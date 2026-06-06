Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?

·69·Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?

Ўзбек халқининг миллий фахри, дастурхонларимиз кўрки ва шоҳ таоми бўлмиш паловни севиб истеъмол қилмайдиган юртдошимиз топилмаса керак. Бироқ бугунги кунда уй шароитида, оила даврасида мазали ва хушбўй ош дамлаш бизга қанчага тушади? Мамлакатимизнинг қайси гўшасида палов пишириш ҳамёнбоп, қай бир ҳудудда эса бироз қимматроқ?

Ушбу мазали саволларга Миллий статистика агентлигининг 2026 йил май ойи якунлари бўйича эълон қилган расмий таҳлиллари жавоб берди. Мутахассислар юртимиз бозорларидаги озиқ-овқат нархларини ўрганиб чиқиб, 1 кг ош тайёрлаш учун сарфланадиган маблағни ҳудудлар кесимида ҳисоблаб чиқишди.

Энг ҳамёнбоп ва энг қиммат палов қаерда?

Статистик маълумотларга кўра, май ойида палов масаллиқлари учун энг кам маблағ талаб этилган ҳудуд Қорақалпоғистон Республикаси бўлди. Энг юқори харажатлар эса анъанавий тарзда пойтахт ва Фарғона водийси ҳиссасига тўғри келмоқда:

  • Энг арзон маҳсулотлар — Қорақалпоғистонда: Бу ерда бир килограмм ош учун керакли масаллиқларни 103 557 сўмга харид қилиш мумкин.

  • Энг юқори харажат — Тошкент шаҳрида: Пойтахт бозорларидаги нарх-наво сабабли бу ерда кўрсаткич 125 126 сўмни ташкил этди. Фарғона вилояти ҳам 122 884 сўм билан юқори учликдан жой олди.

1 кг палов тайёрлашнинг тўлиқ қиймати (Ҳудудлар кесимида)

Юртимизнинг барча вилоятларида бир килограмм миллий таомимизни пишириш учун кетадиган харажатлар миқдори қуйидаги жадвалда батафсил акс этган:

Ҳудудлар номи

Масаллиқларнинг умумий қиймати (май, 2026 йил)

Тошкент шаҳри

125 126 сўм

Фарғона вилояти

122 884 сўм

Самарқанд вилояти

119 998 сўм

Тошкент вилояти

119 694 сўм

Сурхондарё вилояти

117 800 сўм

Қашқадарё вилояти

117 746 сўм

Навоий вилояти

116 889 сўм

Жиззах вилояти

115 970 сўм

Наманган вилояти

115 801 сўм

Бухоро вилояти

115 466 сўм

Хоразм вилояти

114 394 сўм

Андижон вилояти

113 198 сўм

Сирдарё вилояти

111 471 сўм

Қорақалпоғистон Республикаси

103 557 сўм

Ҳақиқий ўзбекона палов учун нималар керак? (Рецепт ва меъёр)

Статистиклар ушбу ҳисоб-китобларни шунчаки ҳаводан олишгани йўқ. Уларнинг замирида 1 килограмм тайёр ош олиш учун сарфланадиган қуйидаги стандарт хом ашёлар жамланмаси ётади:

  • Мол гўшти – 700 гр

  • Гуруч – 1 кг

  • Сабзи (сариқ ёки қизил) – 1 кг

  • Пиёз – 300 гр

  • Кунгабоқар ёғи – 0,3 литр

  • Нўхат – 100 гр

  • Зира – 10 гр

  • Ош тузи – 20 гр

Замин шарҳи: Муҳим бир жиҳатни унутмаслик лозим: юқорида келтирилган рақамлар умумий овқатланиш масканлари, ошхона ёки чойхоналарда сотилаётган тайёр порцияли палов нархларини англатмайди. Бу шунчаки бозордан хом ашё сотиб олиб, уйда ош дамлаш учун кетадиган соф маблағдир. Албатта, ҳар бир воҳа ва водийнинг ўз ош дамлаш сирлари, қўшимча масаллиқлари (қази, бедана тухуми, майиз) бор. Нима бўлган тақдирда ҳам, дастурхонларимиздан миллий таомимиз узилмасин, ошингиз шифо бўлсин!

Юртимиз бозорларидаги нарх-наво ўзгаришлари, қизиқарли иқтисодий шарҳлар ва кундалик турмушимизга оид энг фойдали маълумотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонҚорақалпоғистонТошкентФарғона водийсиСамарқанд вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Кеча, 12:02Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиКеча, 10:14Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиЭски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиКеча, 07:45Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиЎзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиКеча, 07:30Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди05.06, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди