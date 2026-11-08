Dunyo bo‘ylab tarqalayotgan yangi koronavirus qanday namoyon bo‘lmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyo bo'ylab koronavirusning PJ.2.1 shtammi faol tarqalmoqda va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu yangi liniyani alohida nazoratga oldi.
- 2026 yilning may oyida ilk bor aniqlangan mazkur variant bo'g'izdagi kuchli og'riq hamda uzoq davom etuvchi og'ir asteniya kabi o'ziga xos simptomlari bilan ajralib turadi.
- Tibbiyot fanlari doktori Yelena Malinnikovaning qayd etishicha, virus odatiy respirator belgilar bilan birga bemorlarda jismoniy charchoqni keltirib chiqaradi.
Dunyo bo‘ylab koronavirus infeksiyasining navbatdagi mutatsiyasi — PJ.2.1 shtammi faol tarqala boshladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) mazkur yangi liniyani alohida nazoratga olgan bo‘lib, uning bir qancha qit’alarda tarqalish xavfi ortib bormoqda.
Tibbiyot fanlari doktori, virusolog va infeksionist Yelena Malinnikovaning ma’lum qilishicha, ushbu yangi variant o‘ziga xos klinik belgilari bilan avvalgi mutatsiyalardan sezilarli darajada ajralib turishi mumkin.
PJ.2.1 shtammining asosiy farqlari va xavfli alomatlari
Olimlar va shifokorlar yangi variantda kuzatilayotgan quyidagi ikkita asosiy simptomga alohida e’tibor qaratmoqda:
Bo‘g‘izdagi kuchli va o‘tkir og‘riq: Avvalgi variantlarga qaraganda, PJ.2.1 shtammi bilan kasallangan bemorlarda tomoq va bo‘g‘iz sohasidagi og‘riqlar ancha intensiv hamda davomli kechadi;
Uzoq davom etuvchi og‘ir asteniya (quvvatsizlik): Yangi mutatsiyaning eng xavfli jihati — bemor formal jihatdan tuzalganidan keyin ham uzoq vaqt chuqur holsizlik va jismoniy charchoqni his qiladi. Hatto to‘liq dam olish holatida ham bemorlar kuch-quvvatsizlikdan aziyat chekishi mumkin;
Umumiy respirator belgilar: Shu bilan birga, virusning odatiy simptomlari ham saqlanib qoladi: tana haroratining ko‘tarilishi, et uyushishi, burun oqishi, yo‘tal, bosh og‘rig‘i va mushaklardagi qattiq qaqshash.
Mutatsiya qachon paydo bo‘ldi va dunyoda tarqalishi qanday?
Birinchi marta qayd etilishi: PJ.2.1 liniyasi dastlab 2026 yilning may oyida aniqlangan edi;
Geografik qamrov: O‘tgan bir necha oy ichida mazkur shtamm chegaralarni kesib o‘tib, bir vaqtning o‘zida bir nechta qit’alarni qamrab olishga ulgurdi;
Tibbiy tayyorgarlik va tashxis: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, zamonaviy test-tizimlari ushbu yangi mutatsiyani tezkor va aniq aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lib, tibbiyot tizimi yangi to‘lqinni erta aniqlashga to‘liq tayyor holatda turibdi.
Izohlar 0
…