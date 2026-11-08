Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradi

·3·Salomatlik
Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradi

Kun davomida miyadagi charchoq, diqqatni jamlay olmaslik va parishonxotirlik ko‘pchilik zamonaviy insonlarni qiynaydigan keng tarqalgan muammolardan biridir.

Shifokorlar va diyetologlarning ta’kidlashicha, ertalab uyg‘ongan zahoti och qoringa tabiiy asal va iliq suv aralashmasini iste’mol qilish miya to‘qimalarini lahzalar ichida faollashtirib, kun bo‘yi bardam va sergak bo‘lishning eng samarali tabiiy usuli hisoblanadi.

Miya uchun tabiiy yoqilg‘i: Nega aynan asalli suv?

Ushbu sodda ichimlik organizmning barcha hayotiy tizimlariga tezkor ta’sir ko‘rsatadi:

  • Tezkor glyukoza manbai: Miya faoliyati uchun asosiy energiya manbai glyukozadir; asal tarkibidagi oson hazm bo‘luvchi tabiiy shakarlar qonga tez so‘rilib, hujayralarni zarur quvvat bilan ta’minlaydi;

  • «Miya tumani» va parishonlikni tarqatadi: Ertalabki suvsizlanish oqibatida yuzaga keladigan bosh og‘irligi, lohaslik va charchoq hissini bartaraf etadi;

  • Xotira va fikrlash tezligi: Muntazam qabul qilinganda kognitiv funksiyalarni — xotira o‘tkirligi va axborotni qayta ishlash qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shifobaxsh ichimlikni tayyorlash va qabul qilish tartibi

Ichimlikning maksimal darajada foyda berishi uchun uni tayyorlash qoidasiga aniq amal qilish lozim:

  • Tarkibi: 1 stakan toza, iliq (qaynoq bo‘lmagan, 40°C atrofidagi) suvga 1 choy qoshiq sifatli tabiiy asal solib to‘liq eriguncha aralashtiriladi;

  • Muhim qo‘shimcha: Ta’m berish va C vitamini bilan boyitish maqsadida aralashmaga bir necha tomchi yangi siqilgan apelsin yoki limon sharbati qo‘shiladi;

  • Qachon ichiladi?: Ichimlikni har kuni ertalab, nonushta qilishdan 15–20 daqiqa oldin, och qoringa bir ko‘tarishda shoshilmasdan ichish tavsiya etiladi.

Atigi bir necha kunlik odatdan so‘ng tonggi tetiklik va kun bo‘yi davom etuvchi yuqori ishchanlik kayfiyatini his qilish mumkin.

asalmiya faoliyatisog‘lom turmush tarzikognitiv funksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?1 noyabr 15:15Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiQaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun 00:04Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiUyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiBugun 00:04Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlarAjinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar5 noyabr 16:55Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?5 noyabr 12:13Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi4 noyabr 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?