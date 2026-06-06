Google сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун виртуал электр станция қуради
Google компанияси АҚШнинг энг йирик энерготизимида виртуал электр станциясини (VPП) яратиш бўйича Вольтус компанияси билан келишув имзолади. Ушбу лойиҳа янги электр станциялари ёки узатиш линияларини қурмасдан, компаниянинг маълумотлар марказлари учун қўшимча энергия қувватларини таъминлашга хизмат қилади. Виртуал станция электромобиллар, уй аккумуляторлари ва “ақлли” термостатлар каби тарқоқ ресурсларни ягона тармоққа бирлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизимнинг ишлаш принципи шундан иборатки, энерготизимда юклама ортган даврларда уланган қурилмаларнинг истеъмоли вақтинча камайтирилади ёки уларда тўпланган энергия ишлатилади. Қурилма эгалари ушбу жараёнда иштирок этгани учун пул мукофоти оладилар, дастурни молиялаштиришни эса Google ўз зиммасига олади. Бўшаган қўшимча қувватлар минтақадаги маълумотлар марказлари фаолиятини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади.
Бу қадам сунъий интеллект ҳисоблаш қувватларининг кескин ўсиши билан боғлиқ энергетик муаммоларни ҳал қилишнинг самарали усулидир. Дуке Университй тадқиқотига кўра, агар маълумотлар марказлари йилига атиги 40 соат давомида истеъмолни камайтиришга рози бўлса, АҚШ энерготизими қўшимча инфратузилмасиз 100 гигаваттгача янги объектларни улаши мумкин.
Google ва Вольтус ўртасидаги келишув ПЖМ энерготизимида — АҚШнинг шарқий соҳилига хизмат кўрсатувчи энг йирик тармоқда амалга оширилади. Вольтус лойиҳа доирасида ҳар йили 100 мегаваттгача тарқоқ энергия ресурсларини бирлаштиришни режалаштирмоқда. Тизимнинг тўлиқ ишга туширилиши 2027-йилга мўлжалланган.
…