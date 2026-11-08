Dunyo bo‘ylab tarqalayotgan yangi koronavirus qanday namoyon bo‘lmoqda?

·61·Salomatlik
Dunyo bo‘ylab tarqalayotgan yangi koronavirus qanday namoyon bo‘lmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyo bo'ylab koronavirusning PJ.2.1 shtammi faol tarqalmoqda va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu yangi liniyani alohida nazoratga oldi.
  • 2026 yilning may oyida ilk bor aniqlangan mazkur variant bo'g'izdagi kuchli og'riq hamda uzoq davom etuvchi og'ir asteniya kabi o'ziga xos simptomlari bilan ajralib turadi.
  • Tibbiyot fanlari doktori Yelena Malinnikovaning qayd etishicha, virus odatiy respirator belgilar bilan birga bemorlarda jismoniy charchoqni keltirib chiqaradi.

Dunyo bo‘ylab koronavirus infeksiyasining navbatdagi mutatsiyasi — PJ.2.1 shtammi faol tarqala boshladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) mazkur yangi liniyani alohida nazoratga olgan bo‘lib, uning bir qancha qit’alarda tarqalish xavfi ortib bormoqda.

Tibbiyot fanlari doktori, virusolog va infeksionist Yelena Malinnikovaning ma’lum qilishicha, ushbu yangi variant o‘ziga xos klinik belgilari bilan avvalgi mutatsiyalardan sezilarli darajada ajralib turishi mumkin.

PJ.2.1 shtammining asosiy farqlari va xavfli alomatlari

Olimlar va shifokorlar yangi variantda kuzatilayotgan quyidagi ikkita asosiy simptomga alohida e’tibor qaratmoqda:

  • Bo‘g‘izdagi kuchli va o‘tkir og‘riq: Avvalgi variantlarga qaraganda, PJ.2.1 shtammi bilan kasallangan bemorlarda tomoq va bo‘g‘iz sohasidagi og‘riqlar ancha intensiv hamda davomli kechadi;

  • Uzoq davom etuvchi og‘ir asteniya (quvvatsizlik): Yangi mutatsiyaning eng xavfli jihati — bemor formal jihatdan tuzalganidan keyin ham uzoq vaqt chuqur holsizlik va jismoniy charchoqni his qiladi. Hatto to‘liq dam olish holatida ham bemorlar kuch-quvvatsizlikdan aziyat chekishi mumkin;

  • Umumiy respirator belgilar: Shu bilan birga, virusning odatiy simptomlari ham saqlanib qoladi: tana haroratining ko‘tarilishi, et uyushishi, burun oqishi, yo‘tal, bosh og‘rig‘i va mushaklardagi qattiq qaqshash.

Mutatsiya qachon paydo bo‘ldi va dunyoda tarqalishi qanday?

  • Birinchi marta qayd etilishi: PJ.2.1 liniyasi dastlab 2026 yilning may oyida aniqlangan edi;

  • Geografik qamrov: O‘tgan bir necha oy ichida mazkur shtamm chegaralarni kesib o‘tib, bir vaqtning o‘zida bir nechta qit’alarni qamrab olishga ulgurdi;

  • Tibbiy tayyorgarlik va tashxis: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, zamonaviy test-tizimlari ushbu yangi mutatsiyani tezkor va aniq aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lib, tibbiyot tizimi yangi to‘lqinni erta aniqlashga to‘liq tayyor holatda turibdi.

PJ.2.1 shtammiJSSTkoronavirus mutatsiyasiYelena Malinnikova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqatLavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqat28 sentabr 11:05Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdiRossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi11 oktabr 19:30Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...2 sentabr 09:1550 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiMiyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiBugun 00:36Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?Bugun 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?