Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)
Қадимий ва ҳамишажавон Самарқанд шаҳри навбатдаги йирик халқаро анжуман — Глобал экологик жамғарма (ГЭЖ) Ассамблеясига мезбонлик қилмоқда. Мазкур нуфузли тадбир доирасида жорий йилнинг 5 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош котиби ўринбосари — БМТ Атроф-муҳит бўйича дастури (UNEP) ижрочи директори Ингер Андерсен ҳамда Глобал экологик жамғарманинг бош ижрочи директори Клод Гаскон билан юқори даражадаги муҳим учрашув ўтказди.
Учрашув дўстона, конструктив ва ўзаро ишонч руҳида кечиб, унда нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё минтақасининг келажаги учун дахлдор бўлган экологик муаммолар атрофлича муҳокама қилинди.
Экологик барқарорлик йўлидаги устувор йўналишлар
Мулоқот давомида томонлар бугунги кунда глобал иқлим ўзгаришлари даврида минтақамиз олдида турган энг долзарб ва оғриқли масалаларга алоҳида эътибор қаратишди. Хусусан, суҳбат чоғида қуйидаги муҳим йўналишлар бўйича фикр алмашилди:
Чўлланишга қарши кураш: Ерларнинг унумдорлигини йўқотиши (деградацияси) ва чўлга айланишининг олдини олиш чоралари.
Ҳаво софлиги: Атмосфера ҳавоси сифатини доимий мониторинг қилиш тизимларини такомиллаштириш.
Биохилма-хиллик: Регионнинг ноёб табиати, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини асраб-авайлаш.
Ресурслардан оқилона фойдаланиш: Табиий бойликлар ва сув ресурсларини тежамкорлик билан бошқариш.
Халқаро ҳамкорликка юксак эътироф
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева учрашув якунлари бўйича ўзининг расмий саҳифасида самимий фикрларини баҳам кўрди. Унда юртимизда экология соҳасида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар халқаро ҳамжамият томонидан юқори баҳоланаётгани алоҳида тилга олинган.
Халқаро ташкилотлар
Ҳамкорликдаги асосий жиҳатлар
UNEP (БМТ Атроф-муҳит дастури)
Юртимиздаги «яшил» ислоҳотларни тизимли қўллаб-қувватлаш ва халқаро стандартларни жорий этиш.
GEF (Глобал экологик жамғарма)
Самарқандда тарихий Ассамблеяни юқори даражада ташкил этиш ва амалий экологик ечимларни илгари суриш.
Саида Мирзиёева ўз мурожаатида мартабали меҳмонларга Ўзбекистондаги экологик ташаббусларга кўрсатаётган амалий ёрдамлари учун чуқур миннатдорлик билдирди ва Самарқанд мезбонлик қилган ушбу тарихий анжуман муваффақиятли ўтгани билан қутлади.
Замин шарҳи: Самарқандда БМТ ва Глобал экологик жамғарманинг олий раҳбарияти иштирокида ўтаётган ушбу Ассамблея Ўзбекистоннинг "яшил кун тартиби" жаҳон ҳамжамияти диққат марказида турганидан далолат беради. Чўлланиш, ҳаво сифати ва Орол фожиаси оқибатлари билан курашаётган минтақамиз учун бундай йирик жамғармаларнинг молиявий ва техник кўмаги сув ва ҳаводек зарур. Бу учрашув юртимизда атроф-муҳит муҳофазаси йўлида янги лойиҳаларнинг бошланишига хизмат қилади.
Юртимиздаги муҳим сиёсий воқеалар, халқаро экологик анжуманлар тафсилотлари ва "яшил" лойиҳалар ҳақидаги энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…