Рим Гран-присида 5 нафар ўзбекистонлик таэквондочи баҳсларга киришади
Халқаро спорт майдонларида Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб келаётган маҳоратли спортчиларимиздан яна бир бор юксак зафарлар кутиб қоламиз. Айни кунларда Италия пойтахти мезбонлик қилаётган таэквондо WT бўйича нуфузли Рим Гран-приси қизғин палласига кирди. Бугун мусобақанинг иккинчи кунги беллашувлари доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг беш нафар умидли ва кучли даян эгалари ўта масъулиятли баҳсларда гиламга чиқишади.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати томонидан тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, ҳамюртларимизнинг илк даврадаги рақиблари анча жиддий ва тажрибали спортчилардан иборат.
Ҳамюртларимиз ва уларнинг биринчи даврадаги рақиблари
Бугунги шиддатли ва муросасиз кечадиган жангларда вакилларимиз қуйидаги рақибларга қарши даянга кўтариладилар:
+67 кг вазн тоифасида: Терма жамоамиз етакчиси, тажрибали Светлана Осипова ўз юришини бошлайди. Унинг илк рақиби Руби Мекей (Буюк Британия) ҳамда Да Бин Сонг (Корея Республикаси) ўртасидаги учрашув ғолиби бўлади.
-68 кг вазн тоифасида: Иқтидорли таэквондочимиз Диёрбек Тўхлибоев мезбонлар вакили Лудовико Юрларо (Италия) билан куч синашса, худди шу вазнда ҳаракат қиладиган бошқа бир ҳамюртимиз Нажмиддин Қосимҳожиев Матеуш Крановскига (Польша) қарши баҳс олиб боради.
+80 кг вазн тоифасида (Полвонлар жанги): Энг оғир вазн эгалари ўртасида ҳам икки нафар ҳамюртимиз олтин медаллар сари жанг қилади. Марат Мавлонов илк босқичда Элтаж Гафаров (Озарбайжон) тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилса, Ёдгорбек Жўрабоев Жонатан Ҳилига (АҚШ) қарши мураккаб жангда даянга чиқади.
Рим Даянидаги кучлар нисбати
Вакилларимизнинг бугунги беллашувлардаги иштироки ва вазн тоифалари қуйидаги жадвалда аниқ кўрсатилган:
Спортчимизнинг исм-шарифи
Эгаллаб турган вазн тоифаси
Рақиби ва у ифода этган давлат
Светлана Осипова
+67 кг
Руби Мекей / Да Бин Сонг
Диёрбек Тўхлибоев
-68 кг
Лудовико Юрларо
Нажмиддин Қосимҳожиев
-68 кг
Матеуш Крановски
Марат Мавлонов
+80 кг
Элтаж Гафаров
Ёдгорбек Жўрабоев
+80 кг
Жонатан Ҳили
Замин шарҳи: Рим Гран-приси дунёнинг энг сара таэквондочилари йиғиладиган машаққатли мусобақалардан биридир. Айниқса, бугун рақиблар қаторида мезбон Италия, Жанубий Корея ва АҚШ вакиллари борлиги жангларнинг нақадар шиддатли ўтишидан далолат беради. Бироқ ўзбек таэквондо мактаби аллақачон жаҳонда ўз сўзини айтиб улгурган. Ҳамюртларимизнинг жисмоний ва тактик тайёргарлиги бизга катта умид бағишлайди. Ишонамизки, бугунги баҳслар ортда қолгач, Рим осмонида ғалаба шарафига Ватанимиз байроғи баланд кўтарилади. Мард ўғлонлар ва матонатли қизларимизга зафарлар ёр бўлсин!
Рим Гран-присининг энг сўнгги натижалари, ўзбек спортчиларининг зафарли юришлари ва таэквондо оламига оид эксклюзив репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…