Tanangizga qanday gapirishingiz muhim: ijobiy so‘zlar salomatlikka ta’sir qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Insonning o‘z-o‘ziga nisbatan ijobiy munosabati va ichki muloqoti ruhiy holatga ta’sir ko‘rsatib, stressni boshqarishda yordam berishi mumkin.
- Ilmiy tadqiqotlar meditatsiya va ijobiy psixologiya dasturlari yallig‘lanish biomarkerlari hamda kortizol darajasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini aniqlagan, biroq oddiy ijobiy so‘zlarning o‘zi kasallikni davolashi haqidagi da’volar ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan.
Inson o‘z-o‘ziga qanday munosabatda bo‘lishi nafaqat kayfiyati, balki stressni qanday qabul qilishiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. «Men xavfsizman», «Men o‘zimni asrayman», «Tanamga rahmat» kabi iboralar oddiy gapdek tuyuladi. Ammo ruhiy holat va organizm o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganayotgan olimlar ijobiy fikrlash, xotirjamlik va stressni boshqarishning fiziologik jarayonlarga ta’sirini tobora ko‘proq tadqiq etmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir xabarda esa Garvard tibbiyot maktabi olimlari insonning o‘z tanasi bilan muloqoti yallig‘lanishni kamaytirishi, kortizol darajasini tushirishi va immunitetni tiklashi mumkinligini isbotlagani aytilmoqda. Lekin bu tajribaning ilmiy manbasi, ishtirokchilar soni va natijalarini tasdiqlovchi ishonchli ma’lumotlar keltirilmagan. Demak, bu da’voni isbotlangan tibbiy kashfiyot sifatida qabul qilishga hali asos yo‘q.
Shunga qaramay, o‘z-o‘zi bilan muloqot qilish va stressni boshqarishning inson salomatligiga ta’siri haqida haqiqiy ilmiy tadqiqotlar mavjud.
Insonning ichki muloqoti organizmga qanday ta’sir qiladi?
Odam faqat atrofdagilar bilan emas, o‘z fikrlari bilan ham doimiy muloqotda bo‘ladi. Uning o‘ziga nisbatan munosabati, vaziyatlarga bergan bahosi va ichki kechinmalari hissiy holatiga ta’sir qiladi.
Masalan, inson doimiy ravishda xavotir, qo‘rquv va o‘zini ayblash bilan yashasa, bu ruhiy bosimni kuchaytirishi mumkin. Uzoq davom etgan stress esa organizmning stressga javob tizimi faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Bunda kortizol kabi gormonlar muhim o‘rin tutadi.
Aksincha, xotirjamlikka yordam beradigan fikrlar, o‘zini qo‘llab-quvvatlash va vaziyatga sog‘lom munosabatda bo‘lish stressni boshqarishni yengillashtirishi mumkin.
Bu yerda muhim farq bor: ijobiy so‘zlar kasallikni o‘z-o‘zidan davolamaydi. Ammo insonning ruhiy holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan odatlar sog‘lom turmush tarzining bir qismi bo‘lishi mumkin.
Ilmiy tadqiqotlar nimani ko‘rsatmoqda?
2024 yilda «Psychoneuroendocrinology» ilmiy jurnalida chop etilgan meta-tahlilda stressni boshqarish usullarining kortizol darajasiga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotchilar 58 ta ilmiy ish va jami 3508 nafar ishtirokchi ma’lumotlarini tahlil qilgan.
Natijalar meditatsiya, ongli diqqatni jamlash va bo‘shashish mashqlari kabi usullar kortizol ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rsatgan. Biroq oddiy ijobiy gaplarni aytishning o‘zi xuddi shunday natija berishini bu tadqiqot isbotlamagan.
2025 yilda e’lon qilingan yana bir tizimli tahlilda ijobiy psixologiyaga asoslangan dasturlar — minnatdorlik, optimizm, mehr-oqibat, hayot mazmunini anglash va tabiat bilan bog‘liq faoliyatlarning fiziologik ko‘rsatkichlarga ta’siri baholangan. 25 ta randomizatsiyalangan tadqiqot va 1641 nafar ishtirokchini qamrab olgan tahlilda yallig‘lanish biomarkerlariga ijobiy ta’sir belgilari aniqlangan. Biroq kortizol bo‘yicha natijalar statistik jihatdan ishonchli bo‘lmagan.
Bu ma’lumotlar bir narsani anglatadi: insonning ruhiy holati va organizm faoliyati o‘rtasida bog‘liqlik bor. Lekin buni «bir nechta yaxshi gap aytsangiz, yallig‘lanish 50 foizga kamayadi» degan xulosaga aylantirish noto‘g‘ri.
Tanangizga rahmat aytish nima uchun muhim?
Kun davomida inson o‘zini ko‘p tanqid qilishi mumkin: «Yana uddalay olmadim», «Nega bunday qildim?», «Hammasiga o‘zim aybdorman». Bunday fikrlar ayniqsa qiyin vaziyatlarda ruhiy bosimni kuchaytirishi ehtimoldan xoli emas.
Shuning uchun o‘zingizga nisbatan munosabatni o‘zgartirish foydali odat bo‘lishi mumkin.
Masalan, quyidagi iboralarni kundalik hayotda qo‘llab ko‘rish mumkin:
«Tanam, menga xizmat qilayotganing uchun rahmat».
«Bugun qo‘limdan kelganicha harakat qildim».
«Men dam olishga haqliman».
«Xatolarimdan saboq olishim mumkin».
«O‘zimga mehr bilan munosabatda bo‘lishni o‘rganyapman».
«Sog‘lig‘imga e’tibor berishni tanlayman».
Bu so‘zlar sehrli davo emas. Ularning ahamiyati insonning o‘zini ayblash o‘rniga qo‘llab-quvvatlashga, o‘z ehtiyojlarini anglashga va salomatligi uchun mas’uliyatni his qilishga yordam berishidadir.
Pyotr Garyayev: «So‘z — voqelikning obrazli ifodasi»
Taqdim etilgan suhbatning ikkinchi qismida rossiyalik tadqiqotchi Pyotr Garyayev genetika, so‘z va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida o‘z qarashlarini bayon qiladi.
Uning fikricha, genetik apparat axborotni obrazli tuzilmalar orqali ham qabul qilishi mumkin. Garyayev so‘zni voqelikning qisqartirilgan obrazli ifodasi sifatida talqin qiladi. U «Avvalida so‘z bor edi» degan iborani «Avvalida tafakkur bor edi» yoki «Avvalida fikrlash mavjud edi» tarzida ham tushunish mumkinligini aytadi.
Suhbatdoshning «Bu dasturni kim shakllantiradi?» degan savoliga javob berar ekan, Garyayev birinchi to‘lqinli genetik sifatida Xudoni tilga oladi. Uning qarashlarida tabiat, tafakkur va oliy ong bir-biri bilan bog‘liq tushunchalar sifatida talqin qilinadi.
Garyayev axborot uzatilishini maydon bilan bog‘lab tushuntiradi. Uning fikricha, hatto yozilgan so‘zni ko‘z orqali qabul qilish ham yorug‘lik fotonlari bilan bog‘liq jarayondir.
Biroq bu mulohazalar Garyayevning shaxsiy nazariy qarashlari hisoblanadi. «To‘lqinli genetika» g‘oyalari zamonaviy genetikada umume’tirof etilgan ilmiy nazariya sifatida tan olinmagan. Ularning organizmga ta’siri haqidagi da’volarni ishonchli klinik dalillar bilan tasdiqlangan tibbiy xulosa deb bo‘lmaydi.
O‘zingiz bilan muloqot qilishning oddiy usuli
O‘z-o‘ziga ijobiy munosabatda bo‘lish uchun murakkab mashqlar yoki maxsus sharoit talab qilinmaydi. Kun davomida bir necha daqiqa o‘z hissiyotlaringizni anglash va o‘zingizni qo‘llab-quvvatlashga vaqt ajratish mumkin.
Buning uchun:
To‘xtang va nafasingizni rostlang. Bir necha marta sekin va chuqur nafas olib, tanangizdagi taranglikni his qilishga harakat qiling.
Hissiyotingizni inkor etmang. Xavotir, charchoq yoki xafalikni his qilayotgan bo‘lsangiz, buni o‘zingizdan yashirmang.
O‘zingizni ayblash o‘rniga qo‘llab-quvvatlang. «Men hech narsaga yaramayman» deyish o‘rniga «Bu safar qiyin bo‘ldi, keyingi safar boshqacha harakat qilaman» deb fikr yuriting.
Tanangizning ehtiyojlarini eshiting. Uyqu, dam olish, jismoniy harakat va to‘g‘ri ovqatlanishga e’tibor bering.
Minnatdorlikni odatga aylantiring. Har kuni o‘zingizda va hayotingizda qadrlashga arziydigan uchta narsani eslab ko‘ring.
Eng muhimi, bunday mashqlarni tibbiy yordamning o‘rniga qo‘ymaslik kerak. Agar insonda og‘riq, yallig‘lanish yoki boshqa kasallik belgilari bo‘lsa, shifokor ko‘rigidan o‘tishi va zarur davolanishni olishi lozim.
Eng muhim xulosa: o‘zingizga dushman emas, tayanch bo‘ling
Insonning o‘zi bilan qanday gaplashishi uning hayotga munosabati, ruhiy barqarorligi va qiyinchiliklarni yengib o‘tish qobiliyatiga ta’sir qilishi mumkin. Ilm-fan ham stressni boshqarish, meditatsiya va ijobiy psixologiya usullarining ayrim fiziologik ko‘rsatkichlarga ta’sirini o‘rganmoqda.
Shuning uchun o‘zingizga nisbatan mehribon bo‘lishni zaiflik deb hisoblamang. Tanangizni kamsitmang, uning charchog‘ini inkor etmang va o‘zingizni doimiy ayblash bilan yashamang.
Bugun o‘zingizga bir og‘iz yaxshi gap aytishdan boshlang: «Men o‘zimga g‘amxo‘rlik qilishga arziyman». Bu ibora kasalliklarni davolamasligi mumkin, ammo o‘zingizga bo‘lgan munosabatingizni o‘zgartirish uchun yaxshi qadam bo‘la oladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…