Ertalab tetik uyg‘onishning siri
Ertalab kayfiyat yaxshi va energiyaga to‘la uyg‘onish faqat budilnikka bog‘liq emas — buning asosi avvalgi kechadan boshlanadi. Eng muhimi, har kuni deyarli bir vaqtda uxlash va uyg‘onishga odatlanishdir. Kattalar odatda kechasiga kamida 7 soat sifatli uyquga muhtoj.
Uyquga yotishning aniq “ideal” soati hamma uchun bir xil emas. Muhimi, har kuni bir vaqtda uxlashga odatlanish va organizmga yetarlicha dam berishdir. Kechqurun organizmda uyquga tayyorlovchi melatonin miqdori ortib boradi, ertalab esa uyg‘onishga yordam beruvchi kortizol darajasi ko‘tariladi. Shuning uchun kechasi yetarlicha uxlab, uyqu tartibiga rioya qilish ertalab o‘zini tetik his qilishda muhim ahamiyatga ega.
Uxlashdan oldin telefon, televizor va boshqa yorqin ekranlardan uzoqlashish ham uyquni yaxshilashga yordam beradi. Kechki payt kofe, kuchli choy va boshqa kofeinli ichimliklarni ko‘p iste’mol qilmaslik ma’qul. Ertalab uyg‘ongach esa pardalarni ochib, imkon qadar tabiiy yorug‘likka chiqish foydali, chunki yorug‘lik organizmning biologik soatini uyg‘onish holatiga moslashishiga yordam beradi.
Tongni bir necha daqiqalik yengil badantarbiya yoki piyoda yurish bilan boshlash ham kun davomida tetiklikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, uyg‘onishingiz bilan ijtimoiy tarmoqlarga sho‘ng‘ish o‘rniga, yuz-qo‘lni yuvish, xona havosini almashtirish va kun uchun qisqa reja tuzish kabi oddiy odatlarni yo‘lga qo‘yish mumkin. Demak, ertalabki yaxshi kayfiyatning eng kuchli “retsepti” — yetarli uyqu, barqaror tartib va tonggi tabiiy yorug‘likdir.
…