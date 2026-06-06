Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди
Мамлакатимиз демографияси ва ундаги аҳоли сонининг ўсиш суръатлари ҳар доим кўпчилик учун қизиқарли ва муҳим мавзулардан бири бўлиб келган. Юртимизнинг қайси гўшасида одамлар энг тирбанд ва зич яшайди, қайси ҳудудларда эса кенглик ва эркинлик юқори даражада? Ушбу саволларга Миллий статистика агентлиги томонидан тақдим этилган сўнгги расмий рақамлар аниқ ва лўнда жавоб берди.
Статистик таҳлилларга кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикаси бўйича ҳар бир квадрат километр ($1 \text{ км}^2$) қуруқлик майдонига ўртача 85,5 нафар фуқаро тўғри келмоқда. Бу кўрсаткич йилдан-йилга юртимизда демографик юксалиш изчил давом этаётганидан далолат беради.
Пойтахт рекорди ва водийнинг тирбанд гўшалари
Умумий статистика ҳудудлар кесимида ўрганилганда, кутилганидек, энг юқори зичлик пойтахтимиз — Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келди. Шунингдек, Фарғона водийси вилоятлари ҳам аҳолининг тиғизлиги бўйича етакчи ўринларни банд этган:
Мутлақ етакчи — Тошкент шаҳри: Пойтахтда урбанизация даражаси жуда юқори бўлгани сабабли, $1 \text{ км}^2$ майдонда нақд 7 352,4 киши истиқомат қилмоқда. Бу юртимиздаги энг йирик ва зич мегаполис мақомини яна бир бор тасдиқлайди.
Андижон ва Фарғона олдинги сафда: Вилоятлар ичида энг кам майдонга эга бўлса-да, аҳолиси кўп бўлган Андижон вилоятида кўрсаткич 821,4 кишини, Фарғона вилоятида эса 627,8 кишини ташкил этмоқда. Наманган эса 430,9 киши билан кучли тўртликни якунлаб берди.
Ўзбекистон ҳудудларининг тўлиқ демографик харитаси
Юртимизнинг барча ҳудудларида аҳолининг жойлашиш тиғизлиги қандай кўринишга эга эканлигини қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил билиб олишингиз мумкин:
Ҳудудлар номи
1 км2 га тўғри келувчи ўртача аҳоли сони
Демографик мақоми
Тошкент шаҳри
7 352,4 киши
Ўта юқори зичлик (Рекорд)
Андижон вилояти
821,4 киши
Вилоятлар ичида энг юқори кўрсаткич
Фарғона вилояти
627,8 киши
Юқори даражадаги тиғизлик
Наманган вилояти
430,9 киши
Водийнинг йирик демографик маркази
Хоразм вилояти
341,2 киши
Воҳадаги энг юқори зичлик
Самарқанд вилояти
262,1 киши
Барқарор ва ўсиб борувчи ҳудуд
Сирдарё вилояти
222,1 киши
Ўртача рақамли кўрсаткич
Тошкент вилояти
209,6 киши
Пойтахт атрофидаги фаол ҳудуд
Сурхондарё вилояти
150,5 киши
Жанубий воҳанинг табиий ўсиши
Қашқадарё вилояти
130,6 киши
Кенг майдон ва мўътадил тизим
Жиззах вилояти
74,3 киши
Сўнгги йилларда ривожланаётган ҳудуд
Бухоро вилояти
50,5 киши
Тарихий воҳанинг кенг саҳролари
Қорақалпоғистон Республикаси
12,4 киши
Кенг ҳудуд, мўътадил зичлик
Навоий вилояти
10,2 киши
Энг кенг ҳудуд ва энг кам зичлик
Замин шарҳи: Статистик рақамлардан кўриниб турибдики, юртимизда аҳоли тақсимоти географик жойлашув ва иқлим шароитларига бевосита боғлиқ. Саҳро ва чўл ҳудудлари катта майдонни эгаллаган Навоий вилояти ҳамда Қорақалпоғистонда аҳоли жуда кенг ва эркин жойлашган бўлса, сув ресурслари ва ишлаб чиқариш ривожланган Фарғона водийси ҳамда Тошкентда одамлар жуда тиғиз яшамоқда. Бу эса ўз навбатида янги уй-жойлар қурилиши ва инфратузилмани ривожлантиришда мана шу зичликни инобатга олиш зарурлигини кўрсатади. Мамлакатимизнинг ҳар бир гўшасига файзу барака ва тинчлик-хотиржамлик тилаб қоламиз!
Юртимиз ҳаётига оид энг қизиқарли статистик маълумотлар, расмий агентликлар ҳисоботлари ва кундалик қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…