiya etiladigan uyqu davomiyligi

Organizm holati va izoh

0 – 3 oylik

14 – 17 soat

Miyaning jadal rivojlanishi va o‘sish davri

4 – 11 oylik

12 – 15 soat

Kunlik faollik va tiklanish muvozanati

1 – 2 yosh

11 – 14 soat

Harakat va til o‘rganish jarayoni uchun zarur

3 – 5 yosh

10 – 13 soat

Maktabgacha yoshdagi energiya sarfini qoplash

6 – 13 yosh

9 – 11 soat

Maktab davridagi aqliy yuklamalarni qayta ishlash

14 – 17 yosh

8 – 10 soat

O‘smirlik davridagi gormonal o‘zgarishlar davri

18 – 65 yosh

7 – 9 soat

Ish faoliyati, aqliy va jismoniy tiklanish (o‘rtacha 8 soat)

65 yoshdan yuqori

7 – 8 soat

Moddalar almashinuvi sekinlashuvi va barqaror dam olish

Surunkali uyqusizlikning xavfli oqibatlari: Umr 12% ga qisqarishi mumkin

Tibbiy kuzatuvlar va ilmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, sutkasiga muntazam ravishda 5–7 soatdan kam uxlash inson organizmi uchun sezilmas, ammo xalokatli asoratlarni keltirib chiqaradi:

  • Umr ko‘rish davomiyligi: Ayrim yirik tadqiqotlar muntazam ravishda to‘yib uxlamaslik va uyqu tanqisligi inson umrining 12 foizgacha qisqarishiga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatmoqda;

  • Yurak va qon-tomir xavfi: Surunkali kam uxlash qon bosimining ko‘tarilishiga, qon tomirlarida yallig‘lanish jarayonlarining kuchayishiga hamda yurak xuruji xavfining ortishiga sabab bo‘ladi;

  • Immunitet va miya faoliyati: 7 soatdan kam uxlagan odamlarda miyaning toksinlardan tozalanish jarayoni to‘liq kechmaydi, xotira susayadi va diqqatni jamlash qobiliyati pasayadi.

To‘laqonli uyqu — kundalik zaruriyat

Mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, uyqu — bu shunchaki dam olish emas, balki organizm hujayralarining yangilanishi, stress garmonlarining kamayishi va uzoq umr ko‘rishning tabiiy kafolatidir. Kun tartibini tartibga solish va yoshga mos uyqu me’yoriga rioya qilish sog‘lom hayot uchun eng muhim qadamdir.

sog‘lom turmush tarziuyqu me’yorlaritibbiyotimmunitet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiMiyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradi8 noyabr 00:36Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiQaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdi8 noyabr 00:04Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiUyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildi8 noyabr 00:04Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlarAjinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar5 noyabr 16:55Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?5 noyabr 12:13Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi4 noyabr 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)