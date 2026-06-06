Google сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун виртуал электр станция қуради

·54·Техно
Google сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун виртуал электр станция қуради

Google компанияси АҚШнинг энг йирик энерготизимида виртуал электр станциясини (VPП) яратиш бўйича Вольтус компанияси билан келишув имзолади. Ушбу лойиҳа янги электр станциялари ёки узатиш линияларини қурмасдан, компаниянинг маълумотлар марказлари учун қўшимча энергия қувватларини таъминлашга хизмат қилади. Виртуал станция электромобиллар, уй аккумуляторлари ва “ақлли” термостатлар каби тарқоқ ресурсларни ягона тармоққа бирлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизимнинг ишлаш принципи шундан иборатки, энерготизимда юклама ортган даврларда уланган қурилмаларнинг истеъмоли вақтинча камайтирилади ёки уларда тўпланган энергия ишлатилади. Қурилма эгалари ушбу жараёнда иштирок этгани учун пул мукофоти оладилар, дастурни молиялаштиришни эса Google ўз зиммасига олади. Бўшаган қўшимча қувватлар минтақадаги маълумотлар марказлари фаолиятини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади.

Бу қадам сунъий интеллект ҳисоблаш қувватларининг кескин ўсиши билан боғлиқ энергетик муаммоларни ҳал қилишнинг самарали усулидир. Дуке Университй тадқиқотига кўра, агар маълумотлар марказлари йилига атиги 40 соат давомида истеъмолни камайтиришга рози бўлса, АҚШ энерготизими қўшимча инфратузилмасиз 100 гигаваттгача янги объектларни улаши мумкин.

Google ва Вольтус ўртасидаги келишув ПЖМ энерготизимида — АҚШнинг шарқий соҳилига хизмат кўрсатувчи энг йирик тармоқда амалга оширилади. Вольтус лойиҳа доирасида ҳар йили 100 мегаваттгача тарқоқ энергия ресурсларини бирлаштиришни режалаштирмоқда. Тизимнинг тўлиқ ишга туширилиши 2027-йилга мўлжалланган.

GoogleВольтусСунъий IntelлектЭнергетикаВиртуал Повер Плант
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус