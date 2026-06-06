Рим Гран-присида 5 нафар ўзбекистонлик таэквондочи баҳсларга киришади

·35·Спорт
Рим Гран-присида 5 нафар ўзбекистонлик таэквондочи баҳсларга киришади

Халқаро спорт майдонларида Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб келаётган маҳоратли спортчиларимиздан яна бир бор юксак зафарлар кутиб қоламиз. Айни кунларда Италия пойтахти мезбонлик қилаётган таэквондо WT бўйича нуфузли Рим Гран-приси қизғин палласига кирди. Бугун мусобақанинг иккинчи кунги беллашувлари доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг беш нафар умидли ва кучли даян эгалари ўта масъулиятли баҳсларда гиламга чиқишади.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати томонидан тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, ҳамюртларимизнинг илк даврадаги рақиблари анча жиддий ва тажрибали спортчилардан иборат.

Ҳамюртларимиз ва уларнинг биринчи даврадаги рақиблари

Бугунги шиддатли ва муросасиз кечадиган жангларда вакилларимиз қуйидаги рақибларга қарши даянга кўтариладилар:

  • +67 кг вазн тоифасида: Терма жамоамиз етакчиси, тажрибали Светлана Осипова ўз юришини бошлайди. Унинг илк рақиби Руби Мекей (Буюк Британия) ҳамда Да Бин Сонг (Корея Республикаси) ўртасидаги учрашув ғолиби бўлади.

  • -68 кг вазн тоифасида: Иқтидорли таэквондочимиз Диёрбек Тўхлибоев мезбонлар вакили Лудовико Юрларо (Италия) билан куч синашса, худди шу вазнда ҳаракат қиладиган бошқа бир ҳамюртимиз Нажмиддин Қосимҳожиев Матеуш Крановскига (Польша) қарши баҳс олиб боради.

  • +80 кг вазн тоифасида (Полвонлар жанги): Энг оғир вазн эгалари ўртасида ҳам икки нафар ҳамюртимиз олтин медаллар сари жанг қилади. Марат Мавлонов илк босқичда Элтаж Гафаров (Озарбайжон) тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилса, Ёдгорбек Жўрабоев Жонатан Ҳилига (АҚШ) қарши мураккаб жангда даянга чиқади.

Рим Даянидаги кучлар нисбати

Вакилларимизнинг бугунги беллашувлардаги иштироки ва вазн тоифалари қуйидаги жадвалда аниқ кўрсатилган:

Спортчимизнинг исм-шарифи

Эгаллаб турган вазн тоифаси

Рақиби ва у ифода этган давлат

Светлана Осипова

+67 кг

Руби Мекей / Да Бин Сонг

Диёрбек Тўхлибоев

-68 кг

Лудовико Юрларо

Нажмиддин Қосимҳожиев

-68 кг

Матеуш Крановски

Марат Мавлонов

+80 кг

Элтаж Гафаров

Ёдгорбек Жўрабоев

+80 кг

Жонатан Ҳили

Замин шарҳи: Рим Гран-приси дунёнинг энг сара таэквондочилари йиғиладиган машаққатли мусобақалардан биридир. Айниқса, бугун рақиблар қаторида мезбон Италия, Жанубий Корея ва АҚШ вакиллари борлиги жангларнинг нақадар шиддатли ўтишидан далолат беради. Бироқ ўзбек таэквондо мактаби аллақачон жаҳонда ўз сўзини айтиб улгурган. Ҳамюртларимизнинг жисмоний ва тактик тайёргарлиги бизга катта умид бағишлайди. Ишонамизки, бугунги баҳслар ортда қолгач, Рим осмонида ғалаба шарафига Ватанимиз байроғи баланд кўтарилади. Мард ўғлонлар ва матонатли қизларимизга зафарлар ёр бўлсин!

Рим Гран-присининг энг сўнгги натижалари, ўзбек спортчиларининг зафарли юришлари ва таэквондо оламига оид эксклюзив репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонРимСветлана ОсиповаИталияМиллий олимпия қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди