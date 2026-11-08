Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Janubiy koreyalik plastik jarroh Choy Xyon Nam yuz terisining erta qarishi va turli muammolarga sabab bo'luvchi 5 ta xavfli mahsulotni ma'lum qildi.
- Mutaxassisning ta'kidlashicha, alkogol, qayta ishlangan go'sht, qovurilgan taomlar, shirinliklar hamda ramen va sho'r gazaklar teri holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
- Ushbu mahsulotlar terini suvsizlantirish, kollagenni yemirish va yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirish orqali yoshlikni saqlashga to'sqinlik qiladi.
Teri parvarishi va benuqson yoshlik sirlari bo‘yicha dunyoda yetakchi hisoblangan Janubiy Koreya mutaxassislari qimmatbaho kremlar va kosmetika muolajalari har doim ham kutilgan natijani bermasligini ta’kidlamoqda.
Janubiy koreyalik taniqli plastik jarroh Choy Xyon Nam yuz terisida toshmalar, ko‘z atrofidagi noxush shishlar hamda vaqtdan ilgari chuqur ajinlar paydo bo‘lishiga bevosita sabab bo‘luvchi kundalik taomnomadagi 5 ta xavfli mahsulotni ochiqladi. Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, ichki oziqlanish tartibga solinmasa, tashqi muolajalar befoyda bo‘lib qolaveradi.
Terining 5 ta asosiy «kushandasi» va ularning salbiy ta’siri
Shifokor yuz tuzilishi va derma qavatini yemiruvchi omillarni chiziqlar kesimida quyidagicha izohladi:
Alkogol — terining 1-raqamli dushmani:
Spirtli ichimliklar tanani kuchli darajada suvsizlantiradi (degidratatsiya). Buning oqibatida yuz terisi o‘z namligini yo‘qotib, quruqlashadi va mayda ajinlar bir necha barobar bo‘rtib, yaqqol ko‘rina boshlaydi;
Qayta ishlangan go‘sht (kolbasa va sosiskalar):
Tarkibidagi yuqori miqdordagi konservantlar, kimyoviy qo‘shimchalar va haddan tashqari ko‘p tuz to‘qimalarda surunkali yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytiradi. Bu esa hujayralarning yangilanishini sekinlashtirib, qarish jarayonini tezlashtiradi;
Qovurilgan va yog‘li taomlar:
Yuqori haroratda qovurilgan ovqatlar yog‘ bezlarining haddan tashqari faollashuviga olib keladi. Natijada terida ortiqcha yog‘ ajralib, teshikchalar (poralar) tiqiladi va yuzga turli husnbuzar hamda toshmalar toshishi ko‘payadi;
Shirinliklar va ortiqcha shakar:
Shakar qonga tez singib, glikozillanish jarayonini yuzaga keltiradi. Bu holat terining tarangligi va elastikligi uchun javobgar bo‘lgan eng muhim oqsil — kollagenni yemirib yuboradi, natijada yuz sohasi salqib qoladi;
Ramen (tezpishar lapsha) va sho‘r gazaklar:
Natriy miqdori o‘ta yuqori bo‘lgan bunday taomlar organizmda suvni sun’iy ravishda ushlab qoladi. Buning oqibati ertalab uyg‘onganda yuzning to‘lishishi, qovoq va ko‘z atrofida xunuk shishlar paydo bo‘lishi bilan namoyon bo‘ladi.
Mutaxassis tavsiyasi: Sog‘lom va yosh teriga qanday erishish mumkin?
Jarroh Choy Xyon Namning qayd etishicha, yuzning tabiiy nuri va tarangligini saqlab qolish uchun ratsionni to‘liq qayta ko‘rib chiqish lozim.
Kundalik menyuda toza ichimlik suvini yetarlicha iste’mol qilish, sho‘r va yarim tayyor mahsulotlarni yangi uzilgan meva-sabzavotlar hamda antioksidantlarga boy tabiiy mahsulotlarga almashtirish har qanday jarrohlik amaliyotidan ko‘ra uzoq muddatli va xavfsiz natija beradi.
Izohlar 0
…