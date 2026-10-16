Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Doimiy nolish va salbiy kayfiyat jismoniy salomatlikka jiddiy zarar yetkazadi, chunki bu immunitet tizimini susaytiradi, yurak-qon tomir tizimida muammolar tug‘diradi va nerv tizimini charchatadi.
- Aksincha, hayotga minnatdorlik bilan qarash organizmdagi "baxt gormonlari" ishlab chiqarilishini ko‘paytirib, hujayralarning yangilanishiga va kuch-quvvat ortishiga yordam beradi.
- Shukronalik odati ruhiy barqarorlikni ta’minlab, umrni uzaytiradi.
Kundalik hayotda arzimagan muammolarga ham nolish, taqdirdan shikoyat qilish va doimo salbiy kayfiyatda yurish shunchaki yomon odat emas, balki jismoniy salomatlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba beradigan xavfli omil ekani aniqlandi. Tibbiyot va psixosomatika sohasidagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, hayotidan muttasil norozi bo‘lib yuradigan insonlar boshqalarga nisbatan ancha ko‘p va og‘ir kasalliklarga chalinadi.
Aksincha, boriga shukr qilish, hayotga minnatdorlik nigohi bilan qarash organizmning tabiiy himoya kuchlarini faollashtiradi.
Doimiy nolish organizmni qanday kasal qiladi?
Inson miyasi salbiy fikrlarga to‘lib-toshganda organizmda murakkab biokimyoviy o‘zgarishlar yuz beradi:
Immunitetning izdan chiqishi: Muttasil shikoyat va norozilik miyada stress gormoni — kortizolning uzluksiz ajralishiga sabab bo‘ladi. Yuqori kortizol esa immun tizimini kuchsizlantirib, organizmni yuqumli va surunkali xastaliklarga qarshi himoyasiz qilib qo‘yadi;
Yurak-qon tomir zo‘riqishi: Salbiy kayfiyat qon bosimining beqaror bo‘lishiga va tomirlar torayishiga olib keladi, bu esa vaqt o‘tishi bilan gipertoniya va yurak muammolarini keltirib chiqaradi;
Nerv tizimining charchashi: Nolish odati miyadagi neyron aloqalarini salbiy fikrlashga dasturlab qo‘yadi. Oqibatda inson uyqusizlik, bosh og‘rig‘i, surunkali charchoq va tushkunlikka tushib qoladi.
Shukronalikning mo‘jizaviy shifosi: Ilm-fan nima deydi?
Mutaxassislar minnatdorlik va ijobiy kayfiyat inson tanasi uchun tabiiy davolovchi vosita ekanini ta’kidlaydi:
«Baxt gormonlari» ishlab chiqarilishi: Boriga shukr qilgan, hayotdagi yaxshilik va quvonchlarni payqay olgan insonda serotonin, dofamin va endorfin gormonlari ko‘payadi;
Organizmning qayta tiklanishi: Xotirjam ruhiyat hujayralarning yangilanishi, ichki a’zolar faoliyatining muvozanatga kelishi va kuch-quvvatning ortishiga yordam beradi;
Uzoq umr ko‘rish kaliti: Har kuni hech bo‘lmaganda bir nechta yaxshi narsa uchun shukr qilish odati ruhiy barqarorlikni ta’minlab, insonning umrini uzaytiradi.
Hayot sinovlaridan shikoyat qilish o‘rniga, mavjud ne’matlarni qadrlash va minnatdor bo‘lish — sog‘lom, xotirjam va baxtli umr kechirishning eng oddiy, ammo eng ta’sirchan siridir.
Izohlar 0
…