Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradi
Kun davomida miyadagi charchoq, diqqatni jamlay olmaslik va parishonxotirlik ko‘pchilik zamonaviy insonlarni qiynaydigan keng tarqalgan muammolardan biridir.
Shifokorlar va diyetologlarning ta’kidlashicha, ertalab uyg‘ongan zahoti och qoringa tabiiy asal va iliq suv aralashmasini iste’mol qilish miya to‘qimalarini lahzalar ichida faollashtirib, kun bo‘yi bardam va sergak bo‘lishning eng samarali tabiiy usuli hisoblanadi.
Miya uchun tabiiy yoqilg‘i: Nega aynan asalli suv?
Ushbu sodda ichimlik organizmning barcha hayotiy tizimlariga tezkor ta’sir ko‘rsatadi:
Tezkor glyukoza manbai: Miya faoliyati uchun asosiy energiya manbai glyukozadir; asal tarkibidagi oson hazm bo‘luvchi tabiiy shakarlar qonga tez so‘rilib, hujayralarni zarur quvvat bilan ta’minlaydi;
«Miya tumani» va parishonlikni tarqatadi: Ertalabki suvsizlanish oqibatida yuzaga keladigan bosh og‘irligi, lohaslik va charchoq hissini bartaraf etadi;
Xotira va fikrlash tezligi: Muntazam qabul qilinganda kognitiv funksiyalarni — xotira o‘tkirligi va axborotni qayta ishlash qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Shifobaxsh ichimlikni tayyorlash va qabul qilish tartibi
Ichimlikning maksimal darajada foyda berishi uchun uni tayyorlash qoidasiga aniq amal qilish lozim:
Tarkibi: 1 stakan toza, iliq (qaynoq bo‘lmagan, 40°C atrofidagi) suvga 1 choy qoshiq sifatli tabiiy asal solib to‘liq eriguncha aralashtiriladi;
Muhim qo‘shimcha: Ta’m berish va C vitamini bilan boyitish maqsadida aralashmaga bir necha tomchi yangi siqilgan apelsin yoki limon sharbati qo‘shiladi;
Qachon ichiladi?: Ichimlikni har kuni ertalab, nonushta qilishdan 15–20 daqiqa oldin, och qoringa bir ko‘tarishda shoshilmasdan ichish tavsiya etiladi.
Atigi bir necha kunlik odatdan so‘ng tonggi tetiklik va kun bo‘yi davom etuvchi yuqori ishchanlik kayfiyatini his qilish mumkin.
Izohlar 0
…