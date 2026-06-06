Европа Иттифоқи АҚШ булутли хизматларига чеклов ва Чипс Акт 2.0 лойиҳасини эълон қилди

·43·Техно
Европа Иттифоқи АҚШ булутли хизматларига чеклов ва Чипс Акт 2.0 лойиҳасини эълон қилди

Европа комиссияси Европа Иттифоқининг АҚШ ва Хитойга технологик қарамлигини камайтиришга қаратилган янги ташаббуслар пакетини тақдим этди. Таклифлар микросхема ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, хусусий булутли сервислар тармоғини ривожлантириш ҳамда ўта муҳим маълумотларни сақлаш ва қайта ишлашга доир янги талабларни ўз ичига олади. Европа комиссияси раиси Урсула вон дер Леен Европа шифохоналар, энергетика тармоқлари ва давлат хизматлари фаолиятини таъминловчи технологиялар бўйича бошқа давлатларга қарам бўлиб қола олмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги пакетнинг асосий элементларидан бири Cloud анд AI Девелопмент Акт (КADA) қонун лойиҳасидир. Ушбу ҳужжат хорижий булутли инфратузилма етказиб берувчиларига боғлиқлик хавфини камайтиришга хизмат қилади. Бунинг учун давлат ташкилотларининг махфий маълумотлари билан ишловчи булутли платформаларнинг технологик суверенитети даражасига нисбатан умумевропа талаблар тизимини яратиш таклиф этилмоқда. Комиссия вице-президенти Ҳенна Вирккуненнинг сўзларига кўра, Брюссел хорижий компанияларда муҳим инфратузилмани ўчириб қўйиш имконияти бўлишини истамайди.

АҚШнинг Cloud Акт қонуни туфайли Америка компаниялари учун Европада максимал суверенитет даражасига эришиш қийин бўлиши кутилмоқда. Мазкур қонун АҚШ ҳуқуқ-тартибот идораларига маълумотлар қаерда жойлашганидан қатъи назар, уларни талаб қилиб олиш ҳуқуқини беради. Шу сабабли, Европа Иттифоқи энг нозик маълумотларни айнан Европа ҳудудида сақлашни таъминлашга интилмоқда. Эндиликда нафақат маълумотларнинг жойлашуви, балки компанияларнинг эгалик тузилмаси ва хорижий қонунлар таъсиридан ҳимояланганлиги ҳам текширилади.

Иккинчи йирик ташаббус — Чипс Акт 2.0 лойиҳаси бўлиб, у минтақанинг яримўтказгичлар соҳасини ривожлантиришга қаратилган. Дастурнинг янги версияси яримўтказгичларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришда ташқи қарамликни камайтириш, шунингдек, сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган янги авлод технологияларига эътибор қаратади. Европа комиссияси Иттифоқ ҳудудида энг замонавий микросхемалар ва AI платформалари учун чиплар ишлаб чиқарадиган юқори технологияли фабрикалар қуришни устувор вазифа деб эълон қилди.

Европа ИттифоқиЧипс АктБулутли ТехнологияларСунъий IntelлектЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиБугун, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариБугун, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиБугун, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаБугун, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиБугун, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус