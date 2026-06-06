Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?
Ўзбек халқининг миллий фахри, дастурхонларимиз кўрки ва шоҳ таоми бўлмиш паловни севиб истеъмол қилмайдиган юртдошимиз топилмаса керак. Бироқ бугунги кунда уй шароитида, оила даврасида мазали ва хушбўй ош дамлаш бизга қанчага тушади? Мамлакатимизнинг қайси гўшасида палов пишириш ҳамёнбоп, қай бир ҳудудда эса бироз қимматроқ?
Ушбу мазали саволларга Миллий статистика агентлигининг 2026 йил май ойи якунлари бўйича эълон қилган расмий таҳлиллари жавоб берди. Мутахассислар юртимиз бозорларидаги озиқ-овқат нархларини ўрганиб чиқиб, 1 кг ош тайёрлаш учун сарфланадиган маблағни ҳудудлар кесимида ҳисоблаб чиқишди.
Энг ҳамёнбоп ва энг қиммат палов қаерда?
Статистик маълумотларга кўра, май ойида палов масаллиқлари учун энг кам маблағ талаб этилган ҳудуд Қорақалпоғистон Республикаси бўлди. Энг юқори харажатлар эса анъанавий тарзда пойтахт ва Фарғона водийси ҳиссасига тўғри келмоқда:
Энг арзон маҳсулотлар — Қорақалпоғистонда: Бу ерда бир килограмм ош учун керакли масаллиқларни 103 557 сўмга харид қилиш мумкин.
Энг юқори харажат — Тошкент шаҳрида: Пойтахт бозорларидаги нарх-наво сабабли бу ерда кўрсаткич 125 126 сўмни ташкил этди. Фарғона вилояти ҳам 122 884 сўм билан юқори учликдан жой олди.
1 кг палов тайёрлашнинг тўлиқ қиймати (Ҳудудлар кесимида)
Юртимизнинг барча вилоятларида бир килограмм миллий таомимизни пишириш учун кетадиган харажатлар миқдори қуйидаги жадвалда батафсил акс этган:
Ҳудудлар номи
Масаллиқларнинг умумий қиймати (май, 2026 йил)
Тошкент шаҳри
125 126 сўм
Фарғона вилояти
122 884 сўм
Самарқанд вилояти
119 998 сўм
Тошкент вилояти
119 694 сўм
Сурхондарё вилояти
117 800 сўм
Қашқадарё вилояти
117 746 сўм
Навоий вилояти
116 889 сўм
Жиззах вилояти
115 970 сўм
Наманган вилояти
115 801 сўм
Бухоро вилояти
115 466 сўм
Хоразм вилояти
114 394 сўм
Андижон вилояти
113 198 сўм
Сирдарё вилояти
111 471 сўм
Қорақалпоғистон Республикаси
103 557 сўм
Ҳақиқий ўзбекона палов учун нималар керак? (Рецепт ва меъёр)
Статистиклар ушбу ҳисоб-китобларни шунчаки ҳаводан олишгани йўқ. Уларнинг замирида 1 килограмм тайёр ош олиш учун сарфланадиган қуйидаги стандарт хом ашёлар жамланмаси ётади:
Мол гўшти – 700 гр
Гуруч – 1 кг
Сабзи (сариқ ёки қизил) – 1 кг
Пиёз – 300 гр
Кунгабоқар ёғи – 0,3 литр
Нўхат – 100 гр
Зира – 10 гр
Ош тузи – 20 гр
Замин шарҳи: Муҳим бир жиҳатни унутмаслик лозим: юқорида келтирилган рақамлар умумий овқатланиш масканлари, ошхона ёки чойхоналарда сотилаётган тайёр порцияли палов нархларини англатмайди. Бу шунчаки бозордан хом ашё сотиб олиб, уйда ош дамлаш учун кетадиган соф маблағдир. Албатта, ҳар бир воҳа ва водийнинг ўз ош дамлаш сирлари, қўшимча масаллиқлари (қази, бедана тухуми, майиз) бор. Нима бўлган тақдирда ҳам, дастурхонларимиздан миллий таомимиз узилмасин, ошингиз шифо бўлсин!
Юртимиз бозорларидаги нарх-наво ўзгаришлари, қизиқарли иқтисодий шарҳлар ва кундалик турмушимизга оид энг фойдали маълумотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…