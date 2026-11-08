Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi

·48·Salomatlik
Erta ajin sababchisi: Koreyalik jarroh terini tez qaritadigan 5 ta mahsulotni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy koreyalik plastik jarroh Choy Xyon Nam yuz terisining erta qarishi va turli muammolarga sabab bo'luvchi 5 ta xavfli mahsulotni ma'lum qildi.
  • Mutaxassisning ta'kidlashicha, alkogol, qayta ishlangan go'sht, qovurilgan taomlar, shirinliklar hamda ramen va sho'r gazaklar teri holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
  • Ushbu mahsulotlar terini suvsizlantirish, kollagenni yemirish va yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirish orqali yoshlikni saqlashga to'sqinlik qiladi.

Teri parvarishi va benuqson yoshlik sirlari bo‘yicha dunyoda yetakchi hisoblangan Janubiy Koreya mutaxassislari qimmatbaho kremlar va kosmetika muolajalari har doim ham kutilgan natijani bermasligini ta’kidlamoqda.

Janubiy koreyalik taniqli plastik jarroh Choy Xyon Nam yuz terisida toshmalar, ko‘z atrofidagi noxush shishlar hamda vaqtdan ilgari chuqur ajinlar paydo bo‘lishiga bevosita sabab bo‘luvchi kundalik taomnomadagi 5 ta xavfli mahsulotni ochiqladi. Mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, ichki oziqlanish tartibga solinmasa, tashqi muolajalar befoyda bo‘lib qolaveradi.

Terining 5 ta asosiy «kushandasi» va ularning salbiy ta’siri

Shifokor yuz tuzilishi va derma qavatini yemiruvchi omillarni chiziqlar kesimida quyidagicha izohladi:

  1. Alkogol — terining 1-raqamli dushmani:

    Spirtli ichimliklar tanani kuchli darajada suvsizlantiradi (degidratatsiya). Buning oqibatida yuz terisi o‘z namligini yo‘qotib, quruqlashadi va mayda ajinlar bir necha barobar bo‘rtib, yaqqol ko‘rina boshlaydi;

  2. Qayta ishlangan go‘sht (kolbasa va sosiskalar):

    Tarkibidagi yuqori miqdordagi konservantlar, kimyoviy qo‘shimchalar va haddan tashqari ko‘p tuz to‘qimalarda surunkali yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytiradi. Bu esa hujayralarning yangilanishini sekinlashtirib, qarish jarayonini tezlashtiradi;

  3. Qovurilgan va yog‘li taomlar:

    Yuqori haroratda qovurilgan ovqatlar yog‘ bezlarining haddan tashqari faollashuviga olib keladi. Natijada terida ortiqcha yog‘ ajralib, teshikchalar (poralar) tiqiladi va yuzga turli husnbuzar hamda toshmalar toshishi ko‘payadi;

  4. Shirinliklar va ortiqcha shakar:

    Shakar qonga tez singib, glikozillanish jarayonini yuzaga keltiradi. Bu holat terining tarangligi va elastikligi uchun javobgar bo‘lgan eng muhim oqsil — kollagenni yemirib yuboradi, natijada yuz sohasi salqib qoladi;

  5. Ramen (tezpishar lapsha) va sho‘r gazaklar:

    Natriy miqdori o‘ta yuqori bo‘lgan bunday taomlar organizmda suvni sun’iy ravishda ushlab qoladi. Buning oqibati ertalab uyg‘onganda yuzning to‘lishishi, qovoq va ko‘z atrofida xunuk shishlar paydo bo‘lishi bilan namoyon bo‘ladi.

Mutaxassis tavsiyasi: Sog‘lom va yosh teriga qanday erishish mumkin?

Jarroh Choy Xyon Namning qayd etishicha, yuzning tabiiy nuri va tarangligini saqlab qolish uchun ratsionni to‘liq qayta ko‘rib chiqish lozim.

Kundalik menyuda toza ichimlik suvini yetarlicha iste’mol qilish, sho‘r va yarim tayyor mahsulotlarni yangi uzilgan meva-sabzavotlar hamda antioksidantlarga boy tabiiy mahsulotlarga almashtirish har qanday jarrohlik amaliyotidan ko‘ra uzoq muddatli va xavfsiz natija beradi.

teri parvarishiChoy Xyon Namsog‘lom ovqatlanishkosmetologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat28 oktabr 23:58Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlarAjinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar5 noyabr 16:55Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladiXitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi23 sentabr 15:40Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirYolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir29 oktabr 14:25Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxatiTaomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati16 oktabr 12:02Dunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildiDunyoda noyob amaliyot: 61-ballon angioplastikasi Milliy tibbiyot markazida bajarildi8 oktabr 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?