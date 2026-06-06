Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди

·57·Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди

Мамлакатимиз демографияси ва ундаги аҳоли сонининг ўсиш суръатлари ҳар доим кўпчилик учун қизиқарли ва муҳим мавзулардан бири бўлиб келган. Юртимизнинг қайси гўшасида одамлар энг тирбанд ва зич яшайди, қайси ҳудудларда эса кенглик ва эркинлик юқори даражада? Ушбу саволларга Миллий статистика агентлиги томонидан тақдим этилган сўнгги расмий рақамлар аниқ ва лўнда жавоб берди.

Статистик таҳлилларга кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикаси бўйича ҳар бир квадрат километр ($1 \text{ км}^2$) қуруқлик майдонига ўртача 85,5 нафар фуқаро тўғри келмоқда. Бу кўрсаткич йилдан-йилга юртимизда демографик юксалиш изчил давом этаётганидан далолат беради.

Пойтахт рекорди ва водийнинг тирбанд гўшалари

Умумий статистика ҳудудлар кесимида ўрганилганда, кутилганидек, энг юқори зичлик пойтахтимиз — Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келди. Шунингдек, Фарғона водийси вилоятлари ҳам аҳолининг тиғизлиги бўйича етакчи ўринларни банд этган:

  • Мутлақ етакчи — Тошкент шаҳри: Пойтахтда урбанизация даражаси жуда юқори бўлгани сабабли, $1 \text{ км}^2$ майдонда нақд 7 352,4 киши истиқомат қилмоқда. Бу юртимиздаги энг йирик ва зич мегаполис мақомини яна бир бор тасдиқлайди.

  • Андижон ва Фарғона олдинги сафда: Вилоятлар ичида энг кам майдонга эга бўлса-да, аҳолиси кўп бўлган Андижон вилоятида кўрсаткич 821,4 кишини, Фарғона вилоятида эса 627,8 кишини ташкил этмоқда. Наманган эса 430,9 киши билан кучли тўртликни якунлаб берди.

Ўзбекистон ҳудудларининг тўлиқ демографик харитаси

Юртимизнинг барча ҳудудларида аҳолининг жойлашиш тиғизлиги қандай кўринишга эга эканлигини қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил билиб олишингиз мумкин:

Ҳудудлар номи

1 км2 га тўғри келувчи ўртача аҳоли сони

Демографик мақоми

Тошкент шаҳри

7 352,4 киши

Ўта юқори зичлик (Рекорд)

Андижон вилояти

821,4 киши

Вилоятлар ичида энг юқори кўрсаткич

Фарғона вилояти

627,8 киши

Юқори даражадаги тиғизлик

Наманган вилояти

430,9 киши

Водийнинг йирик демографик маркази

Хоразм вилояти

341,2 киши

Воҳадаги энг юқори зичлик

Самарқанд вилояти

262,1 киши

Барқарор ва ўсиб борувчи ҳудуд

Сирдарё вилояти

222,1 киши

Ўртача рақамли кўрсаткич

Тошкент вилояти

209,6 киши

Пойтахт атрофидаги фаол ҳудуд

Сурхондарё вилояти

150,5 киши

Жанубий воҳанинг табиий ўсиши

Қашқадарё вилояти

130,6 киши

Кенг майдон ва мўътадил тизим

Жиззах вилояти

74,3 киши

Сўнгги йилларда ривожланаётган ҳудуд

Бухоро вилояти

50,5 киши

Тарихий воҳанинг кенг саҳролари

Қорақалпоғистон Республикаси

12,4 киши

Кенг ҳудуд, мўътадил зичлик

Навоий вилояти

10,2 киши

Энг кенг ҳудуд ва энг кам зичлик

Замин шарҳи: Статистик рақамлардан кўриниб турибдики, юртимизда аҳоли тақсимоти географик жойлашув ва иқлим шароитларига бевосита боғлиқ. Саҳро ва чўл ҳудудлари катта майдонни эгаллаган Навоий вилояти ҳамда Қорақалпоғистонда аҳоли жуда кенг ва эркин жойлашган бўлса, сув ресурслари ва ишлаб чиқариш ривожланган Фарғона водийси ҳамда Тошкентда одамлар жуда тиғиз яшамоқда. Бу эса ўз навбатида янги уй-жойлар қурилиши ва инфратузилмани ривожлантиришда мана шу зичликни инобатга олиш зарурлигини кўрсатади. Мамлакатимизнинг ҳар бир гўшасига файзу барака ва тинчлик-хотиржамлик тилаб қоламиз!

Юртимиз ҳаётига оид энг қизиқарли статистик маълумотлар, расмий агентликлар ҳисоботлари ва кундалик қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонТошкентМиллий статистика агентлигиФарғона водийсиАндижон вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Кеча, 12:02Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Кеча, 10:20Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиЭски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиКеча, 07:45Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиЎзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиКеча, 07:30Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди05.06, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди – Zamin.uz, 06.06.2026