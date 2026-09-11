Ertalab tetik uyg‘onishning siri

·39·Foydali
Ertalab tetik uyg‘onishning siri

Ertalab kayfiyat yaxshi va energiyaga to‘la uyg‘onish faqat budilnikka bog‘liq emas — buning asosi avvalgi kechadan boshlanadi. Eng muhimi, har kuni deyarli bir vaqtda uxlash va uyg‘onishga odatlanishdir. Kattalar odatda kechasiga kamida 7 soat sifatli uyquga muhtoj.

Uyquga yotishning aniq “ideal” soati hamma uchun bir xil emas. Muhimi, har kuni bir vaqtda uxlashga odatlanish va organizmga yetarlicha dam berishdir. Kechqurun organizmda uyquga tayyorlovchi melatonin miqdori ortib boradi, ertalab esa uyg‘onishga yordam beruvchi kortizol darajasi ko‘tariladi. Shuning uchun kechasi yetarlicha uxlab, uyqu tartibiga rioya qilish ertalab o‘zini tetik his qilishda muhim ahamiyatga ega.

Uxlashdan oldin telefon, televizor va boshqa yorqin ekranlardan uzoqlashish ham uyquni yaxshilashga yordam beradi. Kechki payt kofe, kuchli choy va boshqa kofeinli ichimliklarni ko‘p iste’mol qilmaslik ma’qul. Ertalab uyg‘ongach esa pardalarni ochib, imkon qadar tabiiy yorug‘likka chiqish foydali, chunki yorug‘lik organizmning biologik soatini uyg‘onish holatiga moslashishiga yordam beradi.

Tongni bir necha daqiqalik yengil badantarbiya yoki piyoda yurish bilan boshlash ham kun davomida tetiklikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, uyg‘onishingiz bilan ijtimoiy tarmoqlarga sho‘ng‘ish o‘rniga, yuz-qo‘lni yuvish, xona havosini almashtirish va kun uchun qisqa reja tuzish kabi oddiy odatlarni yo‘lga qo‘yish mumkin. Demak, ertalabki yaxshi kayfiyatning eng kuchli “retsepti” — yetarli uyqu, barqaror tartib va tonggi tabiiy yorug‘likdir.

uyqukortizolmelatonintabiiy yorug‘liksog‘lom turmushsog‘lom turmush tartibi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasiBugun, 02:44Boshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdiBoshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdiBugun, 01:55Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!09.09, 17:18Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraHohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara09.09, 16:58Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarHayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalar09.09, 16:42Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...09.09, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi