Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)

·49·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)

Қадимий ва ҳамишажавон Самарқанд шаҳри навбатдаги йирик халқаро анжуман — Глобал экологик жамғарма (ГЭЖ) Ассамблеясига мезбонлик қилмоқда. Мазкур нуфузли тадбир доирасида жорий йилнинг 5 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош котиби ўринбосари — БМТ Атроф-муҳит бўйича дастури (UNEP) ижрочи директори Ингер Андерсен ҳамда Глобал экологик жамғарманинг бош ижрочи директори Клод Гаскон билан юқори даражадаги муҳим учрашув ўтказди.

Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)

Учрашув дўстона, конструктив ва ўзаро ишонч руҳида кечиб, унда нафақат Ўзбекистон, балки бутун Марказий Осиё минтақасининг келажаги учун дахлдор бўлган экологик муаммолар атрофлича муҳокама қилинди.

Экологик барқарорлик йўлидаги устувор йўналишлар

Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)

Мулоқот давомида томонлар бугунги кунда глобал иқлим ўзгаришлари даврида минтақамиз олдида турган энг долзарб ва оғриқли масалаларга алоҳида эътибор қаратишди. Хусусан, суҳбат чоғида қуйидаги муҳим йўналишлар бўйича фикр алмашилди:

  • Чўлланишга қарши кураш: Ерларнинг унумдорлигини йўқотиши (деградацияси) ва чўлга айланишининг олдини олиш чоралари.

  • Ҳаво софлиги: Атмосфера ҳавоси сифатини доимий мониторинг қилиш тизимларини такомиллаштириш.

  • Биохилма-хиллик: Регионнинг ноёб табиати, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини асраб-авайлаш.

  • Ресурслардан оқилона фойдаланиш: Табиий бойликлар ва сув ресурсларини тежамкорлик билан бошқариш.

Халқаро ҳамкорликка юксак эътироф

Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева учрашув якунлари бўйича ўзининг расмий саҳифасида самимий фикрларини баҳам кўрди. Унда юртимизда экология соҳасида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар халқаро ҳамжамият томонидан юқори баҳоланаётгани алоҳида тилга олинган.

Халқаро ташкилотлар

Ҳамкорликдаги асосий жиҳатлар

UNEP (БМТ Атроф-муҳит дастури)

Юртимиздаги «яшил» ислоҳотларни тизимли қўллаб-қувватлаш ва халқаро стандартларни жорий этиш.

GEF (Глобал экологик жамғарма)

Самарқандда тарихий Ассамблеяни юқори даражада ташкил этиш ва амалий экологик ечимларни илгари суриш.

Саида Мирзиёева ўз мурожаатида мартабали меҳмонларга Ўзбекистондаги экологик ташаббусларга кўрсатаётган амалий ёрдамлари учун чуқур миннатдорлик билдирди ва Самарқанд мезбонлик қилган ушбу тарихий анжуман муваффақиятли ўтгани билан қутлади.

Замин шарҳи: Самарқандда БМТ ва Глобал экологик жамғарманинг олий раҳбарияти иштирокида ўтаётган ушбу Ассамблея Ўзбекистоннинг "яшил кун тартиби" жаҳон ҳамжамияти диққат марказида турганидан далолат беради. Чўлланиш, ҳаво сифати ва Орол фожиаси оқибатлари билан курашаётган минтақамиз учун бундай йирик жамғармаларнинг молиявий ва техник кўмаги сув ва ҳаводек зарур. Бу учрашув юртимизда атроф-муҳит муҳофазаси йўлида янги лойиҳаларнинг бошланишига хизмат қилади.

Юртимиздаги муҳим сиёсий воқеалар, халқаро экологик анжуманлар тафсилотлари ва "яшил" лойиҳалар ҳақидаги энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Саида МирзиёеваСамарқандБМТГЭЖИнгер Андерсен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиБугун, 17:32Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Бугун, 13:34Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиБугун, 13:22Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиБугун, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиБугун, 10:53Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиҚурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото) – Zamin.uz, 05.06.2026