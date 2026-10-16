Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi

·45·Salomatlik
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Doimiy nolish va salbiy kayfiyat jismoniy salomatlikka jiddiy zarar yetkazadi, chunki bu immunitet tizimini susaytiradi, yurak-qon tomir tizimida muammolar tug‘diradi va nerv tizimini charchatadi.
  • Aksincha, hayotga minnatdorlik bilan qarash organizmdagi "baxt gormonlari" ishlab chiqarilishini ko‘paytirib, hujayralarning yangilanishiga va kuch-quvvat ortishiga yordam beradi.
  • Shukronalik odati ruhiy barqarorlikni ta’minlab, umrni uzaytiradi.

Kundalik hayotda arzimagan muammolarga ham nolish, taqdirdan shikoyat qilish va doimo salbiy kayfiyatda yurish shunchaki yomon odat emas, balki jismoniy salomatlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba beradigan xavfli omil ekani aniqlandi. Tibbiyot va psixosomatika sohasidagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, hayotidan muttasil norozi bo‘lib yuradigan insonlar boshqalarga nisbatan ancha ko‘p va og‘ir kasalliklarga chalinadi.

Aksincha, boriga shukr qilish, hayotga minnatdorlik nigohi bilan qarash organizmning tabiiy himoya kuchlarini faollashtiradi.

Doimiy nolish organizmni qanday kasal qiladi?

Inson miyasi salbiy fikrlarga to‘lib-toshganda organizmda murakkab biokimyoviy o‘zgarishlar yuz beradi:

  • Immunitetning izdan chiqishi: Muttasil shikoyat va norozilik miyada stress gormoni — kortizolning uzluksiz ajralishiga sabab bo‘ladi. Yuqori kortizol esa immun tizimini kuchsizlantirib, organizmni yuqumli va surunkali xastaliklarga qarshi himoyasiz qilib qo‘yadi;

  • Yurak-qon tomir zo‘riqishi: Salbiy kayfiyat qon bosimining beqaror bo‘lishiga va tomirlar torayishiga olib keladi, bu esa vaqt o‘tishi bilan gipertoniya va yurak muammolarini keltirib chiqaradi;

  • Nerv tizimining charchashi: Nolish odati miyadagi neyron aloqalarini salbiy fikrlashga dasturlab qo‘yadi. Oqibatda inson uyqusizlik, bosh og‘rig‘i, surunkali charchoq va tushkunlikka tushib qoladi.

Shukronalikning mo‘jizaviy shifosi: Ilm-fan nima deydi?

Mutaxassislar minnatdorlik va ijobiy kayfiyat inson tanasi uchun tabiiy davolovchi vosita ekanini ta’kidlaydi:

  • «Baxt gormonlari» ishlab chiqarilishi: Boriga shukr qilgan, hayotdagi yaxshilik va quvonchlarni payqay olgan insonda serotonin, dofamin va endorfin gormonlari ko‘payadi;

  • Organizmning qayta tiklanishi: Xotirjam ruhiyat hujayralarning yangilanishi, ichki a’zolar faoliyatining muvozanatga kelishi va kuch-quvvatning ortishiga yordam beradi;

  • Uzoq umr ko‘rish kaliti: Har kuni hech bo‘lmaganda bir nechta yaxshi narsa uchun shukr qilish odati ruhiy barqarorlikni ta’minlab, insonning umrini uzaytiradi.

Hayot sinovlaridan shikoyat qilish o‘rniga, mavjud ne’matlarni qadrlash va minnatdor bo‘lish — sog‘lom, xotirjam va baxtli umr kechirishning eng oddiy, ammo eng ta’sirchan siridir.

psixosomatikashukr qilishkortizolserotonin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiPul haqida haddan tashqari ko‘p o‘ylashning "yashirin xavfi" fosh bo‘ldiBugun 10:04Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11 sentabr 02:59Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30 iyul 20:29Aql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odatAql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odat21 sentabr 13:58Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?12 avgust 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi